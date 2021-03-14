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РБК
РБК

НИПИГАЗ остановил работы по газоперерабатывающему заводу в Усть-Луге

Подрядчик НИПИГАЗ (входит в группу «Сибур») остановил работы по ЕРС-контракту газоперерабатывающего завода в Усть-Луге, говорится в сообщении компании.В источнике
РБК

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НИПИГАЗ расторг контракт по газоперерабатывающему заводу в Усть-Луге

News.ru11:36

Структура «Сибура» остановила работы по газоперерабатывающему заводу в Усть-Луге

Компания10:16

НИПИГАЗ остановил работы по ЕРС-контракту газоперерабатывающего завода в Усть-Луге

Интерфакс09:59

НИПИГАЗ остановил работы по газоперерабатывающему заводу в Усть-Луге

РБК09:40

«Нипигаз» остановил работы по ЕРС-контракту ГПЗ в Усть-Луге

ТАСС09:28
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