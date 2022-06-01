Старение рабочей силы ускоряется, поскольку в трудоспособный возраст вступает малочисленное поколение 1990-х и 2000-х годов, а повышение пенсионного возраста продлевает трудовую жизнь старших поколений работников.
Специалисты по HR, менеджеры по продажам, дизайнеры и административно-хозяйственные работники в ближайшие полгода вероятнее других могут попасть под сокращение, сообщил РБК со ссылкой на результаты совместного исследования Национального рейтингового агентства (НРА) и Аналитического центра НАФИ.