В последние годы Соединенные Штаты вводили много разных санкций в отношении Москвы, однако им так и не удалось перестать быть зависимыми от российских ракетных двигателей РД-180. Об этом пишет американское аналитическое издание по военно-политической тематике The National Interest.

Происшествия Задержаны подозреваемые в убийстве бывшего мэра Киселевска В Кемеровской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в убийстве бывшего главы города Киселевска Сергея Лаврентьева на его приусадебном участке.

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