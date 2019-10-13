Политика
Вести.RuNI: США помогли России укрепить позиции на глобальном энергорынке
Положение России на глобальном рынке энергоносителей выглядит более надежным, чем все последние годы, отмечает Саймс. Москва сохраняет прочные позиции поставщика газа в Европу, а ее поворот на Восток, в направлении Китая, начинает приносить существенные дивиденды.
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Экономика
Иркутский губернатор объяснил, почему повысил себе зарплату
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко пояснил, что повышение его оклада было необходимо для того, чтобы увеличить зарплаты сотрудников бюджетных организаций.
Вести.Ru вчера в 15:59
Единоборства
Усик досрочно победил в дебютном бою в супертяжелом весе
Бой был остановлен после седьмого раунда. Угол американца отказался от продолжения поединка. Для 32-летнего Усика это 17-я победа.
Sportbox.RU 00:34
Происшествия
В Саратове сотни жителей пришли проститься с убитой девочкой
В Саратове сотни жителей пришли на церемонию прощания с девятилетней Лизой Киселёвой, которая пропала утром 9 октября по пути в школу и затем была найдена мёртвой в одном из гаражей города.
RT на русском 05:38
Футбол
ЦСКА интересуется полузащитником «Бешикташа» Ляичем
ЦСКА проявляет интерес к полузащитнику «Бешикташа» Адему Ляичу. Об этом сообщает турецкая пресса.
Евро-футбол.ру 07:46
Политика
Прокуратура на Украине решила дать оценку визиту Поклонской в Турцию
«Прокуратурой АР Крым обязательно будет дана соответствующая правовая оценка вчерашнему визиту так называемых крымских депутатов Натальи Поклонской и Руслана Бальбека, которые в составе официальной делегации РФ посетили Анкару», — говорится в сообщении.
РБК 08:56
Политика
Путин выразил соболезнования в связи с последствиями тайфуна в Японии
Президент России Владимир Путин направил в воскресенье телеграмму с соболезнованиями премьер-министру Японии Синдзо Абэ, отметив большое число человеческих жертв и масштабные разрушения, вызванные тайфуном "Хагибис".
ТАСС 06:30
Происшествия
Отдыхавший в «Артеке» школьник скончался в крымской больнице
В Ялтинской больнице скончался 12-летний петербургский школьник, находившийся в Крыму в международном детском центре "Артек".
Российская газета вчера в 07:54
Армия и оружие
Эрдоган заявил о 18 погибших при обстрелах Турции с территории Сирии
Восемнадцать человек погибли и 147 получили ранения при обстрелах турецких приграничных городов со стороны курдских формирований на территории Сирии, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
РИА Новости 08:22
Происшествия
Жертвами тайфуна «Хагибис» в Японии стали 19 человек
Сообщалось, что «Хагибис», 19-й тайфун в этом году на северо-западе Тихого океана, пройдет вдоль центральной части тихоокеанского побережья японского острова Хонсю и по зоне Большого Токио, где проживает 35 млн человек.
Rambler News Service 02:18
Футбол
Эрикссон рассказал, что Абрамович мог купить «Динамо» вместо «Челси»
Швед Свен-Йоран Эрикссон рассказал, как уговорил Романа Абрамовича купить «Челси» в 2003 году.
Metaratings 07:55
Общество
В Екатеринбурге выяснят мнение граждан о месте строительства храма
Определена дата проведения опроса горожан Екатеринбурга о месте возведения храма. Опрос пройдет 13 октября, сообщает администрация города.
REGNUM вчера в 19:00
Армия и оружие
Путин ответил на вопрос о новой холодной войне
Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что второй холодной войны не будет.
Известия 06:17
Общество
Синоптики предупредили о предзимье в Москве
RT на русском 02:05
Шоу-бизнес
Поклонники уверены, что молодая жена Игоря Николаева снова беременна
Именно поэтому фанаты постоянно пытаются найти намеки на то, что певица снова находится в интересном положении.
