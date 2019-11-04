Политика

Российская газетаРоссийская газетаNI: США продолжают зависеть от российских ракетных двигателей

В последние годы Соединенные Штаты вводили много разных санкций в отношении Москвы, однако им так и не удалось перестать быть зависимыми от российских ракетных двигателей РД-180. Об этом пишет американское аналитическое издание по военно-политической тематике The National Interest.
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NI: в США есть «опасная зависимость» от российских ракетных двигателей

Газета.Ru01:49

США находятся в зависимости от российских РД-180, — СМИ

РЕН ТВвчера в 21:17

NI: США продолжают зависеть от российских ракетных двигателей

Российская газетавчера в 22:42

Американские СМИ рассказали о победе России в «новой космической гонке»

Московский Комсомолецвчера в 21:38

СМИ: США продолжают зависеть от российских ракетных двигателей

Life.ruвчера в 21:38

В США пожаловались на «опасную зависимость» от российских ракетных двигателей

Взгляд.рувчера в 22:59

США до сих пор не могут перестать зависеть от российских РД-180, пишет NI

РИА Новостивчера в 20:37
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 03:09, Ашберн
Происшествия

СК предъявил обвинение предполагаемому убийце ребенка в Нарьян-Маре

Предполагаемому убийце ребенка в детском саду Нарьян-Мара предъявлено обвинение, говорится в сообщении Следственного комитета.
Газета.Ru 02:56
Происшествия

В Забайкалье задержан четвертый фигурант дела о насилии и убийстве

Газета.Ru вчера в 05:26
Политика

Украина заявила о готовности к прекращению транзита газа из России

Украина готова к прекращению транзита газа из России, заявил глава Минэнерго Алексей Оржель в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.
РИА Новости вчера в 16:58
Происшествия

Задержаны подозреваемые в убийстве бывшего мэра Киселевска

В Кемеровской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в убийстве бывшего главы города Киселевска Сергея Лаврентьева на его приусадебном участке.
Известия 00:32
Происшествия

Руководитель «Свидетелей Иеговы» в Томске приговорен к 6 годам колонии

Суд приговорил томича Сергея Климова, обвиняемого в организации деятельности в Томске религиозного объединения «Свидетели Иеговы», к шести годам лишения свободы.
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Озвучили дату продаж кроссовера Kia KX3

Как сообщает ToDay News Ufa, в Китае, на международном автосалоне в Гуанчжоу, 22 ноября пройдет презентации новой модели кроссовера KIA KX3 и в тот же день начнут принимать заказы на эту новинку.
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Общество

У Альфа-банка произошла утечка данных клиентов

В интернете оказались выставлены на продажу данные тысяч держателей кредитных карт Альфа-банка и клиентов «АльфаСтрахование».
Lenta.ru 01:51
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Врач-диетолог назвала самые вредные сладости

Специалисты выделяют наиболее вредные сладости, от покупки которых следует воздержаться.
Российская газета 01:03
Экономика

СП: региональные программы капремонта жилья не справляются с задачами

Результаты проведенного Счетной палатой (СП) анализа реализации региональных программ капитального ремонта жилья в 2018-2019 годах показали, что они не справляются со своими задачами, говорится в сообщении на сайте ведомства.
РИА Новости 01:01
Космос

«Вояджер-2» передал показания из межзвездного пространства

«Вояджер-2» подтвердил показания первого аппарата, значит, их показания не относятся лишь к конкретному месту и времени вхождения в межзвездное пространство.
Коммерсантъ 01:46
Политика

Владимир Путин назначил атамана Всероссийского казачьего общества

Президент России Владимир Путин назначил нового атамана Всероссийского казачьего общества.
Областная газета 01:09
Происшествия

В петербургском роддоме упал лифт с двумя рабочими

Грузовой лифт с двумя рабочими упал в роддоме в Санкт-Петербурге, сообщило городское ГУ МЧС.
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Шоу-бизнес

