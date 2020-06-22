Коронавирус
ИзвестияДля вакцинации россиян от коронавируса потребуется до 70 млн доз
До 70 млн доз вакцины потребуется для того, что перейти к массовой вакцинации россиян от коронавирусной инфекции. Об этом рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в интервью газете «Красная звезда».
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Научно-исследовательские организации по всему миру заняты разработкой вакцины против коронавируса.Красная звезда17:02
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Происшествия
Адвокат: Верзилову грозит арест за мелкое хулиганство
"В ОВД по Красносельскому району ожидаемо оформляют Петру протокол о мелком хулиганстве (статья 20.1 КоАП), предусматривающую до 15 суток ареста", - сообщил адвокат.
Московский Комсомолец 16:15
Футбол
Андрей Червиченко: В матче с «Ростовом» было видно, что Кокорину стыдно за происходящее на поле
Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко считает, что Александру Кокорину, выступающему за «Сочи» на правах аренды, было стыдно за происходившее во время матча с «Ростовом».
Советский спорт 16:33
Общество
Кадыров объявил об отмене режима самоизоляции в Чечне
С понедельника, 22 июня, в Чечне отменяются режим самоизоляции и ограничения на передвижения внутри региона.
Коммерсантъ 14:50
Происшествия
В Петербурге подростки напали на семью уличных музыкантов из-за песен
РИА Новости 07:18
Политика
Путин допустил, что будет баллотироваться на новый президентский срок
Президент России Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться в президенты на новый срок, если соответствующая поправка в Конституцию страны будет принята.
Известия 12:31
Политика
Прочитано в журнале Forbes: Путин дает Западу урок истории
Материал Джеймса Роджерса озаглавлен: "Путин дает Западу урок истории Второй мировой войны, и вот почему".
Российская газета вчера в 12:12
Политика
Премьер Японии намерен провести референдум по конституции
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен провести референдум по пересмотру конституции, пока действуют его полномочия, срок которых истекает в сентябре 2021 года.
BFM.ru 08:00
Футбол
В ЦСКА ответили на слова Селюка, который обвинил Гончаренко в расизме
В московском ЦСКА ответили на слова агента Дмитрия Селюка, который обвинил наставника красно-синих Виктора Гончаренко в расизме.
Газета.Ru 16:28
Финансы
ЦБ рекордно снизил ключевую ставку
Центробанк рекордно снизил ключевую ставку на один процентный пункт — до 4,5 процента годовых, говорится в сообщении на сайте регулятора.
Lenta.ru 19 июня в 06:48
Наука
Ученые из Швейцарии выяснили, что мозг человека может создавать нейронные структуры в 11 измерениях
Исследователя говорят, что центральный орган ЦНС может создавать нейронные структуры в 11 измерениях.
Дни24 10:11
Музыка
У Билана на онлайн-голосовании отняли победу на «Евровидении-2008»
Фанаты конкурса «Евровидение» «лишили» российского певца Диму Билана победы в музыкальном фестивале 2008 года.
Известия 15:58
Происшествия
Суд арестовал астраханку, подозреваемую в убийстве сына
РИА Новости 07:40
Шоу-бизнес
Мария Порошина впервые показала сына
Лишь недавно актриса рассекретила имя недавно рожденного сына - мальчика было решено назвать Андреем.
Bimru.ru 08:23
Путешествия
Краснодарские курорты вновь открылись для российских туристов
В Краснодарском крае с 21 июня полностью снят карантин для всех гостей из других регионов России.
Российская газета 05:55
Политика
Партия президента Вучича побеждает на выборах в парламент Сербии
Правящая Сербская прогрессивная партия, лидером которой является президент Сербии Александр Вучич, с результатом 63,4% побеждает на парламентских выборах в стране.
Известия 16:11
Общество
ВОЗ предупредила о новой опасной фазе пандемии коронавируса
Глава ВОЗ подчеркнул, что мир находится в новой и очень опасной фазе пандемии коронавируса.
BFM.ru 19 июня в 16:46
Технологии
В Minecraft воссоздана Чернобыльская АЭС
Один из геймеров, играющий в Minecraft под ником Janisko, сумел дополнить контент точной копией Чернобыльской АЭС.
Goroday.ru 17:31
Политика
Шесть сотрудников предвыборного штаба Трампа заразились коронавирусом
Шесть членов предвыборного штаба американского президента Дональда Трампа заразились коронавирусом COVID-19.
РБК вчера в 20:56
Политика
Зеленский пригрозил Ирану международными судами за сбитый самолет
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев обратится в международные суды в случае невыполнения Ираном своих обязательств, связанных с делом о сбитом в начале 2020 года под Тегераном самолете авиакомпании МАУ.
Известия 17:12
Футбол
Карпин отреагировал на перенос матча «Краснодара» и «Динамо»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин отреагировал на решение исполкома РФС отложить проведение матча 23-го тура между «Краснодаром» и «Динамо» с 21 июня на 19 июля.
РБК 09:38
Культура
Федор Добронравов уволился из Театра сатиры
Народный артист России Федор Добронравов покинул Театр сатиры по собственному желанию, передает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы театра.
Газета.Ru вчера в 13:10
Общество
В Москве стартовала акция «Линия памяти»
В ходе акции волонтёры зажгут 1418 свечей — столько же, сколько было дней войны. Они будут гореть до 23.59 22 июня.
Говорит Москва 15:36
Футбол
«Ливерпуль» потерял очки в дерби с «Эвертоном»
«Ливерпуль» потерял очки в третий раз в сезоне. Красные после 30 туров имеют в активе 83 очка и продолжают уверенно лидировать в чемпионате.
Lenta.ru 15:52
Авто
Китай запустил продажи аналога «Гелендвагена»
Китайский производитель BAIC объявил о начале продаж своего нового автомобиля Beijing BJ80.
NewInform вчера в 00:19
Здоровье
Диетолог рассказала, как избавиться от жира на животе
Похудеть помогают аминокислоты, такие как фенилаланин, тирозин и триптофан.
Evo-rus.com вчера в 08:43
Происшествия
Парень блогерши Тропицель рассказал, как она погибла
Ранее в инстаграме девушки появились сообщения о ее смерти. По словам подписчиков, Тропицель разбилась на мотоцикле на Бали.
РИА Новости 17:39