Политика
Российская газетаNI: США продолжают зависеть от российских ракетных двигателей
В последние годы Соединенные Штаты вводили много разных санкций в отношении Москвы, однако им так и не удалось перестать быть зависимыми от российских ракетных двигателей РД-180. Об этом пишет американское аналитическое издание по военно-политической тематике The National Interest.
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Американские СМИ рассказали о победе России в «новой космической гонке»
Московский Комсомолецвчера в 21:38
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Происшествия
СК предъявил обвинение предполагаемому убийце ребенка в Нарьян-Маре
Предполагаемому убийце ребенка в детском саду Нарьян-Мара предъявлено обвинение, говорится в сообщении Следственного комитета.
Происшествия
В Забайкалье задержан четвертый фигурант дела о насилии и убийстве
Политика
Украина заявила о готовности к прекращению транзита газа из России
Украина готова к прекращению транзита газа из России, заявил глава Минэнерго Алексей Оржель в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.
Происшествия
Задержаны подозреваемые в убийстве бывшего мэра Киселевска
В Кемеровской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в убийстве бывшего главы города Киселевска Сергея Лаврентьева на его приусадебном участке.
Происшествия
Руководитель «Свидетелей Иеговы» в Томске приговорен к 6 годам колонии
Суд приговорил томича Сергея Климова, обвиняемого в организации деятельности в Томске религиозного объединения «Свидетели Иеговы», к шести годам лишения свободы.
Авто
Озвучили дату продаж кроссовера Kia KX3
Как сообщает ToDay News Ufa, в Китае, на международном автосалоне в Гуанчжоу, 22 ноября пройдет презентации новой модели кроссовера KIA KX3 и в тот же день начнут принимать заказы на эту новинку.
Общество
У Альфа-банка произошла утечка данных клиентов
В интернете оказались выставлены на продажу данные тысяч держателей кредитных карт Альфа-банка и клиентов «АльфаСтрахование».
Общество
Врач-диетолог назвала самые вредные сладости
Специалисты выделяют наиболее вредные сладости, от покупки которых следует воздержаться.
Экономика
СП: региональные программы капремонта жилья не справляются с задачами
Результаты проведенного Счетной палатой (СП) анализа реализации региональных программ капитального ремонта жилья в 2018-2019 годах показали, что они не справляются со своими задачами, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Космос
«Вояджер-2» передал показания из межзвездного пространства
«Вояджер-2» подтвердил показания первого аппарата, значит, их показания не относятся лишь к конкретному месту и времени вхождения в межзвездное пространство.
Политика
Владимир Путин назначил атамана Всероссийского казачьего общества
Президент России Владимир Путин назначил нового атамана Всероссийского казачьего общества.
Происшествия
В петербургском роддоме упал лифт с двумя рабочими
Грузовой лифт с двумя рабочими упал в роддоме в Санкт-Петербурге, сообщило городское ГУ МЧС.
Шоу-бизнес
Названы гонорары российских звезд за корпоративы
Общество
Неплатежи компаний за вывоз мусора в России достигли 70%
Для решения проблемы глава «Российского экологического оператора» предлагает ужесточить ответственность компаний и найти «иные формы работы с юридическими лицами в плане заключения договоров», потому что «бизнес не испытывает стойкого желания заключать договоры на вывоз мусора с региональными операторами».
Авто
Toyota представила новый бюджетный кроссовер Toyota Raize
Японский автопроизводитель Toyota представил новый компактный кроссовер Toyota Raize.
Шоу-бизнес
Сын актрисы Маргариты Тереховой рассказал о болезни матери
В эфире телевизионной передачи «Звезды сошлись» на НТВ сын знаменитой советской и российской актрисы Маргариты Тереховой Александр объяснил, почему родные не хотят показывать ее на публике.
Авто
Сильные аргументы Land Rover Defender V8 2019
Автосалон во Франкфурте в 2019 году представил Land Rover Defender в новом виде.
Политика
МИД Украины выразил протест из-за визита депутата Госдумы в ЛНР
Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с поездкой депутата Госдумы, председателя партии «Родина» Алексея Журавлева в самопровозглашенную Луганскую народную республику (ЛНР).
Футбол
Лига чемпионов. «Зенит» дома примет «Лейпциг»
В четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» дома встретится с «Лейпцигом».
Происшествия
В Саратовской области 10 тысяч кроликов погибли при пожаре на ферме
Армия и оружие
Минобороны собирается вернуть понятие военной тайны
"Военная тайна" как понятие может вернуться в российское законодательство, сообщили СМИ источники в Минобороны.
Интернет
Компания Facebook сменила логотип
Американская компания Facebook сменила логотип, чтобы отличить его от логотипа одноимённой социальной сети, которая принадлежит корпорации.
Финансы
Минфин назвал рекордным рост доходов бюджета после повышения НДС
Министерство финансов России зафиксировало рекордный рост поступлений по НДС после повышения ставки.
Спорт
Исполком ВАДА заслушал новую информацию по российскому вопросу
Исполком ВАДА, прошедший накануне конгресса организации в Катовице, Польша, заслушал обновлённую информацию о процедуре соблюдения требований в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА) от председателя комитета по соответствию Джонатана Тейлора, сообщает пресс-служба агентства.
Общество
В Госдуме предложили ограничить число разрешений на такси в регионах
Зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и строительству, депутат от ЛДПР Александр Старовойтов предложил разрешить регионам ограничивать число разрешений на такси, сообщила газета «Ведомости».
Шоу-бизнес
Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери
Накануне стало известно, что 14-летняя дочь Евы Польны и Дениса Клявера, Эвелин, попала в больницу в тяжелом состоянии.
Гаджеты
Официально подтвержден дизайн Xiaomi Mi Watch
Хотя утечки рассказали уже достаточно интересной и разнообразной информации про часы, сегодня впервые официально подтвержден их дизайн.
Музыка
Украинку Maruv признали лучшей российской исполнительницей
Украинская певица Maruv, которая не поехала на "Евровидение" в этом году, была признана лучшим российским исполнителем по версии MTV Europe Music Awards.
Экономика
Скорректированная прибыль «Полюса» за 9 месяцев выросла на 3%
Прибыль "Полюса" за 9 месяцев 2019 года по МСФО выросла в 2,5 раза - до $1,247 млрд, следует из отчета компании.