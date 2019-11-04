Политика
Российская газетаNI: США продолжают зависеть от российских ракетных двигателей
В последние годы Соединенные Штаты вводили много разных санкций в отношении Москвы, однако им так и не удалось перестать быть зависимыми от российских ракетных двигателей РД-180. Об этом пишет американское аналитическое издание по военно-политической тематике The National Interest.
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Американские СМИ рассказали о победе России в «новой космической гонке»
Московский Комсомолецвчера в 21:38
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Энергетика
«Нафтогаз» назвал условия для снижения суммы иска к «Газпрому»
Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что сумма исковых требований к «Газпрому», которые связаны с пересмотром ставки транзита на российский газ, может быть снижена до менее $2 млрд в случае сохранения транзита газа, а также доходов от него на прежнем уровне.
Игры
Авторы Red Dead Redemption 2 назвали точное время запуска PC-версии
Студия Rockstar Games обозначила точное время выхода PC-версии Red Dead Redemption 2. Вестерн станет доступен пользователям сегодня, 5 ноября, в 16:00 по московскому времени.
Кино
«Терминатор» стал лидером американского проката
Как и ожидали аналитики, лидером прошедших выходных стала новая часть франшизы Джеймса Кэмерона "Терминатор: Темные судьбы", однако показанные фильмом цифры совершенно точно разочаруют студию.
Общество
Судьи и депутаты получают пенсии выше 40 тысяч рублей в месяц
В 2019 году размер социальной пенсии по старости составляет более 5 тыс. руб. Прописанным в Москве артистам также положена региональная надбавка.
Авто
Озвучили дату продаж кроссовера Kia KX3
Как сообщает ToDay News Ufa, в Китае, на международном автосалоне в Гуанчжоу, 22 ноября пройдет презентации новой модели кроссовера KIA KX3 и в тот же день начнут принимать заказы на эту новинку.
Происшествия
СК опубликовал видео нападения на детсад в Нарьян-Маре
Следователи предъявили 36-летнему Денису Поздееву обвинение в жестоком убийстве 6-летнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара.
Кино
Вышел трейлер сериала «Новый Папа» с Джоном Малковичем
Политика
В МИД РФ назвали недружественным отказ Эстонии в пролете и заходе российских судов
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва в недоумении от отказа Таллина в заходе в территориальные воды Эстонии российского судна "Академик Примаков" и считает его недружественным.
Происшествия
В Петербурге отравились 60 сотрудников «Ленты»
В Петербурге за помощью к врачам с симптомами отравления обратились около 60 сотрудников центрального офиса "Ленты".
Экономика
МВФ назвал страну с самым быстрым ожидаемым ростом экономики
По данным Международного валютного фонда, экономический рост Гайаны, страны с населением в 780 тыс. человек, которая соседствует с Бразилией и Венесуэлой в северо-восточной части Южной Америки, в 2020 году достигнет 86%.
Политика
Иран объявил об очередном сокращении обязательств по ядерной сделке
Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2018 года США вышли из ядерной сделки с Ираном, после чего Тегеран выждал год и приступил к отмене ряда ядерных ограничений.
Армия и оружие
Anadolu: США строят две новые базы в нефтеносном районе Сирии
Музыка
Пригожин высказался о победе Maruv в «российской» номинации MTV
Политика
Песков назвал показанный Путиным кулак «чудесной рекомендацией»
Гаджеты
Представлен смартфон Xiaomi Mi CC9 Pro с камерой на 108 Мп
Кроме телевизоров на специальном мероприятии, компания Xiaomi презентовала новый смартфон с пятью камерами, одна из которых получила 108 Мп.
Экономика
Глава «мусорной» госкомпании раскрыл размер своей зарплаты
Назначенный в апреле 2019 года на пост гендиректора «Российского экологического оператора» (РЭО) Денис Буцаев в интервью РБК впервые раскрыл размер своей зарплаты.
Космос
«Вояджер-2» прислал данные из межзвездного пространства
Американский межпланетный аппарат «Вояджер-2» прислал на Землю данные из межзвездного пространства. Об этом сообщается на сайте НАСА.
Общество
На юго-востоке Москвы начался «Русский марш»
Ежегодное шествие националистов "Русский марш", которое традиционно проходит 4 ноября в День народного единства, началось в районе Люблино, передает корреспондент ТАСС.
Кино
Евгений Миронов заявил о нелюбви Ленина к русским
Российский актёр Евгений Миронов заявил о нелюбви революционера Владимира Ленина к русскому народу.
Общество
Данные клиентов «Альфа-банка» попали в интернет
По данным издания, в банке подтвердили утечку данных и небольшом количестве клиентов.
Общество
Названы способы похудения без выполнения физических упражнений
Диетологи дали несколько советов о том, как похудеть без физических нагрузок, сообщает "Лента".
Спорт
WADA отправило 47 допинговых дел спортсменов из России на рассмотрение
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отослало 47 допинговых дел российских спортсменов в международные спортивные федерации.
Происшествия
В Нижнем Новгороде беременную девушку зарезали и сожгли
В Нижнем Новгороде после пожара в квартире было обнаружено тело 20-летней беременной девушки с колото-резанными ранениями.
Происшествия
В Приморье обнаружены тела двух детей
Политика
Путин уволил более десяти генералов СК, МВД и МЧС
Всего от должностей освобождены шесть генералов МЧС, четыре — МВД и один — Следственного комитета.
Политика
Российские оружейники рассказали о прессинге со стороны Армении
Напомним, в августе официальный представитель ORSIS рассказал об открытии уголовного дела по ст.376 УК Армении ("Халатное отношение к службе") после срыва тендера Минобороны РА на поставку оружия на сумму в несколько миллионов долларов, в котором принимала участие российская компания.
Спорт
Олимпийский чемпион Василенко умер в возрасте 43 лет
Армия и оружие
Военные НАТО начали учения на границе с Россией
В Литве стартовали военные учения НАТО «Железный волк» с участием представителей 11 стран-членов Североатлантического альянса.