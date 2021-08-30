ПРАЙМНЭК «Укрэнерго»: ситуация с накоплением угля на украинских ТЭС остается критическойСитуация с накоплением угля на украинских ТЭС остается критической, сообщила пресс-служба компании НЭК "Укрэнерго" в понедельник.ПРАЙМОтмечается, что запасы угля газовых марок сократились в течение недели на 4,2%, а антрацитового — на 3,6%.RT на русскомКак указывают в компании, в соответствии с разработанными графиками Минэнерго Украины на складах ТЭС находится угля в 1,7—2,4 раза меньше, в зависимости от марки угля, чем должно быть.RT на русскомИмпорт угля из Казахстана ДТЭК начала в начале августа.ПРАЙМЧитать далееСвернутьRT на русскомRT на русскомREGNUMПодробнее о событииНа Украине сохраняется критическая ситуация с накоплением угля на ТЭСТАССвчера в 15:21Энергетики Украины заявили о критической ситуации с углёмLife.ru19:52В «Укрэнерго» заявили о критической ситуации с углём на украинских ТЭСRT на русскомвчера в 16:28Украине не хватает угляНефтегазовая вертикаль06:16НЭК «Укрэнерго»: ситуация с накоплением угля на украинских ТЭС остается критическойПРАЙМвчера в 14:17ТЭС Украины в ожидании угля из США находятся в критическом состоянииREGNUMвчера в 13:25«Укрэнерго» в панике: угля хватит только на половину зимыУкраина.рувчера в 11:53Показать ещёОценить13Поделиться