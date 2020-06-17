Экономика

Газета.RuГазета.RuНДФЛ для богатых может вырасти до 15%

Правительство рассматривает возможность повышения налоговых сборов с категории состоятельных граждан, сообщают источники СМИ. В одном из сценариев рассматривается введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц. Для граждан с доходом свыше 2-3 млн рублей в год НДФЛ может вырасти до 15%.
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с чего всё началось

Российские власти вернулись к идее повышения налога с высоких зарплат

Правительство обсуждает введение повышенных налоговых ставок для обеспеченных россиян. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на федерального чиновника и источник в Госдуме. Информацию подтверждает РБК источник, близкий к администрации президента.
РБКвчера в 11:18

Подробнее о событии

Правительство не обсуждает повышение налога для богатых

РИА Новости08:02

Forbes: правительство снова обсуждает увеличение налоговых сборов с богатых

Ведомостивчера в 12:03

Власти опровергли планы по повышению налога с высоких зарплат

РБК04:02

В России открестились от идеи налога на богатых

Lenta.ru03:50

Правительство заявило об отсутствии планов повышать налог на доходы богатых россиян

Forbes03:06

В правительстве опровергли обсуждение повышенной ставки НДФЛ для богатых

Известия02:49

В Конфедерации труда сочли доход в 2-3 млн руб. в год низкой планкой при повышении НДФЛ

Интерфакс07:59
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Политика

Президент Азербайджана не приедет на парад Победы в Москву

Президент Азербайджана Ильхам Алиев не сможет присутствовать на параде Победы в Москве 24 июня из-за продления в республике карантина по COVID-19.
Известия 06:49
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Общество

Роскомнадзор снял ограничения с Telegram

Роскомнадзор по согласованию с Генпрокуратурой снял требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram.
РИА Новости 08:03
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Биатлон

Тихонов: руководство Союза биатлонистов России надо гнать поганой метлой

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов вновь выступил с жесткой критикой правления Союза биатлонистов России (СБР).
РИА Новости 06:17
Общество

Адвокат Ефремова заявил о смене позиции семьи Захарова по компенсации

Семья Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым, готова обсудить денежную компенсацию, заявил адвокат Ефремова Эльман Пашаев, 17 июня сообщает «Комсомольская правда».
ИА Красная Весна вчера в 08:26
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Общество

Генпрокуратура РФ назвала самые коррупционные регионы страны

Генпрокуратура составила список самых коррупционных регионов РФ.
Газета.Ru 06:18
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Политика

ЕС продлил санкции против Крыма

Евросоюз продлил на год санкции против Крыма и Севастополя в рамках действий по непризнанию воссоединения полуострова с Россией.
BFM.ru 08:21
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Общество

ФСБ рассекретила новые имена действовавших под Псковом карателей

Управление ФСБ по Псковской области обнародовало новый список эстонских карателей, действовавших на территории Псковской области в годы Великой Отечественной войны.
РИА Новости 08:27
Происшествия

Вымышленного депутата Наливкина из пародийных роликов арестовали

Актера, играющего роль депутата Виталия Наливкина в пародийных роликах для YouTube-канала BARAKuda и заподозренного в неуважении к власти за видео о силовике-коррупционере, задержали.
Lenta.ru 07:07
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Общество

«Академик Черский» помешает Дании заблокировать строительство СП-2

В случае положительного ответа Копенгагена второе судно поможет ускорить завершающий этап строительства СП-2, при отрицательном вердикте "Академик Черский" продолжит работу в одиночку.
Политическая Экспертиза вчера в 11:02
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Футбол

В РФС анонсировали расследование после заражения игроков «Ростова»

Российский футбольный союз (РФС) и Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) проведут расследование по факту заражения игроков «Ростова» коронавирусом.
РБК 08:07
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Шоу-бизнес

Ляйсан Утяшева хранит платье с первого свидания с Павлом Волей

В своем микроблоге девушка поделилась архивным фото в коротком платье с мелким принтом и белоснежным воротником.
Srnsk 03:07
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Политика

Верховный суд не принял иск к Путину о голосовании по Конституции

Верховный суд России отказался принять административный иск, оспаривающий указ президента Владимира Путина о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля.
Коммерсантъ 04:22
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Общество

