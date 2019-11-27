Политика

Вести.RuВести.RuNI: Вашингтону следует пересмотреть свою позицию по Крыму

Авторитетное американское издание "Нэйшнл Интерест" призывает Вашингтон пересмотреть позицию по Крыму. Профессор Лайл Голдстайн называет, по меньшей мере, 10 причин, по которым Штатам стоит задуматься о соглашении с Россией по статусу полуострова.
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с чего всё началось
— Есть масса причин, почему внешнеполитическому ведомству США пора, как дипломатично выразился Мик Малвейни (Mick Mulvaney), "смириться" насчёт крымского полуострова, — написал
 он в статье для National Interest.
Life.ru25 ноября в 19:23

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Пора признать Крым российским — военный эксперт из США

Крым 24вчера в 01:59

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Военный эксперт посоветовал Вашингтону признать Крым частью России

Телеканал 360°вчера в 04:04

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ТК Звезда25 ноября в 21:22

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Life.ru25 ноября в 19:23

The National Interest (США): война на Украине должна закончиться (The National Interest)

ИноСМИ25 ноября в 07:51
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Спорт

Глава USADA призвал WADA к жёстким действиям в отношении России

Генеральный директор Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт выразил надежду, что исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) примет жёсткие меры в отношении России.
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Политика

Главы МИД четырёх стран призвали Россию уважать суверенитет Украины

Министры иностранных дел Украины, Эстонии, Швеции и Литвы призвали Россию не препятствовать проходу украинских кораблей к портам в Азовском море и уважать территориальную целостность этой страны.
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Lenta.ru 04:30
Общество

Кремль отреагировал на сообщения о лишении Дерипаски гражданства Кипра

В Кремле прокомментировали информацию о лишении российского бизнесмена Олега Дерипаски гражданства Кипра.
Газета.Ru 04:42
Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

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Газета.Ru вчера в 07:12
Общество

Ряд изменений ждет россиян с 1 декабря

В жизни каждого российского гражданина с 1 декабря 2019 года наступает ряд изменений, продиктованных законодательством.
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Общество

Путин рассказал, что его родители возражали против занятий самбо

Мойка78 02:32
Политика

Песков назвал уткой заявления о «дестабилизирующей» роли РФ в Ливии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал уткой заявления США о якобы дестабилизирующей роли "военного вмешательства" РФ в деле урегулирования ситуации в Ливии.
РЕН ТВ 04:30
Происшествия

В центре Москвы найдены останки шести человек

Lenta.ru 04:50
Общество

Греф назвал личной виной утечку данных клиентов Сбербанка

Глава Сбербанка Герман Греф считает личной виной утечку данных клиентов Сбербанка.
ТАСС вчера в 13:16
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В Иркутской области девять детей пострадали в ДТП

РИА Новости 05:26
Космос

На американском сегменте МКС сломался туалет

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Армия и оружие

Неизвестные военные самолеты нанесли удар по Сирии

Известия 25 ноября в 16:30
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Завод Росатома пригласил Шнурова, чтобы показать «сварщика будущего»

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Опубликованы фото новых российских плацкартных вагонов

Lenta.ru 05:23
Экономика

В России могут объявить кредитную амнистию

С 1 января 2020 года в России могут объявить кредитную амнистию.
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Основателя Telegram Павла Дурова вызвали в суд по делу о криптовалюте

Полит.ру вчера в 13:44
Политика

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Apple устранила проблемы с отображением принадлежности Крыма на картах на своих устройствах, а затем и исправила ошибку в приложении "Погода".
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Армия и оружие

Комплексы «Панцирь» и «Тор» научатся стрелять на ходу

Военное дело 04:12
Происшествия

Взрыв в Туле: СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство общеопасным способом и по статье о незаконном приобретении и ношении взрывчатых веществ, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.
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Общество

Детей в России начнут приобщать к ЗОЖ с трех лет

Минздрав и Минпросвещения подготовили учебники для детей с трех лет, которые будут мотивировать вести здоровый образ жизни (ЗОЖ).
Накануне.Ru 03:19
Армия и оружие

Турция отказалась принять план НАТО по «защите» от России

Турция отказалась поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши в случае «нападения» России, пишет 26 ноября Reuters со ссылкой на дипломатические источники.
Известия вчера в 14:50
Футбол

«Манчестер Сити» разошелся миром с «Шахтером»

В рамках группового этапа Лиги чемпионов "Манчестер Сити" дома разошелся миром с донецким "Шахтером" и вышел в плей-офф турнира.
Газета.Ru вчера в 17:00
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Педиатр рассказала, как вырастить здорового и счастливого ребенка

Ряд советов по воспитанию разработала заведующая педиатрическим отделением детской городской поликлиники № 39 столичного Депздрава Олеся Сергеичева.
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Грозный стал вторым городом в России по качеству жизни

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Технологии

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Судя по всему, Valve признала провал Steam Controller: компания объявила, что на текущий момент она распродает последнюю партию контроллеров, и она не собирается заказывать производство следующей партии.
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Общество

В России хотят ввести маркировку домашних животных

Министерство сельского хозяйства России до конца 2019 года внесет в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных, сообщил в беседе с "Известиями" глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
РИА Новости вчера в 00:44
Политика

Жириновский назвал Украину поджигателем войны и пообещал ее уничтожить

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал Киев поджигателем войны и сравнил его с Берлином 1933 года.
Lenta.ru вчера в 21:36
Культура

Андрей Данилко расплакался на украинском телешоу и покинул студию

Автор образа Верки Сердючки певец Андрей Данилко покинул украинскую версию шоу "X-фактор", заявив о некомпетентности для роли наставника в этом проекте.
РИА Новости вчера в 20:55
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