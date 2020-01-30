Журнал National Interest перечислил пять подлодок, способных уничтожить мир за 30 минут. Три из этих военных машин — российские, остальные две — американские.

Шоу-бизнес Анна Курникова и Энрике Иглесиас ждут третьего ребенка Испанский телеканал Telemundo Entretenimiento сообщил поклонникам Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса радостную новость: в звездной семье снова ожидается пополнение.

Политика Путин снял с должности главу Чувашии Президент России Владимир Путин подписал указ об отрешении от должности главы Чувашии Михаила Игнатьева.

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