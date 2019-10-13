Энергетика

Вести.RuВести.RuNI: США помогли России укрепить позиции на глобальном энергорынке

Положение России на глобальном рынке энергоносителей выглядит более надежным, чем все последние годы, отмечает Саймс. Москва сохраняет прочные позиции поставщика газа в Европу, а ее поворот на Восток, в направлении Китая, начинает приносить существенные дивиденды.
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Названы случайно усилившие экономику России решения США

Lenta.ruвчера в 22:55

СМИ: санкции США увеличили влияние России в мире

URA.Ruвчера в 23:57

Американские СМИ рассказали о ненамеренной помощи США экономике России

Известиявчера в 23:29

СМИ сообщили о ненамеренной помощи США в укреплении российской экономики

РБК01:48

Аналитики: США ненамеренно укрепили российскую экономику

РЕН ТВвчера в 21:33

Американский журнал рассказал о невольной помощи США экономике РФ

News.ruвчера в 21:20

National Interest рассказал, как США случайно помогли России стать сильнее

РИА Новостивчера в 20:29
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Происшествия

В Брянске нашли забетонированное тело мужчины

В Брянске обнаружили забетонированное тело мужчины, сообщается на сайте регионального управления СК.
РИА Новости вчера в 21:43
Происшествия

ТАСС: в ряде регионов России начались сокращения сотрудников ГИБДД

Штатную численность сотрудников Госавтоинспекции начали сокращать в ряде регионов России, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Коммерсантъ вчера в 19:12
Происшествия

Жертвами тайфуна «Хагибис» в Японии стали десять человек

Тайфун «Хагибис» бушует на территории Японии. Он уже добрался до столицы Страны восходящего солнца, сообщает телеканал «МИР 24».
МИР 24 вчера в 23:20
Музыка

На Первом канале стартовал новый сезон шоу «Голос»

11 октября на Первом канале стартовал восьмой сезон шоу «Голос». Ведущим программы снова выступает Дмитрий Нагиев.
Культуромания вчера в 12:12
Происшествия

Найден автомобиль пропавшей в Екатеринбурге девушки

В Екатеринбурге найден автомобиль пропавшей 10 октября 27-летней Ксении К. Его обнаружили у перекупщиков, пишут местные СМИ.
REGNUM вчера в 10:57
Кино

Фильм «Джокер» собрал более миллиарда рублей в российском прокате

Газета.Ru вчера в 04:45
Здоровье

Елена Малышева призвала отказаться от туалетной бумаги

Телеведущая Елена Малышева призвала россиян отказаться от туалетной бумаги, предупредив о потенциальной угрозе ее использования, пишет vse42.ru.
Слово и Дело 11 октября в 02:24
Автоспорт

Команда Mercedes досрочно победила в Кубке конструкторов «Формулы-1»

Команда «Формулы-1» Mercedes досрочно победила в Кубке конструкторов сезона-2019. Об этом стало известно в воскресенье, 13 октября.
Известия 03:40
Армия и оружие

В США назвали основную цель России в случае глобальной войны

В случае возникновения глобального военного конфликта немецкий город Бремерхафен, вероятнее всего, станет главной целью российской атомной подлодки проекта "Ясень", предположил экс-сотрудник программы международной безопасности в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне Эндрю Метрик.
Газета.Ru 03:46
Политика

В Крым приедут представители украинской диаспоры из восьми стран

РБК 03:19
Политика

Первый президент Украины описал отношение Путина к Зеленскому

Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал об отношении российского лидера Владимира Путина к его украинскому коллеге Владимиру Зеленскому.
Lenta.ru вчера в 23:27
Единоборства

Усик победой дебютировал в супертяжелом весе

Украинский боксер Александр Усик встретился с американцем Чаззом Уизерспуном в Чикаго, США, в дебютном бою в рамках супертяжелого дивизиона.
Газета.Ru 00:35
Политика

МИД Латвии выступил против салюта в Москве в честь освобождения Риги

МИД Латвии выступил против проведения в Москве праздничного салюта, посвященного 75-летию освобождения Риги советскими войсками от немецкой оккупации.
РИА Новости 11 октября в 16:35
Общество

