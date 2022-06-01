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НИУ ВШЭ спрогнозировал убыль рабочей силы в России в 1,9 миллиона человек к 2030 году

Численность рабочей силы с 2019 по 2030 год сократится на 1,9 миллиона человек, пишет РБК
 со ссылкой на демографический прогноз экспертов Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики".
РИА Новости
Старение рабочей силы ускоряется, поскольку в трудоспособный возраст вступает малочисленное поколение 1990-х и 2000-х годов, а повышение пенсионного возраста продлевает трудовую жизнь старших поколений работников.
РБК
Старение рабочей силы охватит все регионы страны, но наиболее сильное сокращение доли молодежи эксперты ВШЭ предсказывают столичному региону, Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
РБК
В базовом варианте численность рабочей силы снизится с 74,7 миллиона человек в 2019 году до 72,8 миллиона в 2030-м.
Lenta.ru

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