с чего всё началось

Журнал The National Interest призвал США пересмотреть отношение к вопросу принадлежности Крыма и "смириться" с судьбой черноморского полуострова. Американский профессор Лайл Голдстайн считает, что на это есть целый ряд причин.

NI: США стоит пересмотреть свою позицию по Крыму

Происшествия В Иркутске подросток спас девочку от рук насильника В Иркутске подросток и местный житель спасли 9-летнюю девочку от рук мужчины, ранее судимого за совершение преступлений сексуального характера.

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Происшествия В Приморье задержали подозреваемого в убийстве 17-летней девушки Правоохранители в Приморье задержали мужчину по подозрению в убийстве 17-летней девушки, чье тело нашли в реке Уссури, сообщает региональное СУСК РФ.

Общество В списке расстрелянных на майдане нашли фальсификации Лукаш отметила, что в список входят 105 человек, 80% из которых погибли от огнестрельных ранений, полученных 20 февраля в ходе «евромайдана».

Происшествия СК проверит сообщения о нападениях подростков в Новосибирске «Проводится уголовно-процессуальная проверка по факту причинения телесных повреждений несовершеннолетним группой подростков на территории Калининского района города Новосибирска», — говорится в сообщении ведомства.

Футбол Левандовски оформил самый быстрый покер в истории Лиги чемпионов Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски за 14 минут и 31 секунды забил четыре гола в матче 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов с «Црвеной Звездой».