Названы гонорары российских звезд за корпоративы

Discover24 02:44
Общество

Неплатежи компаний за вывоз мусора в России достигли 70%

Для решения проблемы глава «Российского экологического оператора» предлагает ужесточить ответственность компаний и найти «иные формы работы с юридическими лицами в плане заключения договоров», потому что «бизнес не испытывает стойкого желания заключать договоры на вывоз мусора с региональными операторами».
РБК 00:00
Авто

Toyota представила новый бюджетный кроссовер Toyota Raize

Японский автопроизводитель Toyota представил новый компактный кроссовер Toyota Raize.
Автоновости дня вчера в 22:44
Шоу-бизнес

Сын актрисы Маргариты Тереховой рассказал о болезни матери

В эфире телевизионной передачи «Звезды сошлись» на НТВ сын знаменитой советской и российской актрисы Маргариты Тереховой Александр объяснил, почему родные не хотят показывать ее на публике.
Журналистская правда вчера в 03:20
Авто

Сильные аргументы Land Rover Defender V8 2019

Автосалон во Франкфурте в 2019 году представил Land Rover Defender в новом виде.
Car.ru 02 ноября в 01:11
Политика

МИД Украины выразил протест из-за визита депутата Госдумы в ЛНР

Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с поездкой депутата Госдумы, председателя партии «Родина» Алексея Журавлева в самопровозглашенную Луганскую народную республику (ЛНР).
РБК вчера в 19:29
Футбол

Лига чемпионов. «Зенит» дома примет «Лейпциг»

В четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» дома встретится с «Лейпцигом».
Бомбардир.ру вчера в 23:50
Происшествия

В Саратовской области 10 тысяч кроликов погибли при пожаре на ферме

Российская газета 00:52
Армия и оружие

Минобороны собирается вернуть понятие военной тайны

"Военная тайна" как понятие может вернуться в российское законодательство, сообщили СМИ источники в Минобороны.
Газета.Ru 02:36
Интернет

Компания Facebook сменила логотип

Американская компания Facebook сменила логотип, чтобы отличить его от логотипа одноимённой социальной сети, которая принадлежит корпорации.
RT на русском 02:01
Финансы

Минфин назвал рекордным рост доходов бюджета после повышения НДС

Министерство финансов России зафиксировало рекордный рост поступлений по НДС после повышения ставки.
Известия 00:56
Спорт

Исполком ВАДА заслушал новую информацию по российскому вопросу

Исполком ВАДА, прошедший накануне конгресса организации в Катовице, Польша, заслушал обновлённую информацию о процедуре соблюдения требований в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА) от председателя комитета по соответствию Джонатана Тейлора, сообщает пресс-служба агентства.
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Общество

В Госдуме предложили ограничить число разрешений на такси в регионах

Зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и строительству, депутат от ЛДПР Александр Старовойтов предложил разрешить регионам ограничивать число разрешений на такси, сообщила газета «Ведомости».
РБК вчера в 22:28
Шоу-бизнес

Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери

Накануне стало известно, что 14-летняя дочь Евы Польны и Дениса Клявера, Эвелин, попала в больницу в тяжелом состоянии.
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Официально подтвержден дизайн Xiaomi Mi Watch

Хотя утечки рассказали уже достаточно интересной и разнообразной информации про часы, сегодня впервые официально подтвержден их дизайн.
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Музыка

Украинку Maruv признали лучшей российской исполнительницей

Украинская певица Maruv, которая не поехала на "Евровидение" в этом году, была признана лучшим российским исполнителем по версии MTV Europe Music Awards.
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Происшествия

Ехавшая в Китай россиянка приклеила к ступням 2 кг золота

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Экономика

Скорректированная прибыль «Полюса» за 9 месяцев выросла на 3%

Прибыль "Полюса" за 9 месяцев 2019 года по МСФО выросла в 2,5 раза - до $1,247 млрд, следует из отчета компании.
Finam.Ru 02:13
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