Энергетика
Вести.RuNI: США помогли России укрепить позиции на глобальном энергорынке
Положение России на глобальном рынке энергоносителей выглядит более надежным, чем все последние годы, отмечает Саймс. Москва сохраняет прочные позиции поставщика газа в Европу, а ее поворот на Восток, в направлении Китая, начинает приносить существенные дивиденды.
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Происшествия
В Брянске нашли забетонированное тело мужчины
В Брянске обнаружили забетонированное тело мужчины, сообщается на сайте регионального управления СК.
РИА Новости вчера в 21:43
Происшествия
ТАСС: в ряде регионов России начались сокращения сотрудников ГИБДД
Штатную численность сотрудников Госавтоинспекции начали сокращать в ряде регионов России, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Коммерсантъ вчера в 19:12
Происшествия
Жертвами тайфуна «Хагибис» в Японии стали десять человек
Тайфун «Хагибис» бушует на территории Японии. Он уже добрался до столицы Страны восходящего солнца, сообщает телеканал «МИР 24».
МИР 24 вчера в 23:20
Музыка
На Первом канале стартовал новый сезон шоу «Голос»
11 октября на Первом канале стартовал восьмой сезон шоу «Голос». Ведущим программы снова выступает Дмитрий Нагиев.
Культуромания вчера в 12:12
Происшествия
Найден автомобиль пропавшей в Екатеринбурге девушки
В Екатеринбурге найден автомобиль пропавшей 10 октября 27-летней Ксении К. Его обнаружили у перекупщиков, пишут местные СМИ.
REGNUM вчера в 10:57
Кино
Фильм «Джокер» собрал более миллиарда рублей в российском прокате
Газета.Ru вчера в 04:45
Здоровье
Елена Малышева призвала отказаться от туалетной бумаги
Телеведущая Елена Малышева призвала россиян отказаться от туалетной бумаги, предупредив о потенциальной угрозе ее использования, пишет vse42.ru.
Слово и Дело 11 октября в 02:24
Автоспорт
Команда Mercedes досрочно победила в Кубке конструкторов «Формулы-1»
Команда «Формулы-1» Mercedes досрочно победила в Кубке конструкторов сезона-2019. Об этом стало известно в воскресенье, 13 октября.
Известия 03:40
Армия и оружие
В США назвали основную цель России в случае глобальной войны
В случае возникновения глобального военного конфликта немецкий город Бремерхафен, вероятнее всего, станет главной целью российской атомной подлодки проекта "Ясень", предположил экс-сотрудник программы международной безопасности в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне Эндрю Метрик.
Газета.Ru 03:46
Политика
Первый президент Украины описал отношение Путина к Зеленскому
Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал об отношении российского лидера Владимира Путина к его украинскому коллеге Владимиру Зеленскому.
Lenta.ru вчера в 23:27
Единоборства
Усик победой дебютировал в супертяжелом весе
Украинский боксер Александр Усик встретился с американцем Чаззом Уизерспуном в Чикаго, США, в дебютном бою в рамках супертяжелого дивизиона.
Газета.Ru 00:35
Политика
МИД Латвии выступил против салюта в Москве в честь освобождения Риги
МИД Латвии выступил против проведения в Москве праздничного салюта, посвященного 75-летию освобождения Риги советскими войсками от немецкой оккупации.
РИА Новости 11 октября в 16:35
Общество
Синоптики предупредили о предзимье в Москве
RT на русском 02:05
Экономика
Медведев ускорил отмену комиссии Сбербанка за внутренние переводы
Сбербанк планирует в 2020 году отменить комиссию за переводы денег между регионами внутри банка, заявил 11 октября председатель правления кредитного учреждения Герман Греф.
REGNUM 11 октября в 08:47
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора
Актриса Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора, сообщил сегодня, 11 октября, Mash.
Евразия Daily 11 октября в 08:22
Общество
Условия выплаты пособия по уходу за ребенком могут измениться
Согласно поправкам, получать денежные пособия по уходу за ребенком до полутора лет может лишь тот, кто фактически ухаживает за ним и тратит на это достаточное количество времени, даже если работает неполный рабочий день.
Газета.Ru 11 октября в 05:06
Хоккей
«Вашингтон» обыграл «Даллас» с голами Овечкина и Кузнецова
Хоккейный клуб "Вашингтон Кэпиталз" обыграл команду "Даллас Старз" в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Игра проходила на льду арены "Американ Эйрлайнс-центр" в Далласе и закончилась в пользу гостей со счетом 4:1.
REGNUM 01:43
Политика
Российский МИД обвинил США в попытках подорвать работу ООН
Задолженность США перед бюджетом ООН свидетельствует о попытках подорвать работу организации, считают в МИД РФ.
РИА Новости 03:47
Армия и оружие
Американский эсминец вошел в Черное море
Американский эсминец "Портер" с управляемым ракетным вооружением вошел в Черное море, сообщили в российском Национальном центре управления обороной.
РИА Новости вчера в 13:40
Происшествия
Суд арестовал подозреваемого в убийстве школьницы в Саратове
Znak.com вчера в 08:47
Кино
Добронравов прокомментировал уход Добрынина из «Сватов»
В беседе с журналистами канала Life актер сказал, что для него уход Николая Добрынина из «Сватов» является неожиданностью.
RuNews24.ru 11 октября в 08:04
Общество
Путин отметил рост влияния аграрного сектора России на мировых рынках
Российский лидер Владимир Путин поздравил работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с их профессиональным праздником и отметил растущую конкурентоспособность аграрного сектора России на мировых рынках.
RT на русском 03:51
Происшествия
В России израильтянку приговорили к 7,5 года колонии за наркотики
Химкинский городской суд приговорил гражданку Израиля и США Нааму Иссахар к 7 годам и 6 месяцам колонии общего режима за контрабанду и хранение наркотиков в значительном размере, рассказал ее адвокат Александр Тайц в пятницу, 11 октября.
Известия 11 октября в 13:06
Гаджеты
Проект Pegasus может изменить внешний вид Windows 10
Сообщается, что Microsoft работает над новым проектом под кодовым названием Pegasus, в рамках которого планируется добавить пользовательский интерфейс Windows 10X к традиционным ноутбукам и ПК.
3DNews вчера в 03:15
Происшествия
Адвокат сообщил об уголовном деле против экс-губернатора Дубровского
Утверждается, что ущерб по делу оценивается в 20 млрд руб. По словам Трунова, уголовное дело в отношении экс-губернатора принял к производству Следственный департамент МВД, так как Дубровский "уже не является спецсубъектом".
РБК 11 октября в 15:09
Армия и оружие
Путин призвал освободить Сирию от иностранных войск
ТВ Центр вчера в 07:35
Происшествия
Участницу «Дома-2» избили на корпоративе
Участницу телепроекта "Дом-2" Маргариту Овсянникову избили во время корпоратива. Видео с инцидентом артистка опубликовала в Instagram.
РИА Новости 02:37
Политика
Ещё четверых российских актёров включили в чёрный список на Украине
Список российских актёров, которые угрожают безопасности Украины, пополнили ещё четыре человека.
7 новостей вчера в 03:12