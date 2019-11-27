Политика

Вести.RuВести.RuNI: Вашингтону следует пересмотреть свою позицию по Крыму

Авторитетное американское издание "Нэйшнл Интерест" призывает Вашингтон пересмотреть позицию по Крыму. Профессор Лайл Голдстайн называет, по меньшей мере, 10 причин, по которым Штатам стоит задуматься о соглашении с Россией по статусу полуострова.
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с чего всё началось
Американский профессор Лайл Голдстайн в своей статье, опубликованной в журнале The National Interest
, призвал власти США "смириться" с тем, что Крым вошел в состав России.
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