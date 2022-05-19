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NI: Турция не может позволить себе конфликт с Россией из-за газа и строительства АЭС

Турция не может себе позволить развязать конфликт с Россией из-за тесных экономических связей между двумя странами.
Lenta.ru
"Турция не может позволить себе потерять ключевого партнера в то время, как турецкая лира обесценилась на 47 процентов менее чем за год, а инфляция достигла высочайшего уровня за 20 лет", — пояснил Карчик.
РИА Новости
Автор подчеркнул, что важную роль для турецкой экономики играет турпоток из России в размере 4,7 миллиона посетителей в прошлом году, что составляет 19 процентов от общего числа путешественников.
РИА Новости
«Турция, скорее всего, продолжит проводить прагматический внешнеполитический курс: ни проукраинский, ни пророссийский, а протурецкий», — резюмировал журналист.
Телеканал 360°

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Турция не может позволить себе конфликт с Россией
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National: Interest: Турция не будет ссориться с Россией из-за поставок газа
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NI: Турция не может позволить себе ссору с Россией
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NI: Турция не может позволить себе конфликт с Россией из-за газа и строительства АЭС
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NI: Турция не может позволить себе ссору с Россией из-за поставок газа и строительства АЭС
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