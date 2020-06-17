Правительство обсуждает введение повышенных налоговых ставок для обеспеченных россиян. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на федерального чиновника и источник в Госдуме. Информацию подтверждает РБК источник, близкий к администрации президента.

с чего всё началось

Правительство рассматривает возможность повышения налоговых сборов с категории состоятельных граждан, сообщают источники СМИ. В одном из сценариев рассматривается введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц. Для граждан с доходом свыше 2-3 млн рублей в год НДФЛ может вырасти до 15%.

НДФЛ для богатых может вырасти до 15%

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