Политика
РИА НовостиNI: США стоит пересмотреть свою позицию по Крыму
Журнал The National Interest призвал США пересмотреть отношение к вопросу принадлежности Крыма и "смириться" с судьбой черноморского полуострова. Американский профессор Лайл Голдстайн считает, что на это есть целый ряд причин.
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с чего всё началось
Американский профессор Лайл Голдстайн в своей статье, опубликованной в журнале The National Interest, призвал власти США "смириться" с тем, что Крым вошел в состав России.Газета.Ruвчера в 21:35
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The National Interest (США): война на Украине должна закончиться (The National Interest)
ИноСМИ25 ноября в 07:51
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