Политика

Российская газетаРоссийская газетаNI: США продолжают зависеть от российских ракетных двигателей

В последние годы Соединенные Штаты вводили много разных санкций в отношении Москвы, однако им так и не удалось перестать быть зависимыми от российских ракетных двигателей РД-180. Об этом пишет американское аналитическое издание по военно-политической тематике The National Interest.
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В США заявили о сохранившейся зависимости Вашингтона от РД-180

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Московский Комсомолецвчера в 21:38

В США пожаловались на «опасную зависимость» от российских ракетных двигателей

Взгляд.рувчера в 22:59

США до сих пор не могут перестать зависеть от российских РД-180, пишет NI

РИА Новостивчера в 20:37
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 04:41, Вашингтон
Энергетика

«Нафтогаз» назвал условия для снижения суммы иска к «Газпрому»

Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что сумма исковых требований к «Газпрому», которые связаны с пересмотром ставки транзита на российский газ, может быть снижена до менее $2 млрд в случае сохранения транзита газа, а также доходов от него на прежнем уровне.
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Студия Rockstar Games обозначила точное время выхода PC-версии Red Dead Redemption 2. Вестерн станет доступен пользователям сегодня, 5 ноября, в 16:00 по московскому времени.
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Москва заняла лидирующую позицию по индексу качества городской среды

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СК опубликовал видео нападения на детсад в Нарьян-Маре

Следователи предъявили 36-летнему Денису Поздееву обвинение в жестоком убийстве 6-летнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара.
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Вышел трейлер сериала «Новый Папа» с Джоном Малковичем

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В МИД РФ назвали недружественным отказ Эстонии в пролете и заходе российских судов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва в недоумении от отказа Таллина в заходе в территориальные воды Эстонии российского судна "Академик Примаков" и считает его недружественным.
Газета.Ru 04:31
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В Петербурге отравились 60 сотрудников «Ленты»

В Петербурге за помощью к врачам с симптомами отравления обратились около 60 сотрудников центрального офиса "Ленты".
Вести.Ru 04:05
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МВФ назвал страну с самым быстрым ожидаемым ростом экономики

По данным Международного валютного фонда, экономический рост Гайаны, страны с населением в 780 тыс. человек, которая соседствует с Бразилией и Венесуэлой в северо-восточной части Южной Америки, в 2020 году достигнет 86%.
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Иран объявил об очередном сокращении обязательств по ядерной сделке

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2018 года США вышли из ядерной сделки с Ираном, после чего Тегеран выждал год и приступил к отмене ряда ядерных ограничений.
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Anadolu: США строят две новые базы в нефтеносном районе Сирии

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Глава «мусорной» госкомпании раскрыл размер своей зарплаты

Назначенный в апреле 2019 года на пост гендиректора «Российского экологического оператора» (РЭО) Денис Буцаев в интервью РБК впервые раскрыл размер своей зарплаты.
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На юго-востоке Москвы начался «Русский марш»

Ежегодное шествие националистов "Русский марш", которое традиционно проходит 4 ноября в День народного единства, началось в районе Люблино, передает корреспондент ТАСС.
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Евгений Миронов заявил о нелюбви Ленина к русским

Российский актёр Евгений Миронов заявил о нелюбви революционера Владимира Ленина к русскому народу.
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Общество

Данные клиентов «Альфа-банка» попали в интернет

По данным издания, в банке подтвердили утечку данных и небольшом количестве клиентов.
Российская газета 01:36
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Названы способы похудения без выполнения физических упражнений

Диетологи дали несколько советов о том, как похудеть без физических нагрузок, сообщает "Лента".
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WADA отправило 47 допинговых дел спортсменов из России на рассмотрение

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отослало 47 допинговых дел российских спортсменов в международные спортивные федерации.
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В Нижнем Новгороде беременную девушку зарезали и сожгли

В Нижнем Новгороде после пожара в квартире было обнаружено тело 20-летней беременной девушки с колото-резанными ранениями.
Газета.Ru вчера в 06:14
Происшествия

В Приморье обнаружены тела двух детей

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Путин уволил более десяти генералов СК, МВД и МЧС

Всего от должностей освобождены шесть генералов МЧС, четыре — МВД и один — Следственного комитета.
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Российские оружейники рассказали о прессинге со стороны Армении

Напомним, в августе официальный представитель ORSIS рассказал об открытии уголовного дела по ст.376 УК Армении ("Халатное отношение к службе") после срыва тендера Минобороны РА на поставку оружия на сумму в несколько миллионов долларов, в котором принимала участие российская компания.
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Олимпийский чемпион Василенко умер в возрасте 43 лет

Известия вчера в 14:29
Армия и оружие

Военные НАТО начали учения на границе с Россией

В Литве стартовали военные учения НАТО «Железный волк» с участием представителей 11 стран-членов Североатлантического альянса.
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