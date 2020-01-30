Армия и оружие
РИА НовостиNI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут
Журнал National Interest перечислил пять подлодок, способных уничтожить мир за 30 минут. Три из этих военных машин — российские, остальные две — американские.
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Американцы назвали российские подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут
Московский Комсомолецвчера в 22:50
National Interest составило список подводных лодок, способных уничтожить мир за 30 минут
ПолитРоссиявчера в 06:23
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