Экономика
Газета.RuНДФЛ для богатых может вырасти до 15%
Правительство рассматривает возможность повышения налоговых сборов с категории состоятельных граждан, сообщают источники СМИ. В одном из сценариев рассматривается введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц. Для граждан с доходом свыше 2-3 млн рублей в год НДФЛ может вырасти до 15%.
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с чего всё началось
Правительство обсуждает введение повышенных налоговых ставок для обеспеченных россиян. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на федерального чиновника и источник в Госдуме. Информацию подтверждает РБК источник, близкий к администрации президента.РБКвчера в 11:18
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Политика
Президент Азербайджана не приедет на парад Победы в Москву
Президент Азербайджана Ильхам Алиев не сможет присутствовать на параде Победы в Москве 24 июня из-за продления в республике карантина по COVID-19.
Известия 06:49
Общество
Роскомнадзор снял ограничения с Telegram
Роскомнадзор по согласованию с Генпрокуратурой снял требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram.
РИА Новости 08:03
Биатлон
Тихонов: руководство Союза биатлонистов России надо гнать поганой метлой
Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов вновь выступил с жесткой критикой правления Союза биатлонистов России (СБР).
РИА Новости 06:17
Общество
Адвокат Ефремова заявил о смене позиции семьи Захарова по компенсации
Семья Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым, готова обсудить денежную компенсацию, заявил адвокат Ефремова Эльман Пашаев, 17 июня сообщает «Комсомольская правда».
ИА Красная Весна вчера в 08:26
Общество
Генпрокуратура РФ назвала самые коррупционные регионы страны
Генпрокуратура составила список самых коррупционных регионов РФ.
Газета.Ru 06:18
Политика
ЕС продлил санкции против Крыма
Евросоюз продлил на год санкции против Крыма и Севастополя в рамках действий по непризнанию воссоединения полуострова с Россией.
BFM.ru 08:21
Общество
ФСБ рассекретила новые имена действовавших под Псковом карателей
Управление ФСБ по Псковской области обнародовало новый список эстонских карателей, действовавших на территории Псковской области в годы Великой Отечественной войны.
РИА Новости 08:27
Происшествия
Вымышленного депутата Наливкина из пародийных роликов арестовали
Актера, играющего роль депутата Виталия Наливкина в пародийных роликах для YouTube-канала BARAKuda и заподозренного в неуважении к власти за видео о силовике-коррупционере, задержали.
Lenta.ru 07:07
Общество
«Академик Черский» помешает Дании заблокировать строительство СП-2
В случае положительного ответа Копенгагена второе судно поможет ускорить завершающий этап строительства СП-2, при отрицательном вердикте "Академик Черский" продолжит работу в одиночку.
Политическая Экспертиза вчера в 11:02
Футбол
В РФС анонсировали расследование после заражения игроков «Ростова»
Российский футбольный союз (РФС) и Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) проведут расследование по факту заражения игроков «Ростова» коронавирусом.
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Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева хранит платье с первого свидания с Павлом Волей
В своем микроблоге девушка поделилась архивным фото в коротком платье с мелким принтом и белоснежным воротником.
Srnsk 03:07
Политика
Верховный суд не принял иск к Путину о голосовании по Конституции
Верховный суд России отказался принять административный иск, оспаривающий указ президента Владимира Путина о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля.
Коммерсантъ 04:22
Общество
Мишустин заявил о снижении темпов прироста случаев коронавируса
Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания правительства заявил, что в стране фиксируется устойчивое снижение темпов прироста заболеваемости коронавирусом.
RT на русском 05:13
Происшествия
Суд отменил оправдание двух фигурантов дела о гибели детей на Сямозере
Третий кассационный суд в Петербурге удовлетворил жалобу прокурора на оправдательный приговор фигурантам дела о гибели 14 детей в лагере на Сямозере в июне 2016 года — Валерию Круподерщикову и Павлу Ильину — в части оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности.
Известия 08:26
Политика
МИД Германии вызвал посла России из-за убийства соратника Басаева
Министерство иностранных дел Германии вызвало к себе посла России Сергея Нечаева в связи с убийством в Берлине подозреваемого в терроризме Зелимхана Хангошвили, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 06:19
Игры
Найден намёк на выход новой части Mortal Kombat
В сети найден намёк на выход новой части Mortal Kombat. Компания WB Games разместила вакансию специалиста для работы над новинкой.
Ferra вчера в 14:14
Происшествия
ФСБ задержала двух членов банды Басаева и Хаттаба
Право.ру вчера в 06:43
Политика
Володин рассказал о России после Путина
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин дал большое интервью «Газете.Ru», в котором рассказал о том, что будет после президента России Владимира Путина.
Lenta.ru вчера в 14:11
Фигурное катание
Фигуристка Юлия Липницкая подтвердила, что беременна
22-летняя олимпийская чемпионка по одиночному фигурному катанию Юлия Липницкая подтвердили, что скоро станет мамой.
Gazeta.SPb вчера в 00:03
Происшествия
Житель Омска из ревности зарезал таксиста на глазах у соседей
Омич на глазах у жильцов многоэтажки напал на таксиста с двумя ножами и зарезал его, поскольку узнал об измене супруги, сообщили в пресс-службе следственного управления СК.
РИА Новости 06:35
Политика
Порошенко избирают меру пресечения, прокуратура требует ареста
Прокуратура требует ареста Порошенко с правом внесения 10 миллионов гривен залога.
МонаВиста 07:51
Общество
В Краснодарском крае с 21 июня отменяется карантин
Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил о том, что в регионе с 21 июня отменяется режим карантина и вводится режим повышенной готовности, который предусматривает возможность сохранения некоторых ограничительных мероприятий.
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Политика
Путин указал доводить до суда дела о растрате средств на нацпроекты
Президент призвал доводить до суда уголовные дела в отношении картельных сговоров и недобросовестных подрядчиков в сфере нацпроектов.
Российская газета 08:04
Общество
В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек
Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru вчера в 03:13
Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу в жилом доме в Москве
Неизвестный открыл стрельбу в жилом доме на улице Приорова (район Коптево, Северный административный округ Москвы).
Lenta.ru 08:27
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В Минздраве Башкирии заявили о мутации коронавируса
Замминистра здравоохранения Башкирии Ирина Кононова рассказала о мутации коронавируса.
Уфа1.ру 08:07
Политика
Верховная рада отказалась поддержать уход Вакарчука из парламента
Депутаты Верховной рады Украины в ходе пленарного заседания проголосовали против прекращения депутатских полномочий солиста группы «Океан Эльзи» Святослава Вакарчука.
РБК 07:58
Политика
В Кремле прокомментировали визит полиции к журналисту «Дождя»
Российское законодательство предусматривает ответственность за распространение заведомо ложной информации, указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя объяснение с полицией журналиста "Дождя" Антона Баева.
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Общество
В захваченном монастыре обнаружен участник «Уральских пельменей»
Экспресс газета вчера в 08:01
Общество
На Россию надвигается похолодание
Дневная температура в центре Европейской России снизится примерно на 10 градусов, а настоящие холода ждут Урал и некоторые регионы Сибири.
Вести.Ru вчера в 23:21