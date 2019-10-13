Энергетика
РИА НовостиNational Interest: США помогли России укрепить позиции в энергетике
Другой "случайной помощью" России названа торговая война между Китаем и США, которая позволила российским энергетикам закрепиться на китайском рынке.
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Политика
Первый президент Украины описал отношение Путина к Зеленскому
Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал об отношении российского лидера Владимира Путина к его украинскому коллеге Владимиру Зеленскому.
Lenta.ru вчера в 23:27
Происшествия
Число погибших из-за тайфуна в Японии превысило 20 человек
Число погибших в результате прохождения мощного тайфуна "Хагибис" в Японии выросло до 21 человека, еще 16 человек числятся пропавшими без вести, передает телеканал NHK.
РИА Новости 03:52
Космос
Участник высадки на Луну рассказал о встрече с Алексеем Леоновым
Участник первой экспедиции с высадкой на Луну, американский астронавт Майкл Коллинз назвал скончавшегося космонавта Алексея Леонова большим оригиналом, вспомнив, что тот при встрече поднял его на метр от земли.
РИА Новости 02:21
Музыка
Шнуров рассказал о планах после роспуска «Ленинграда»
Российский музыкант Сергей Шнуров рассказал, чем будет заниматься после завершения гастрольной деятельности группировки «Ленинград», прощальный концерт который состоялся в Санкт-Петербурге в субботу.
Взгляд.ру 02:45
Общество
Синоптики предупредили о предзимье в Москве
RT на русском 02:05
Здоровье
Минздрав подготовил требования к посещению родственниками реанимации
Минздрав подготовил проект приказа, устанавливающий требования к посещению родственниками больного в реанимации, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
РИА Новости 11 октября в 13:20
Шоу-бизнес
Бабкина заявила, что испытывает новые чувства к молодому возлюбленному
Телепрограмма вчера в 12:59
Здоровье
Медики назвали помогающие очистить сосуды продукты
Западные эксперты говорят, что для очищения сосудов от холестериновых бляшек, имеющих свойство налипать на их стенки, нужно обязательно включить в рацион продукты, богатые витаминами группы В. К таким продуктам относят лосось.
RuNews24.ru 10 октября в 04:37
Происшествия
Найден автомобиль пропавшей в Екатеринбурге девушки
В Екатеринбурге найден автомобиль пропавшей 10 октября 27-летней Ксении К. Его обнаружили у перекупщиков, пишут местные СМИ.
REGNUM вчера в 10:57
Технологии
«Магнит» откроет гипермаркет нового формата в Краснодаре
Краснодарские известия вчера в 03:36
Политика
В США арестовали третьего связанного с Трампом выходца из СССР
Федеральный суд Сан-Франциско арестовал американского бизнесмена, выходца из Украинской ССР Андрея Кукушкина, обвиняющегося в нарушении правил финансирования избирательных кампаний.
РБК вчера в 21:41
Происшествия
Лондон: бельгийская принцесса арестована за участие в акциях протеста
REGNUM вчера в 23:21
Армия и оружие
Американский эсминец вошел в Черное море
Американский эсминец "Портер" с управляемым ракетным вооружением вошел в Черное море, сообщили в российском Национальном центре управления обороной.
РИА Новости вчера в 13:40
Общество
Врач рассказала об опасности сухой кожи на локтях
Дерматолог Ирина Скорогудаева рассказала, о каких заболеваниях может свидетельствовать сухая кожа на локтях.
Известия вчера в 10:43
Политика
РПЦ отреагировала на решение Элладской церкви по автокефалии Украины
Заместитель главы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов высказался по поводу решения Элладской церкви насчет неканонической Православной церкви Украины.
Газета.Ru вчера в 10:35
Автоспорт
Команда Mercedes досрочно победила в Кубке конструкторов «Формулы-1»
Команда «Формулы-1» Mercedes досрочно победила в Кубке конструкторов сезона-2019. Об этом стало известно в воскресенье, 13 октября.
Известия 03:40
Единоборства
Усик победой дебютировал в супертяжелом весе
Уже в седьмом раунде боец из США запросил остановку боя. Таким образом, дебют Усика в супертяжелом весе состоялся успешно.
Газета.Ru 00:35
Экономика
Силуанов: Накопленные бизнесом триллионы не работают на экономику
По словам Силуанова, «деньги есть: на счетах предприятий скопилось около 30 трлн рублей, но они не работают, не идут в экономику, потому что есть определенные риски, боязнь, которая превалирует сегодня над теми уровнями доходности, которую можно получить от вложения этих средств», сообщает ТАСС.
Росбалт 11 октября в 11:00
Политика
Раскрытые в США шпионы назвали причины промахов российской разведки
Бывшие сотрудники Службы внешней разведки (СВР) Андрей Безруков и Елена Вавилова, которых в 2010 году раскрыли в США, в рамках проекта «Прямая линия» рассказали о причинах участившихся промахов со стороны российской разведки.
РБК 03:33
Происшествия
Госдума спросила россиян о возвращении смертной казни
Россиянам предложили ответить на вопрос о целесообразности возвращения смертной казни.
Lenta.ru 11 октября в 08:12
Единоборства
Немков и Сидельников победили на Bellator 230
Российские бойцы Вадим Немков и Кирилл Сидельников победили на Bellator 230 в Милане.
Sports.ru вчера в 19:49
Политика
МИД Латвии выступил против салюта в Москве в честь освобождения Риги
МИД Латвии выступил против проведения в Москве праздничного салюта, посвященного 75-летию освобождения Риги советскими войсками от немецкой оккупации.
РИА Новости 11 октября в 16:35
Здоровье
Минздрав предложил привлекать мигрантов для устранения дефицита врачей
Для решения проблемы нехватки врачей в России Министерство здравоохранения России предложило привлечь зарубежных специалистов, сообщают «Известия».
Ivbg.ru 10 октября в 13:30
Армия и оружие
В США назвали основную цель России в случае глобальной войны
В случае возникновения глобального военного конфликта немецкий город Бремерхафен, вероятнее всего, станет главной целью российской атомной подлодки проекта "Ясень", предположил экс-сотрудник программы международной безопасности в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне Эндрю Метрик.
Газета.Ru 03:46
Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу в московском кафе
Lenta.ru вчера в 18:09