Woman.ru 04:07
Политика
МИД РФ обвинил США в попытке подорвать работу ООН
Министерство иностранных дел России обвинило США в использовании "финансовых рычагов" для того, чтобы помешать нормальной работе Организации объединенных наций (ООН).
Газета.Ru 07:29
Происшествия
В Томской области задержали подозреваемого в серии нападений на женщин
Оперативники Томской области задержали мужчину, подозреваемого в нападениях на женщин в городе Стрежевом, которые он совершал в течение 13 лет, сообщает Следственное управление СКР по региону в воскресенье.
Интерфакс 07:42
Хоккей
Овечкин вышел на 3-е место в истории НХЛ по голам в пустые ворота
Шайба в пустые ворота "Далласа" стала для Овечкина 34 голом в пустые ворота за всю карьеру.
Pravda.Ru 04:25
Космос
Первые следы жизни на Марсе в NASA нашли еще 40 лет назад
Первые следы, указывающие на присутствие жизни на Марсе, были обнаружены в NASA еще 40 лет назад.
Актуальные Новости 03:40
Шоу-бизнес
Стали известны причины ухода Юлии Михалковой из «Уральских пельменей»
ТК Звезда вчера в 11:50
Происшествия
В МГУ на дне открытых дверей задержали четырех активистов
На дне открытых дверей в МГУ задержали четырех активистов, которые пытались спросить у ректора университета Виктора Садовничего о деле Азата Мифтахова.
Газета.Ru 09:02
Гаджеты
Intel показала партнёрам, что не боится потерь в ценовой войне с AMD
Источник изображения: AdoredTV, Youtube Интересно, что сами представители AMD в конце прошлого квартала придерживались мнения о "точечном" характере ценовых реакций Intel, хотя и теперь сложно говорить о масштабном демпинге.
3DNews 09:15
Кино
Умер американский актёр Роберт Форстер
Life.ru вчера в 01:32
Экономика
Акции «Яндекса» упали более чем на 10%
Стоимость акций компании «Яндекс» упала более чем на 10%. По данным Московской биржи, на 15:44 она снизилась до 2076 руб. (на 10,79%).
Коммерсантъ 11 октября в 09:19
Происшествия
Найден автомобиль пропавшей в Екатеринбурге девушки
REGNUM вчера в 10:57
Шоу-бизнес
Бывшему мужу Юлии Началовой простили многомиллионный долг
Позже дела Юлии начала вести компания "Весенние инвестиции", которая обратилась в суд, требуя от Фролова почти 26 миллионов рублей.
OvideO.ru 07:13
Армия и оружие
ВСУ уничтожили пятерых националистов в Донбассе
«По имеющейся информации, во время перестрелки спецназом было уничтожено до пяти националистов», — говорится в сообщении.
Lenta.ru 07:20
Политика
Саудовская Аравия заявила о непричастности к атаке на иранский танкер
Эр-Рияд отрицает причастность к атаке на иранский танкер в Красном море, заявил госминистр по иностранным делам королевства Адель аль-Джубейр.
Взгляд.ру 08:38
Авто
Ультрабюджетный кроссовер Suzuki пользуется ажиотажным спросом
Новинка пользуется ажиотажным спросом - всего за 10 дней дилеры марки собрали более 10 тысяч заказов на модель, об этом сообщает пресс-служба японского автогиганта.
Новые автомобили вчера в 23:41
Шоу-бизнес
Бочкарева отправилась на гастроли после наркоскандала
Народные новости 07:06
Армия и оружие
В США назвали основную цель России в случае глобальной войны
В случае возникновения глобального военного конфликта немецкий город Бремерхафен, вероятнее всего, станет главной целью российской атомной подлодки проекта "Ясень", предположил экс-сотрудник программы международной безопасности в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне Эндрю Метрик.
Газета.Ru 03:46