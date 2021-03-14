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НИПИГАЗ расторг ЕРС-контракт на завод по переработке газа в Усть-Луге

НИПИГАЗ с 2019 года выполнял функцию генпроектировщика интегрированного комплекса по переработке и сжижению природного газа.В источнике
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НИПИГАЗ расторг ЕРС-контракт на завод по переработке газа в Усть-Луге

Коммерсантъ12:54

Договор с новым подрядчиком по ГПЗ в Усть-Луге скоро будет заключен

Вести.Ru12:29

НИПИГАЗ остановил работы по газоперерабатывающему заводу в Усть-Луге

РБК09:40

НИПИГАЗ расторг контракт по газоперерабатывающему заводу в Усть-Луге

News.ru11:36

«РусГазДобыча» заявила о скором договоре с новым подрядчиком постройки ГПЗ в Усть-Луге

Интерфакс12:16

НИПИГАЗ остановил работы по ЕРС-контракту газоперерабатывающего завода в Усть-Луге

Ведомости10:22

Изменение подрядчика строительства ГПЗ в Усть-Луге не повлияет на сроки проекта

ТАСС13:19
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