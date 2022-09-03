Бывшая советница 40-го президента США Рональда Рейгана Сюзанна Масси вспоминает первого и единственного президента СССР Михаила Горбачева как человека веселого нрава, который оказал Америке большую услугу, открыв для нее русский народ, и попытался сблизить две страны в период непростых отношений.