Синоптики предупредили о предзимье в Москве

RT на русском 02:05
Экономика

Медведев ускорил отмену комиссии Сбербанка за внутренние переводы

Сбербанк планирует в 2020 году отменить комиссию за переводы денег между регионами внутри банка, заявил 11 октября председатель правления кредитного учреждения Герман Греф.
REGNUM 11 октября в 08:47
Армия и оружие

Турецкие войска захватили населенный пункт в Сирии

Газета.Ru 03:44
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора

Актриса Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора, сообщил сегодня, 11 октября, Mash.
Евразия Daily 11 октября в 08:22
Общество

Условия выплаты пособия по уходу за ребенком могут измениться

Согласно поправкам, получать денежные пособия по уходу за ребенком до полутора лет может лишь тот, кто фактически ухаживает за ним и тратит на это достаточное количество времени, даже если работает неполный рабочий день.
Газета.Ru 11 октября в 05:06
Хоккей

«Вашингтон» обыграл «Даллас» с голами Овечкина и Кузнецова

Хоккейный клуб "Вашингтон Кэпиталз" обыграл команду "Даллас Старз" в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Игра проходила на льду арены "Американ Эйрлайнс-центр" в Далласе и закончилась в пользу гостей со счетом 4:1.
REGNUM 01:43
Политика

Российский МИД обвинил США в попытках подорвать работу ООН

Задолженность США перед бюджетом ООН свидетельствует о попытках подорвать работу организации, считают в МИД РФ.
РИА Новости 03:47
Армия и оружие

Американский эсминец вошел в Черное море

Американский эсминец "Портер" с управляемым ракетным вооружением вошел в Черное море, сообщили в российском Национальном центре управления обороной.
РИА Новости вчера в 13:40
Происшествия

Суд арестовал подозреваемого в убийстве школьницы в Саратове

Znak.com вчера в 08:47
Кино

Добронравов прокомментировал уход Добрынина из «Сватов»

В беседе с журналистами канала Life актер сказал, что для него уход Николая Добрынина из «Сватов» является неожиданностью.
RuNews24.ru 11 октября в 08:04
Общество

Путин отметил рост влияния аграрного сектора России на мировых рынках

Российский лидер Владимир Путин поздравил работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с их профессиональным праздником и отметил растущую конкурентоспособность аграрного сектора России на мировых рынках.
RT на русском 03:51
Происшествия

В России израильтянку приговорили к 7,5 года колонии за наркотики

Химкинский городской суд приговорил гражданку Израиля и США Нааму Иссахар к 7 годам и 6 месяцам колонии общего режима за контрабанду и хранение наркотиков в значительном размере, рассказал ее адвокат Александр Тайц в пятницу, 11 октября.
Известия 11 октября в 13:06
Гаджеты

Проект Pegasus может изменить внешний вид Windows 10

Сообщается, что Microsoft работает над новым проектом под кодовым названием Pegasus, в рамках которого планируется добавить пользовательский интерфейс Windows 10X к традиционным ноутбукам и ПК.
3DNews вчера в 03:15
Происшествия

Адвокат сообщил об уголовном деле против экс-губернатора Дубровского

Утверждается, что ущерб по делу оценивается в 20 млрд руб. По словам Трунова, уголовное дело в отношении экс-губернатора принял к производству Следственный департамент МВД, так как Дубровский "уже не является спецсубъектом".
РБК 11 октября в 15:09
Армия и оружие

Путин призвал освободить Сирию от иностранных войск

ТВ Центр вчера в 07:35
Происшествия

Участницу «Дома-2» избили на корпоративе

Участницу телепроекта "Дом-2" Маргариту Овсянникову избили во время корпоратива. Видео с инцидентом артистка опубликовала в Instagram.
РИА Новости 02:37
Политика

Ещё четверых российских актёров включили в чёрный список на Украине

Список российских актёров, которые угрожают безопасности Украины, пополнили ещё четыре человека.
7 новостей вчера в 03:12
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