Армия и оружие

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Журнал National Interest перечислил пять подлодок, способных уничтожить мир за 30 минут. Три из этих военных машин — российские, остальные две — американские.
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NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут

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