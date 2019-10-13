Политика
Вести.RuNI: США помогли России укрепить позиции на глобальном энергорынке
Положение России на глобальном рынке энергоносителей выглядит более надежным, чем все последние годы, отмечает Саймс. Москва сохраняет прочные позиции поставщика газа в Европу, а ее поворот на Восток, в направлении Китая, начинает приносить существенные дивиденды.
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Происшествия
В США полицейский застрелил женщину в ее собственном доме
В штате Техас в США прибывший на вызов полицейский застрелил темнокожую женщину в ее собственном доме.
Газета.Ru 03:00
Происшествия
Сокращения сотрудников ГИБДД начались в нескольких регионах России
"В нескольких регионах России уже началось сокращение штатной численности, но центральный аппарат Госавтоинспекции затронут не будет", - сказал собеседник агентства, добавив, что планируется сократить около 2 тыс. штатных единиц.
ТАСС вчера в 19:02
Общество
Forbes составил рейтинг самых перспективных городов России
Журнал Forbes составил топ-10 российских городов, добившихся заметных результатов в урбанистике, культуре и качестве жизни за последние 10 лет.
Известия 11 октября в 08:55
Автоспорт
«Мерседес» в шестой раз подряд выиграл Кубок конструкторов
Немецкая команда выиграла 6-й Кубок конструкторов подряд, в "гибридную эру" у трофея еще не было другого обладателя.
РИА Новости 02:44
Экономика
В правительстве объяснили повышение зарплаты иркутского губернатора
В пресс-службе правительства Иркутской области заявили, что повышение зарплат губернатора Сергея Левченко и госслужащих стали возможны из-за роста доходной части бюджета региона.
Газета.Ru 02:40
Общество
Синоптики предупредили о предзимье в Москве
RT на русском 02:05
Происшествия
Число жертв тайфуна «Хагибис» в Японии возросло до 14 человек
Число погибших в результате мощного тайфуна «Хагибис» в Японии возросло до 14 человек. Об этом сообщает агентство «Киодо».
REGNUM 00:29
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк появилось новое фото
В официальном аккаунте Анастасии Заворотнюк в Инстаграм появились новые фотографии.
ToDay News Ufa вчера в 16:33
Происшествия
Участницу «Дома-2» избили на корпоративе
Участницу телепроекта "Дом-2" Маргариту Овсянникову избили во время корпоратива. Видео с инцидентом артистка опубликовала в Instagram.
РИА Новости 02:37
Единоборства
Усик одержал победу в дебютном поединке в тяжелом весе
Украинский боксер Александр Усик одержал досрочную победу в дебютном поединке в тяжелой весовой категории.
Российская газета 01:19
Гаджеты
Найден оригинальный способ превратить iPhone XS в iPhone 11 Pro
ГЛАС.RU вчера в 13:35
Происшествия
Россияне проголосовали за возвращение смертной казни
Среди россиян провели опрос на официальной странице Государственной думы в социальной сети «ВКонтакте» о возвращении смертной казни для педофилов и убийц детей, об этом пишет «Федерал Пресс».
Невские Новости вчера в 07:08
Авто
Недорогой кроссовер Suzuki пользуется ажиотажным спросом
Новинка пользуется ажиотажным спросом - всего за 10 дней дилеры марки собрали более 10 тысяч заказов на модель, об этом сообщает пресс-служба японского автогиганта.
Новые автомобили вчера в 23:41
Политика
Первый президент Украины заметил улучшение в отношениях с Россией
"Были проделаны другие шаги, которые показали, что Россия начала смотреть на Украину не как на невестку, а как на государство — это важно", — добавил политик.
РИА Новости вчера в 23:01
Политика
Премьер-министр Канады пришёл на предвыборный митинг в бронежилете
Говорит Москва 02:27
Происшествия
Опоздавший на самолет пассажир устроил погром в Шереметьево
Известия 11 октября в 15:17
Здоровье
Российских водителей проверят на хронический алкоголизм
По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
Lenta.ru 10 октября в 21:28
Общество
В Екатеринбурге сообщили о явке на опрос по строительству храма
Как сообщала пресс-служба комиссии, опрос будет признан состоявшимся, если в нем примут участие не менее 1% избирателей.
РБК 02:59
Футбол
Функционер «Фиорентины» замотивировал игрока клуба своей племянницей
Sport24.ru вчера в 15:37
Происшествия
Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21
Вести.Ru 11 октября в 21:25
Музыка
Шнуров поделился планами после гастролей с «Ленинградом»
Фронтмен группы "Ленинград" Сергей Шнуров рассказал, чем займется после завершения гастролей. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:59
Происшествия
В Екатеринбурге трое человек напали на чемпиона мира по карате
В Екатеринбурге трое мужчин попытались избить чемпиона мира по карате Дениса Кухарева и его коллегу Алексея Коковина, сообщила "Комсомольская правда".
РИА Новости вчера в 08:13
Происшествия
В Донецке на боеприпасах подорвались трое взрослых и ребенок
Росбалт вчера в 14:14
Происшествия
Отдыхавший в «Артеке» школьник скончался в крымской больнице
В Ялтинской больнице скончался 12-летний петербургский школьник, находившийся в Крыму в международном детском центре "Артек".
Российская газета вчера в 07:54
Кино
Вышел новый трейлер перезапуска «Ангелов Чарли»
В сети опубликован новый трейлер предстоящего перезапуска "Ангелов Чарли" с новым актерским составом.
Piter.tv 11 октября в 11:51
Наука
Японские ученые оживили мертвый мозг
Японским ученым удалось сохранять жизнеспособность мозга мыши в течение 25 дней после извлечения его из черепа.
Новые Известия 11 октября в 05:42
Авто
На автомобили Aurus поступило более 600 предзаказов
Более 600 предзаказов поступило на российские автомобили представительского класса Aurus.
Автостат 11 октября в 08:16
Происшествия
Найден автомобиль пропавшей в Екатеринбурге девушки
В Екатеринбурге найден автомобиль пропавшей 10 октября 27-летней Ксении К. Его обнаружили у перекупщиков, пишут местные СМИ.
REGNUM вчера в 10:57
Кино
Добронравов прокомментировал уход Добрынина из «Сватов»
В беседе с журналистами канала Life актер сказал, что для него уход Николая Добрынина из «Сватов» является неожиданностью.
RuNews24.ru 11 октября в 08:04