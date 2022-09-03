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NHK узнал об отказе японской Hino Motors от строительства завода в Химках

Дочерние предприятие Toyota Hino Motors, японский производитель грузовиков и автобусов, отказался от планов по строительству завода в подмосковных Химках, сообщает
 телеканал NHK.
РБК
Hino Motors получила разрешение на строительство завода по сборке грузовиков в Химках в 2018 году.
ТАСС
Ожидалось, что суммарный объем инвестиций в реализацию проекта составит около 1 млрд рублей.
ТАСС
Планировалось, что завод откроют в 2019-м и будут выпускать около 2 тыс. автомобилей ежегодно.
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