РБКНИПИГАЗ остановил работы по газоперерабатывающему заводу в Усть-ЛугеПодрядчик НИПИГАЗ (входит в группу «Сибур») остановил работы по ЕРС-контракту газоперерабатывающего завода в Усть-Луге, говорится в сообщении компании.В источникеРБКПодробнее о событииНИПИГАЗ расторг контракт по газоперерабатывающему заводу в Усть-ЛугеNews.ru11:36Структура «Сибура» остановила работы по газоперерабатывающему заводу в Усть-ЛугеКомпания10:16НИПИГАЗ остановил работы по ЕРС-контракту газоперерабатывающего завода в Усть-ЛугеИнтерфакс09:59НИПИГАЗ остановил работы по газоперерабатывающему заводу в Усть-ЛугеРБК09:40«Нипигаз» остановил работы по ЕРС-контракту ГПЗ в Усть-ЛугеТАСС09:28Показать ещёОценить4КомментироватьПоделиться