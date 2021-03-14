Организаторы международного конкурса песни «Евровидение» объявили о решении не допускать группу «Галасы ЗМеста» из Беларуси с композицией "Ya Nauchu Tebya (I’ll Teach You)" к конкурсным выступлениям в Роттердаме в том виде, в котором она была представлена белорусской стороной.
Истории про Александра Литвиненко, Алексея Навального и других нужны Западу лишь для формирования общественного мнения в нужном для него ключе, жизни этих людей западных партнеров не волнуют, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.