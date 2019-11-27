Политика

Вести.RuВести.RuNI: Вашингтону следует пересмотреть свою позицию по Крыму

Авторитетное американское издание "Нэйшнл Интерест" призывает Вашингтон пересмотреть позицию по Крыму. Профессор Лайл Голдстайн называет, по меньшей мере, 10 причин, по которым Штатам стоит задуматься о соглашении с Россией по статусу полуострова.
Читать в источнике
Комментировать39
с чего всё началось
Американский профессор Лайл Голдстайн в своей статье, опубликованной в журнале The National Interest
, призвал власти США "смириться" с тем, что Крым вошел в состав России.
Газета.Ruвчера в 21:35

Подробнее о событии

На это 10 причин: военный эксперт США призвал признать Крым российским

ТК Звезда25 ноября в 21:22

В США призвали признать Крым частью России

РЕН ТВвчера в 19:58

Военный эксперт посоветовал Вашингтону признать Крым частью России

Телеканал 360°вчера в 04:04

Пора признать Крым российским — военный эксперт из США

Крым 24вчера в 01:59

В США призвали признать Крым российским

Газета.Ruвчера в 21:35

Военный эксперт США назвал десять причин считать Крым российским

Life.ru25 ноября в 19:23

The National Interest (США): война на Украине должна закончиться (The National Interest)

ИноСМИ25 ноября в 07:51
Показать все источники
Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 04:11, Ашберн
Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru вчера в 07:12
Общество

Власти Кипра лишили Дерипаску гражданства

Власти Кипра лишили гражданства российского бизнесмена Олега Дерипаску, об этом сообщает местное издание Politis.
REGNUM 03:43
Армия и оружие

Турция отказалась принять план НАТО по «защите» от России

Турция отказалась поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши в случае «нападения» России, пишет 26 ноября Reuters со ссылкой на дипломатические источники.
Известия вчера в 14:50
Политика

Четыре страны потребовали от России уважать суверенитет Украины

Главы внешнеполитических ведомств Украины, Эстонии, Литвы и Швеции сделали заявление, в котором потребовали от России уважать территориальную целостность украинской стороны.
Газета.Ru вчера в 15:44
Кино

Путин и Медведев поздравили Галину Польских с юбилеем

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев поздравили актрису театра и кино Галину Польских с 80-летием.
ТАСС 02:36
Экономика

Орешкин заявил о страхе бизнеса наращивать прибыль

Орешкин отметил, что мотивация предприятий для повышения производительности — это в том числе вопрос отношения к бизнесу и прибыли.
РБК 03:48
Хоккей

Тренера «Калгари» Питерса обвиняют в расизме

Перспективная и интересная команда не попадает пока в зону плей-офф, проиграв 8 из 11 последних матчей, а её главный тренер стал объектом яростной критики.
Чемпионат вчера в 23:21
Политика

Путин обсудил с Зеленским передачу кораблей Украине и газовую проблему

Президент России Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский обсудили передачу Киеву трех военных кораблей, которые были задержаны в Керченском проливе и вопросы по транзиту газа.
VSE42.RU 25 ноября в 19:20
Общество

В мэрии Саратова рассказали о судьбе старой плитки с проспекта Кирова

Четвертая Власть 02:01
Шоу-бизнес

Оксана Воеводина заявила, что не жалеет о браке с экс-королем Малайзии

Пятый канал 03:09
Политика

Президент Эстонии подарила Зеленскому велосипед

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд подарила велосипед лидеру Украины в ходе его визита в республику.
Газета.Ru вчера в 07:07
Происшествия

В Приморье задержан подозреваемый в убийстве 17-летней девушки

В Приморье задержан 24-летний мужчина, подозреваемый в убийстве 17-летней девушки, тело которой было обнаружено в реке Уссури.
RT на русском вчера в 23:30
Происшествия

В Албании число жертв землетрясения достигло 18

Продолжает расти число погибших в результате землетрясения в Албании. Теперь, по данным республиканского минобороны, их стало 18.
Российская газета вчера в 12:27
Общество

В Роструде рассказали, как сделать 31 декабря выходным

Работники могут получить выходной 31 декабря, которое в этом году выпадает на вторник и является рабочим днем, если работодатель предоставит дополнительный день отдыха.
ТАСС вчера в 22:30
Происшествия

СК проверит сообщения о нападениях подростков в Новосибирске

RT на русском вчера в 23:06
Культура

Андрей Данилко расплакался на украинском телешоу и покинул студию

РИА Новости вчера в 20:55
Политика

Госдума: Apple признала Крым российским

Apple устранила проблемы с отображением принадлежности Крыма на картах на своих устройствах, а затем и исправила ошибку в приложении "Погода".
Российская газета 03:57
Происшествия

В Доминикане автобус с российскими туристами попал в аварию

Автобус, в котором находились российские туристы, столкнулся с грузовиком в Доминиканской Республике, сообщает газета Diario Libre.
Коммерсантъ вчера в 15:54
Политика

Жириновский назвал Украину поджигателем войны и пообещал ее уничтожить

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал Киев поджигателем войны и сравнил его с Берлином 1933 года.
Lenta.ru вчера в 21:36
Гаджеты

HUAWEI представляет беспроводные наушники HUAWEI FreeBuds 3 в России

Prophotos.ru вчера в 06:28
Происшествия

Сторонника террористической организации ИГИЛ задержали в Иркутске

В Иркутске задержали 26-летнего уроженца Таджикистана, который входил в ряды запрещенной в России террористической организации ИГИЛ и совершал преступления на территории областного центра.
ИА Альтаир 03:00
Политика

Партия Порошенко выступила против прямых поставок газа из России

В партии экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" резко выступили против возобновления прямых поставок российского газа на Украину.
Газета.Ru 02:11
Общество

В России зафиксирован миллион вакансий

В России число вакансий превысило рекорд трехлетней давности и достигло 1,1 миллиона, в том числе из-за сокращения экономически активного населения.
Lenta.ru вчера в 19:19
Спорт

МОК прокомментировал рекомендацию WADA отстранить РФ от соревнований

Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал официальное заявление по поводу рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить российских спортсменов от участия в международных турнирах.
Труд вчера в 10:14
Культура

Шнуров: России нужен сварщик, который станет Илоном Маском

Понимаете, нам нужен один сварщик, который станет Илоном Маском. Вот что нам нужно, — заявил музыкант.
News.ru вчера в 11:52
Футбол

Комличенко пообещал не дать Дзюбу в обиду

Комличенко назвал ситуацию неприятной и отметил, что выкрики были хорошо слышны во время обоих таймов, что расстроило не только Дзюбу, но и всю команду.
Нева Спорт 01:26
Армия и оружие

Турецкие военные начали тестировать радары С-400

Российская газета 25 ноября в 04:15
Здоровье

Онкологи составили «зеленое» меню для защиты от рака

Врачи-онкологи из Сеченовского университета опубликовали памятку, которая поможет защититься от развития рака.
Дни24 03:00
Общество

В списке расстрелянных на майдане нашли фальсификации

Экс-глава украинского минюста Елена Лукаш указала на наличие нестыковок в списке так называемой «Небесной сотни» — жертв стрельбы в центре Киева в феврале 2014 года.
Известия вчера в 21:40
Фигурное катание

Туктамышева исполнила четверной прыжок на тренировке

Pravda.Ru вчера в 07:58
Как работают Яндекс.Новости?
Главное