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НИПИГАЗ остановил работы по газоперерабатывающему заводу в Усть-Луге

Подрядчик НИПИГАЗ (входит в группу «Сибур») остановил работы по ЕРС-контракту газоперерабатывающего завода в Усть-Луге, говорится в сообщении компании.В источнике

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НИПИГАЗ остановил работы по ЕРС-контракту газоперерабатывающего завода в Усть-Луге

Интерфакс09:59

НИПИГАЗ остановил работы по газоперерабатывающему заводу в Усть-Луге

РБК09:40

«Нипигаз» остановил работы по ЕРС-контракту ГПЗ в Усть-Луге

ТАСС09:28
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