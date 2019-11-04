Политика

Российская газетаРоссийская газетаNI: США продолжают зависеть от российских ракетных двигателей

В последние годы Соединенные Штаты вводили много разных санкций в отношении Москвы, однако им так и не удалось перестать быть зависимыми от российских ракетных двигателей РД-180. Об этом пишет американское аналитическое издание по военно-политической тематике The National Interest.
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В США пожаловались на «опасную зависимость» от российских ракетных двигателей

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Американские СМИ рассказали о победе России в «новой космической гонке»

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РЕН ТВвчера в 21:17

США до сих пор не могут перестать зависеть от российских РД-180, пишет NI

РИА Новостивчера в 20:37
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