Мишустин заявил о снижении темпов прироста случаев коронавируса

Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания правительства заявил, что в стране фиксируется устойчивое снижение темпов прироста заболеваемости коронавирусом.
RT на русском 05:13
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Происшествия

Суд отменил оправдание двух фигурантов дела о гибели детей на Сямозере

Третий кассационный суд в Петербурге удовлетворил жалобу прокурора на оправдательный приговор фигурантам дела о гибели 14 детей в лагере на Сямозере в июне 2016 года — Валерию Круподерщикову и Павлу Ильину — в части оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности.
Известия 08:26
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Политика

МИД Германии вызвал посла России из-за убийства соратника Басаева

Министерство иностранных дел Германии вызвало к себе посла России Сергея Нечаева в связи с убийством в Берлине подозреваемого в терроризме Зелимхана Хангошвили, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 06:19
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Игры

Найден намёк на выход новой части Mortal Kombat

В сети найден намёк на выход новой части Mortal Kombat. Компания WB Games разместила вакансию специалиста для работы над новинкой.
Ferra вчера в 14:14
Происшествия

ФСБ задержала двух членов банды Басаева и Хаттаба

Право.ру вчера в 06:43
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Политика

Володин рассказал о России после Путина

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин дал большое интервью «Газете.Ru», в котором рассказал о том, что будет после президента России Владимира Путина.
Lenta.ru вчера в 14:11
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Фигурное катание

Фигуристка Юлия Липницкая подтвердила, что беременна

22-летняя олимпийская чемпионка по одиночному фигурному катанию Юлия Липницкая подтвердили, что скоро станет мамой.
Gazeta.SPb вчера в 00:03
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Происшествия

Житель Омска из ревности зарезал таксиста на глазах у соседей

Омич на глазах у жильцов многоэтажки напал на таксиста с двумя ножами и зарезал его, поскольку узнал об измене супруги, сообщили в пресс-службе следственного управления СК.
РИА Новости 06:35
9
Политика

Порошенко избирают меру пресечения, прокуратура требует ареста

Прокуратура требует ареста Порошенко с правом внесения 10 миллионов гривен залога.
МонаВиста 07:51
Общество

В Краснодарском крае с 21 июня отменяется карантин

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил о том, что в регионе с 21 июня отменяется режим карантина и вводится режим повышенной готовности, который предусматривает возможность сохранения некоторых ограничительных мероприятий.
Коммерсантъ 06:40
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Политика

Путин указал доводить до суда дела о растрате средств на нацпроекты

Президент призвал доводить до суда уголовные дела в отношении картельных сговоров и недобросовестных подрядчиков в сфере нацпроектов.
Российская газета 08:04
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Общество

В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек

Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru вчера в 03:13
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Происшествия

Неизвестный открыл стрельбу в жилом доме в Москве

Неизвестный открыл стрельбу в жилом доме на улице Приорова (район Коптево, Северный административный округ Москвы).
Lenta.ru 08:27
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Здоровье

В Минздраве Башкирии заявили о мутации коронавируса

Замминистра здравоохранения Башкирии Ирина Кононова рассказала о мутации коронавируса.
Уфа1.ру 08:07
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Политика

Верховная рада отказалась поддержать уход Вакарчука из парламента

Депутаты Верховной рады Украины в ходе пленарного заседания проголосовали против прекращения депутатских полномочий солиста группы «Океан Эльзи» Святослава Вакарчука.
РБК 07:58
Политика

В Кремле прокомментировали визит полиции к журналисту «Дождя»

Российское законодательство предусматривает ответственность за распространение заведомо ложной информации, указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя объяснение с полицией журналиста "Дождя" Антона Баева.
ТАСС 06:20
9
Общество

В захваченном монастыре обнаружен участник «Уральских пельменей»

Экспресс газета вчера в 08:01
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Общество

На Россию надвигается похолодание

Дневная температура в центре Европейской России снизится примерно на 10 градусов, а настоящие холода ждут Урал и некоторые регионы Сибири.
Вести.Ru вчера в 23:21
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