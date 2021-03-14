Организаторы «Евровидения-2021» не допустили песню от Белоруссии из-за политизированности

Организаторы международного конкурса песни «Евровидение» объявили о решении не допускать группу «Галасы ЗМеста» из Беларуси с композицией "Ya Nauchu Tebya (I’ll Teach You)" к конкурсным выступлениям в Роттердаме в том виде, в котором она была представлена белорусской стороной.