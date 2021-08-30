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НЭК «Укрэнерго»: ситуация с накоплением угля на украинских ТЭС остается критической

Ситуация с накоплением угля на украинских ТЭС остается критической, сообщила пресс-служба компании НЭК "Укрэнерго" в понедельник.
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Отмечается, что запасы угля газовых марок сократились в течение недели на 4,2%, а антрацитового — на 3,6%.
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Как указывают в компании, в соответствии с разработанными графиками Минэнерго Украины на складах ТЭС находится угля в 1,7—2,4 раза меньше, в зависимости от марки угля, чем должно быть.
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Импорт угля из Казахстана ДТЭК начала в начале августа.
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