Lenta.ruNI: Турция не может позволить себе конфликт с Россией из-за газа и строительства АЭСТурция не может себе позволить развязать конфликт с Россией из-за тесных экономических связей между двумя странами.Lenta.ru"Турция не может позволить себе потерять ключевого партнера в то время, как турецкая лира обесценилась на 47 процентов менее чем за год, а инфляция достигла высочайшего уровня за 20 лет", — пояснил Карчик.РИА НовостиАвтор подчеркнул, что важную роль для турецкой экономики играет турпоток из России в размере 4,7 миллиона посетителей в прошлом году, что составляет 19 процентов от общего числа путешественников.РИА Новости«Турция, скорее всего, продолжит проводить прагматический внешнеполитический курс: ни проукраинский, ни пророссийский, а протурецкий», — резюмировал журналист.Телеканал 360°Читать далееСвернутьГлавный региональныйГлавный региональныйВечерняя МоскваРамблерПодробнее о событииТурция не может позволить себе конфликт с РоссиейРамблер00:33National: Interest: Турция не будет ссориться с Россией из-за поставок газаТелеканал 360°00:31NI: Турция не может позволить себе ссору с РоссиейОбщественная служба новостей00:03NI: Турция не может позволить себе конфликт с Россией из-за газа и строительства АЭСLenta.ru00:24NI: Турция не может позволить себе ссору с РФ из-за поставок газа и строительства АЭСГлавный региональный00:07National Interest: Анкара не может позволить себе конфликт с МосквойВечерняя Москва00:29NI: Турция не может позволить себе ссору с Россией из-за поставок газа и строительства АЭСРИА Новости23:35Показать ещёОценить51Поделиться