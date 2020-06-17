Экономика
Российская газетаВ правительстве опровергли обсуждение повышения НДФЛ для богатых
Позже "Известия" сообщили со ссылкой уже не свои источники, что в правительстве обсуждают повышение ставки НДФЛ до 15% для россиян с годовым доходом свыше 3 млн рублей.
Читать в источнике
Оценить5,4K
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7231 источник, обновлено вчера в 23:51, Ашберн
Политика
Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев умер от коронавируса
Бывший глава Республики Чувашия Михаил Игнатьев умер в больнице от коронавируса COVID-19, приводит "Интерфакс" сообщение источника в администрации главы региона.
Газета.Ru вчера в 16:42
Общество
Участник «Уральских пельменей» найден в захваченном казаками монастыре
Дмитрий Соколов, известный по телевизионном шоу "Уральские пельмени", был замечен в Среднеуральском женском монастыре.
Народные новости 17 июня в 13:48
Шоу-бизнес
Домогаров объяснил свой пост о Ефремове
РИА Новости вчера в 23:06
Происшествия
Экс-полицейскому в деле об убийстве Брукса предъявят 11 обвинений
RT на русском 17 июня в 16:26
Происшествия
Сыгравший депутата Наливкина актер отказался обжаловать свой арест
Lenta.ru вчера в 22:24
Общество
Облизбирком опроверг информацию о самороспуске УИК в Екатеринбурге
В свердловском облизбиркоме опровергли информацию о самороспуске УИК № 1503, которая работает в Юго-Западном районе Екатеринбурге.
Европейско-Азиатские новости вчера в 09:52
Здоровье
Пять симптомов рака кишечника перечислил онколог
Врач-онколог Иван Карасев заявил в своем Instagram, что признаками недуга являются кровь в стуле, боли в районе пупка, диарея, запоры, вздутие живота, рвота и тошнота.
Live24 вчера в 05:10
Шоу-бизнес
Максима Галкина трогательно поздравили с днем рождения Гарри и Лиза
Свой 44-ый день рождения Максим Галкин по традиции отметил с семьей.
Uznayvse.ru вчера в 11:40
Футбол
«Ростов» может получить техническое поражение от «Сочи»
Из-за шести заболевших в составе "Ростова" коронавирусом игроков команда Валерия Карпина может получить техническое поражение от "Сочи".
Газета.Ru вчера в 13:17
Политика
Посла России вызвали в МИД Германии из-за убийства в Берлине
Ранее генпрокуратура Германии выдвинула обвинение в убийстве "российскому гражданину" Вадиму К. (в документах он также упоминается как Вадим С.).
Ведомости вчера в 11:50
Здоровье
Доктор Мясников объяснил, как распознать плохого врача
Мясников добавил, что хороший врач не станет прописывать беременной женщине поливитамины, не проинформировав ее о том, что в больших дозах витамин А представляет опасность для малыша.
Evo-rus.com вчера в 09:26
Политика
Владимир Путин сообщил о звонках своих внуков в Кремль
Президент РФ сообщил о звонках собственных внуков в Кремль. Родственники без проблем связываются с Владимиров Путиным в рабочее время.
Актуальные Новости вчера в 10:02
Кино
Что будет с Геральтом и Цири во втором сезоне «Ведьмака» от Netflix
Во втором сезоне будут представлены другие ведьмаки, в том числе наставник Весемир, а потому вполне возможно, что мы увидим взгляд на детство Геральта и обучение ведьмаков.
Ридус 15 июня в 17:35
Политика
МИД прокомментировал сроки открытия границ со странами Европы
«Что касается открытия границ для россиян на популярных европейских туристических направлениях, то пока о конкретных сроках говорить рано», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.
RT на русском вчера в 07:20
Общество
Попова оценила динамику снижения числа заболевших COVID-19 в регионах
Больше 10 регионов РФ пока не показывают серьезного снижения по числу выявленных заболевших COVID-19, которых выявляют за сутки, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 17 июня в 14:29
Политика
Венецианская комиссия оценит поправку к Конституции РФ до конца года
Венецианская комиссия Совета Европы (СЕ) рассмотрит новый запрос Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) на проведение экспертизы по поправке к Конституции РФ до конца года.
ТАСС вчера в 01:13
Здоровье
Перуанцу выставили счет в $130 тысяч за лечение от коронавируса
Перуанская клиника выставила счет на сумму более $130 тыс. пациенту, вылечившемуся от коронавируса, сообщает РИА «Новости».
МИР 24 вчера в 20:21
Политика
Путин написал статью для The National Interest о Второй мировой войне
Президент России Владимир Путин написал статью, посвященную 75-й годовщине окончания Второй мировой войны.
РИА Новости вчера в 19:01
Общество
Режим карантина в Краснодарском крае прекратит действовать с 21 июня
Власти Краснодарского края прекратят действие введенного с 31 марта режима карантина из-за пандемии коронавируса.
ТАСС вчера в 07:31
Происшествия
Внуку экс-губернатора Ишаева грозит до 15 суток ареста за ДТП в Москве
РИА Новости вчера в 05:34
Энергетика
ФАС проверяет причины рекордного роста цен на бензин Аи-95
Федеральная антимонопольная служба начала проверку в связи с резким ростом цен на бензин Аи-95, сообщает ТАСС со ссылкой на замруководителя службы Андрея Цариковского.
Москва 24 вчера в 12:58
Кино
В перезапуске мультфильма «Ну, погоди» появились новые персонажи
Peterburg2.ru вчера в 15:30
Авто
Hyundai Creta нового поколения появится в России летом 2021 года
Компактный кроссовер Hyundai Creta второго поколения появится на российском рынке в середине следующего года.
Автостат 17 июня в 02:29
Политика
Помпео назвал предателем экс-советника по нацбезопасности Болтона
Бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, написавший книгу о своём пребывании в Белом доме, является предателем.
RT на русском вчера в 22:27
Общество
Адвокат погибшего в ДТП с Ефремовым опроверг согласие на компенсацию
Газета.Ru 17 июня в 09:18
Наука
Яйцо доисторического морского ящера найдено в Антарктиде
В Антарктиде в скалистой породе возрастом 68 млн лет было найдено яйцо доисторического морского ящера размером с футбольный мяч.
Goroday.ru вчера в 08:28
Политика
Трамп не исключил возможности прекращения связей с Китаем
Американский президент Дональд Трамп заявил, что сохраняется возможность прекращения связей США с Китаем.
Известия вчера в 17:12
Общество
Первым 18 добровольцам ввели вакцину против коронавируса
Вакцину против коронавируса ввели первым 18 добровольцам в военном госпитале имени Н.Н. Бурденко, сообщили в Минобороны.
RT на русском вчера в 12:51
Здоровье
Невельским медработникам вручили награды
Сахалин.Инфо вчера в 23:37
Экономика
«ВСМПО-Ависма» может прекратить выпуск осенью
Крупнейший в мире производитель титана корпорация «ВСМПО-Ависма» может полностью остановить производство осенью, если компании не удастся получить новые заказы, сообщил гендиректор Максим Кузюк.
Коммерсантъ 17 июня в 15:07