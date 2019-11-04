Политика
Российская газетаNI: США продолжают зависеть от российских ракетных двигателей
В последние годы Соединенные Штаты вводили много разных санкций в отношении Москвы, однако им так и не удалось перестать быть зависимыми от российских ракетных двигателей РД-180. Об этом пишет американское аналитическое издание по военно-политической тематике The National Interest.
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Американские СМИ рассказали о победе России в «новой космической гонке»
Московский Комсомолецвчера в 21:38
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 00:09, Вашингтон
Спорт
Российский олимпийский чемпион умер в возрасте 43 лет
Свободная Пресса вчера в 22:29
Музыка
Украинку Maruv признали лучшей российской исполнительницей
Украинская певица Maruv, которая не поехала на "Евровидение" в этом году, была признана лучшим российским исполнителем по версии MTV Europe Music Awards.
Вести.Ru вчера в 13:22
Политика
ORSIS заявила о желании Еревана решить оружейный вопрос неофициально
Компания ORSIS получала от минобороны Армении неофициальные приглашения для урегулирования вопросов по несостоявшемуся контракту на поставку оружия.
Российская газета вчера в 21:15
Общество
Вывезший детей из Швеции россиянин Лисов прилетел в Москву
Вечерняя Москва 03 ноября в 06:37
Общество
Гендиректора McDonald’s уволили из-за романа с его подчиненной
Президент компании и генеральный директор McDonald's Стив Истербрук покинул свою должность из-за романа с подчиненной.
Газета.Ru 03 ноября в 17:53
Шоу-бизнес
Пугачеву отказались допрашивать по делу о покушении на Киркорова
Дело о подготовке теракта на концерте Киркорова в июле 2017 года повторно направили в суд Махачкалы.
Известия вчера в 23:52
Общество
Данные клиентов Альфа-банка оказались на черном рынке
В 11 из 13 договоров по кредитным картам имена отчества и первые буквы фамилий совпадали при попытке перевести деньги по номеру телефона, данные клиентов «АльфаСтрахования» не подтвердились, пишет РБК.
Коммерсантъ вчера в 23:33
Гаджеты
AMD готовит выпуск трех бюджетных видеокарт на чипах Navi 14
Примечательно, что в полноценной настольной видеокарте разработчик использовал графический чип Navi 14 XT, а вот в другой версии применяется специальная модификация чипа Navi 14 XTM.
Дни24 03 ноября в 06:16
Армия и оружие
В США назвали отстающую от России военную сферу
Подполковник отметил, что Россия и Китай не упустят шанса использовать в своих целях эти недостатки американских военных.
РБК вчера в 21:19
Политика
В Совфеде ответили на призыв Киева вернуть задержанные в Крыму корабли
4 ноября МИД Украины направил России ноту, в которой потребовал вернуть задержанные в Керченском проливе украинские корабли.
Известия вчера в 18:09
Политика
Более половины американцев одобряют импичмент Трампа
Более половины жителей США поддерживают процедуру импичмента президента США Дональда Трампа, которую начали представители Демократической партии в Конгрессе.
Известия вчера в 17:40
Общество
Глава РЭО предложил штрафовать за нераздельный сбор мусора
Глава оператора мусорной реформы — «Российского экологического оператора» — Денис Буцаев назвал условия введения штрафов за нераздельный сбор отходов в России.
BFM.ru 03 ноября в 05:20
Армия и оружие
Минобороны планирует вернуть понятие «военная тайна»
Минобороны намерено вернуть в российское законодательство понятие военной тайны, сообщают "Известия".
Газета.Ru вчера в 21:57
Общество
Штормовое предупреждение о девятиметровых волнах объявлено на Камчатке
Камчатское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) во вторник объявило штормовое предупреждение о волнении на море высотой 8-9 метров в акваториях региона, которое ожидается в среду.
ТАСС вчера в 20:29
Гаджеты
Завтра Xiaomi представит четыре новых кондиционера
iXBT.com вчера в 00:16
Политика
Украина заявила о готовности прекратить транзит газа с Россией
Глава министерства энергетики Украины Алексей Оржель заявил, что Украина готова к остановке транспортировки газа с Россией.
Lenta.ru вчера в 19:20
Общество
На юго-востоке Москвы начался «Русский марш»
Ежегодное шествие националистов "Русский марш", которое традиционно проходит 4 ноября в День народного единства, началось в районе Люблино, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 05:48
Армия и оружие
Турция задержала сестру аль-Багдади с семьей
Турецкие военные задержали на севере Сирии сестру убитого главаря группировки "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади, сообщает Reuters.
Газета.Ru вчера в 18:29
Происшествия
В Екатеринбурге обстреляли автомобиль с ребёнком внутри
Водитель «Газели» обстрелял машину «Лада Калина», в которой ехали мужчина, женщина и ребёнок, пишут местные СМИ.
REGNUM вчера в 02:14
Экономика
МВФ назвал страну с самым быстрым ростом экономики
Международный валютный фонд назвал страну, экономика которой, как ожидается, станет самой быстрорастущей, сообщает Bloomberg.
Газета.Ru вчера в 21:42
Политика
Путин уволил высокопоставленного уральского следователя
4 ноября президент России Владимир Путин подписал приказ об увольнении одиннадцати высокопоставленных силовиков.
ТагилСити.ру вчера в 22:31
Финансы
Минфин назвал рекордным рост доходов бюджета от повышения НДС
Более двух триллионов рублей поступит в бюджет в результате повышения ставки НДС в 2019 году, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на проектировки Минфина.
Газета.Ru 00:01
Происшествия
Пожар на ферме в Саратовской области уничтожил 10 тысяч кроликов
BFM.ru вчера в 23:48
Хоккей
Молодежная сборная России выиграла первый матч Суперсерии в Канаде
Российская газета вчера в 23:18
Происшествия
Замминистра культуры Удмуртии арестовали за крупную взятку
В Удмуртии в понедельник арестован заместитель министра культуры республики.
Вести.Ru вчера в 04:56
Происшествия
Мужчина предупредил ФБР о российских «жучках» в ушах американцев
В городе Питтсбург в США мужчина сообщил офису ФБР, что Россия якобы вживляет в американцев "жучков", чтобы управлять ими на расстоянии, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 21:02
Кино
«Джокер» выдвинули на «Оскар» в 16 номинациях
РЕН ТВ вчера в 05:08
Политика
Климкин призвал назло всем сделать из Украины державу
Бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин прокомментировал статью The Washington Post о том, что американский лидер Дональд Трамп ненавидит Украину.
Известия 03 ноября в 18:20
Армия и оружие
Военные НАТО начали учения на границе с Россией
В Литве стартовали военные учения НАТО «Железный волк» с участием представителей 11 стран-членов Североатлантического альянса.
Lenta.ru вчера в 03:35
Общество
В Госдуме планируют ввести налоговый вычет на фитнес-услуги
Летом 2020 года у россиян может появиться возможность оформления налогового вычета на фитнес-услуги.
РИА Новости вчера в 19:01