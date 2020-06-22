Научно-исследовательские организации по всему миру заняты разработкой вакцины против коронавируса.

с чего всё началось

До 70 млн доз вакцины потребуется для того, что перейти к массовой вакцинации россиян от коронавирусной инфекции. Об этом рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в интервью газете «Красная звезда».

Для вакцинации россиян от коронавируса потребуется до 70 млн доз

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