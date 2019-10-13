Положение России на глобальном рынке энергоносителей выглядит более надежным, чем все последние годы, отмечает Саймс. Москва сохраняет прочные позиции поставщика газа в Европу, а ее поворот на Восток, в направлении Китая, начинает приносить существенные дивиденды.

Экономика Иркутский губернатор объяснил, почему повысил себе зарплату Губернатор Иркутской области Сергей Левченко пояснил, что повышение его оклада было необходимо для того, чтобы увеличить зарплаты сотрудников бюджетных организаций.

Единоборства Усик досрочно победил в дебютном бою в супертяжелом весе Бой был остановлен после седьмого раунда. Угол американца отказался от продолжения поединка. Для 32-летнего Усика это 17-я победа.

Происшествия В Саратове сотни жителей пришли проститься с убитой девочкой В Саратове сотни жителей пришли на церемонию прощания с девятилетней Лизой Киселёвой, которая пропала утром 9 октября по пути в школу и затем была найдена мёртвой в одном из гаражей города.

Футбол ЦСКА интересуется полузащитником «Бешикташа» Ляичем ЦСКА проявляет интерес к полузащитнику «Бешикташа» Адему Ляичу. Об этом сообщает турецкая пресса.

Политика Прокуратура на Украине решила дать оценку визиту Поклонской в Турцию «Прокуратурой АР Крым обязательно будет дана соответствующая правовая оценка вчерашнему визиту так называемых крымских депутатов Натальи Поклонской и Руслана Бальбека, которые в составе официальной делегации РФ посетили Анкару», — говорится в сообщении.

Политика Путин выразил соболезнования в связи с последствиями тайфуна в Японии Президент России Владимир Путин направил в воскресенье телеграмму с соболезнованиями премьер-министру Японии Синдзо Абэ, отметив большое число человеческих жертв и масштабные разрушения, вызванные тайфуном "Хагибис".

Происшествия Отдыхавший в «Артеке» школьник скончался в крымской больнице В Ялтинской больнице скончался 12-летний петербургский школьник, находившийся в Крыму в международном детском центре "Артек".

Армия и оружие Эрдоган заявил о 18 погибших при обстрелах Турции с территории Сирии Восемнадцать человек погибли и 147 получили ранения при обстрелах турецких приграничных городов со стороны курдских формирований на территории Сирии, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

Происшествия Жертвами тайфуна «Хагибис» в Японии стали 19 человек Сообщалось, что «Хагибис», 19-й тайфун в этом году на северо-западе Тихого океана, пройдет вдоль центральной части тихоокеанского побережья японского острова Хонсю и по зоне Большого Токио, где проживает 35 млн человек.

Общество В Екатеринбурге выяснят мнение граждан о месте строительства храма Определена дата проведения опроса горожан Екатеринбурга о месте возведения храма. Опрос пройдет 13 октября, сообщает администрация города.

Армия и оружие Путин ответил на вопрос о новой холодной войне Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что второй холодной войны не будет.

Шоу-бизнес Поклонники уверены, что молодая жена Игоря Николаева снова беременна Именно поэтому фанаты постоянно пытаются найти намеки на то, что певица снова находится в интересном положении.

Политика МИД РФ обвинил США в попытке подорвать работу ООН Министерство иностранных дел России обвинило США в использовании "финансовых рычагов" для того, чтобы помешать нормальной работе Организации объединенных наций (ООН).

Происшествия В Томской области задержали подозреваемого в серии нападений на женщин Оперативники Томской области задержали мужчину, подозреваемого в нападениях на женщин в городе Стрежевом, которые он совершал в течение 13 лет, сообщает Следственное управление СКР по региону в воскресенье.

Хоккей Овечкин вышел на 3-е место в истории НХЛ по голам в пустые ворота Шайба в пустые ворота "Далласа" стала для Овечкина 34 голом в пустые ворота за всю карьеру.

Космос Первые следы жизни на Марсе в NASA нашли еще 40 лет назад Первые следы, указывающие на присутствие жизни на Марсе, были обнаружены в NASA еще 40 лет назад.

Происшествия В МГУ на дне открытых дверей задержали четырех активистов На дне открытых дверей в МГУ задержали четырех активистов, которые пытались спросить у ректора университета Виктора Садовничего о деле Азата Мифтахова.

Гаджеты Intel показала партнёрам, что не боится потерь в ценовой войне с AMD Источник изображения: AdoredTV, Youtube Интересно, что сами представители AMD в конце прошлого квартала придерживались мнения о "точечном" характере ценовых реакций Intel, хотя и теперь сложно говорить о масштабном демпинге.

Экономика Акции «Яндекса» упали более чем на 10% Стоимость акций компании «Яндекс» упала более чем на 10%. По данным Московской биржи, на 15:44 она снизилась до 2076 руб. (на 10,79%).

Шоу-бизнес Бывшему мужу Юлии Началовой простили многомиллионный долг Позже дела Юлии начала вести компания "Весенние инвестиции", которая обратилась в суд, требуя от Фролова почти 26 миллионов рублей.

Армия и оружие ВСУ уничтожили пятерых националистов в Донбассе «По имеющейся информации, во время перестрелки спецназом было уничтожено до пяти националистов», — говорится в сообщении.

Политика Саудовская Аравия заявила о непричастности к атаке на иранский танкер Эр-Рияд отрицает причастность к атаке на иранский танкер в Красном море, заявил госминистр по иностранным делам королевства Адель аль-Джубейр.

Авто Ультрабюджетный кроссовер Suzuki пользуется ажиотажным спросом Новинка пользуется ажиотажным спросом - всего за 10 дней дилеры марки собрали более 10 тысяч заказов на модель, об этом сообщает пресс-служба японского автогиганта.