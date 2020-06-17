Экономика

Газета.RuГазета.RuНДФЛ для богатых может вырасти до 15%

Правительство рассматривает возможность повышения налоговых сборов с категории состоятельных граждан, сообщают источники СМИ. В одном из сценариев рассматривается введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц. Для граждан с доходом свыше 2-3 млн рублей в год НДФЛ может вырасти до 15%.
Читать в источнике
Комментировать5,3K

Подробнее о событии

Богатые всполошились: неужели НДФЛ на высокие доходы повысят?

REGNUM12:07

«Надо затянуть пояса». Мнение экспертов о повышении НДФЛ «для богатых»

РБКвчера в 12:07

В правительстве опровергли обсуждение повышенной ставки НДФЛ для богатых

Известиявчера в 02:49

В России открестились от идеи налога на богатых

Lenta.ruвчера в 03:50

Правительство заявило об отсутствии планов повышать налог на доходы богатых россиян

Forbesвчера в 03:37

Правительство не обсуждает повышение налога для богатых

РИА Новостивчера в 08:02

Forbes: правительство снова обсуждает увеличение налоговых сборов с богатых

Ведомости17 июня в 12:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7235 источников, обновлено в 13:08, Ашберн
Общество

В Крыму обнаружили большие запасы подземных пресных вод

РИА Новости 06:58
931
Политика

Историк обнаружил, что Путин в статье о Второй мировой войне привел выдуманную цитату Гитлера

Историк, исследователь архивов Игорь Петров нашел в статье президента Владимира Путина о Второй мировой войне несуществующую цитату Адольфа Гитлера.
Медиазона 09:00
3
Экономика

Британия снова отказалась автоматически сообщать ФНС о счетах россиян

Симметричный ответ В ответ ФНС симметрично отказалась автоматически передавать данные Великобритании.
РБК 10:34
Кино

Умер актер «Властелина колец» Иэн Холм

Актер Иэн Холм, сыгравший хоббита Бильбо Бэггинса, умер на 89 году жизни. Смерть артиста газете The Guardian подтвердил его агент.
Газета.Ru 10:24
111
Политика

Россия и Белоруссия договорились о взаимном признании виз иностранцев

Министры иностранных дел России и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей во время встречи в Минске подписали двустороннее соглашение о взаимном признании виз иностранцев, передает ТАСС.
Ведомости 11:23
178
Политика

Дудь выступил против поправок к Конституции

Журналист Юрий Дудь выступил в своем инстаграме против поправок к Конституции и грядущего всероссийского голосования по ним.
Афиша Daily 11:58
5
Футбол

Уткин нашел возмутительное упущение при рестарте РПЛ

Известный журналист Василий Уткин высказал негодование по поводу множества товарищеских матчей, которые проводили клубы Российской Премьер-Лиги накануне рестарта чемпионата.
ProstoProSport 12:03
Происшествия

Адвокат назвал потерпевших по делу ДТП с Ефремовым

RT на русском 08:40
397
Политика

Украину предостерегли от добычи газа у берегов Крыма

Ватерландер не уточнил вероятные сроки возобновления работ, однако напомнил, что Украина уже вела добычу углеводородов в Черном море до 2014 года, когда Крым был присоединен к России.
Lenta.ru 00:40
345
Здоровье

В Орле проверят информацию о дефиците коек для пациентов с COVID-19

Проверка организована после выхода в издании "Орловские новости" интервью с главным внештатным инфекционистом региона, заведующей областным гепатологическим центром городской больницы им. С.П. Боткина Викторией Адоньевой.
Газета.Ru 10:29
18
Политика

Премьер Армении не приедет на Парад Победы в Москве

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не приедет на празднование 75-летия Победы в Москве.
Вести.Ru 10:41
219
Политика

Лидеры ЕС продлили на полгода экономические санкции против России

Главы государств и правительств Евросоюза на онлайн-саммите приняли политическое решение продлить на полгода экономические санкции против России, срок действия которых истекает 31 июля.
ТАСС 08:39
158
Технологии

Павел Дуров призвал пользователей игнорировать Apple и Google

Создатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров осудил политику корпораций Apple и Google.
РБК вчера в 08:09
201
Общество

ВОЗ предупредила о вступлении в опасную фазу пандемии коронавируса

Рекорд по количеству новых зараженных коронавирусом в мире 18 июня говорит о быстром распространении пандемии, заявил на брифинге глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
РИА Новости 12:29
227
Политика

Путин рассказал о звонках своих внуков в Кремль

Владимир Путин рассказал, что его внуки иногда звонят ему на работу в Кремль.
РБК вчера в 07:54
1,9K
Футбол

«Ахмат» обыграл «Крылья Советов» в первом после паузы матче РПЛ

РИА Новости 13:00
Общество

Вероятный оппонент Лукашенко на выборах задержан КГБ

Заявивший о намерении баллотироваться в президенты Белоруссии экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико находится в следственном изоляторе КГБ, сообщили в предвыборном штабе Бабарико 19 июня агентству РИА Новости.
ИА Красная Весна 04:46
666
Политика

Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России

Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском 01:47
5,7K
Общество

В США назвали способ избежать второй волны коронавируса

Один из ведущих инфекционистов США, директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи заявил, что есть способы избежать второй волны коронавируса.
Lenta.ru 11:56
Происшествия

В Петербурге автомобиль семьи экс-депутата Госдумы сбил ребенка

REGNUM 11:14
200
Общество

Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев

Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев умер после болезни на 59-м году жизни.
ТАСС вчера в 18:32
813
Шоу-бизнес

Пугачева с детьми устроила Галкину сюрприз на день рождения

18 июня телеведущий и юморист Максим Галкин принимает поздравления с днем рождения.
ТВ Центр вчера в 05:53
80
Наука

В Израиле нашли уникальный скипетр от «божественной статуи»

Уникальный скипетр от «божественной статуи» нашли во время раскопок Еврейского университета в Иерусалиме.
Версия.Инфо 05:18
3
Общество

На Россию надвигается похолодание

В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание.
Вести.Ru 17 июня в 23:21
846
Футбол

Сане отказался продлевать контракт с «Манчестер Сити»

В пятницу, 19-го июня, главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола подтвердил информацию о том, что форвард "горожан" Лерой Сане отказался продлевать трудовое соглашение с клубом.
Sport.ru 11:29
Космос

«Хаббл» сделал детальные снимки двух планетарных туманностей

N+1 07:03
Шоу-бизнес

Домогаров заступился за Ефремова и отказался выходить на сцену

iReactor 09:24
2,9K
Игры

Electronic Arts впервые показала кадры из Dragon Age 4

Редвуд-Сити, США, 19 июня 2020, 04:40 — REGNUM Electronic Arts во время онлайн-трансляции EA Play 2020 показала кадры, с большой степенью вероятности относящиеся к четвёртой игре в серии Dragon Age.
REGNUM вчера в 21:40
4
Финансы

Банк России снизил ключевую ставку впервые до 4,5%

Совет директоров Банка России на заседании в пятницу, 19 июня, снизил ключевую ставку сразу с 5,5% до 4,5%, сообщается в заявлении регулятора.
Вести.Ru 06:30
1,1K
Экономика

Май оказался хуже апреля по части экономической статистики

Нерабочий апрель не стал дном кризиса с точки зрения нескольких экономических показателей, опубликованных сегодня Росстатом.
РБК 12:03
1
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное