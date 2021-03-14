КоммерсантъНИПИГАЗ расторг ЕРС-контракт на завод по переработке газа в Усть-ЛугеНИПИГАЗ с 2019 года выполнял функцию генпроектировщика интегрированного комплекса по переработке и сжижению природного газа.В источникеNews.ruВести.RuЕвразия DailyФАННародные новостиРБКРИА НовостиЭкономика сегодня47 новостейПодробнее о событииНИПИГАЗ расторг ЕРС-контракт на завод по переработке газа в Усть-ЛугеКоммерсантъ12:54Договор с новым подрядчиком по ГПЗ в Усть-Луге скоро будет заключенВести.Ru12:29НИПИГАЗ остановил работы по газоперерабатывающему заводу в Усть-ЛугеРБК09:40НИПИГАЗ расторг контракт по газоперерабатывающему заводу в Усть-ЛугеNews.ru11:36«РусГазДобыча» заявила о скором договоре с новым подрядчиком постройки ГПЗ в Усть-ЛугеИнтерфакс12:16НИПИГАЗ остановил работы по ЕРС-контракту газоперерабатывающего завода в Усть-ЛугеВедомости10:22Изменение подрядчика строительства ГПЗ в Усть-Луге не повлияет на сроки проектаТАСС13:19Показать ещёОценить11КомментироватьПоделиться