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NIESR: в 2023 году в Великобритании наступит астрономическая инфляция

Аналитики Национального института экономических и социальных исследований Великобритании (NIESR) пообещали стране наступление астрономической инфляции уже в следующем году.
Lenta.ru
Как сказал замглавы института Стивен Миллард, экономика будет идти на убыль три квартала подряд, сократившись на 1 процент к будущей весне.
Lenta.ru
В качестве причин называются подорожание импортных товаров из Европы из-за Brexit, рост цен на энергоносители и ужесточение бюджетной политики на период 2021-24 годов, что привело к сокращению средств в частном секторе.
Finam.Ru
В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.
Finam.Ru

Подробнее о событии

NIESR: в 2023 году в Великобритании наступит астрономическая инфляция
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Экономисты предрекают Великобритании астрономический уровень инфляции
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Аналитики NIESR предрекли Великобритании «астрономический» уровень инфляции
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NIESR: в 2023 году в Великобритании наступит астрономическая инфляция
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