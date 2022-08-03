Lenta.ruNIESR: в 2023 году в Великобритании наступит астрономическая инфляцияАналитики Национального института экономических и социальных исследований Великобритании (NIESR) пообещали стране наступление астрономической инфляции уже в следующем году.Lenta.ruКак сказал замглавы института Стивен Миллард, экономика будет идти на убыль три квартала подряд, сократившись на 1 процент к будущей весне.Lenta.ruВ качестве причин называются подорожание импортных товаров из Европы из-за Brexit, рост цен на энергоносители и ужесточение бюджетной политики на период 2021-24 годов, что привело к сокращению средств в частном секторе.Finam.RuВ Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.Finam.RuЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuФАНПолитика СегодняПодробнее о событииNIESR: в 2023 году в Великобритании наступит астрономическая инфляцияLenta.ru07:15Экономисты предрекают Великобритании астрономический уровень инфляцииТУТ НЬЮС08:43Аналитики NIESR предрекли Великобритании «астрономический» уровень инфляцииФАН08:19NIESR: в 2023 году в Великобритании наступит астрономическая инфляцияИзвестия08:13NIESR: в Великобритании к 2023 году наступят астрономическая инфляция и экономический спадГазета.Ru09:18Британцам предсказали астрономическую инфляцию и долгий экономический спадREGNUM06:49Экономисты NIESR считают, что Великобритания будет находиться в рецессии до 2023 годаПРАЙМ04:07Показать ещёОценить30Поделиться