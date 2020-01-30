Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиNI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут

Журнал National Interest перечислил пять подлодок, способных уничтожить мир за 30 минут. Три из этих военных машин — российские, остальные две — американские.
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СМИ назвало способные уничтожить мир за 30 минут подлодки

Известия01:48

NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут

Газета.Ru01:42

Три из пяти «способных уничтожить мир за 30 минут» АПЛ оказались из России

Lenta.ruвчера в 16:10

3+2 = пустота: названы подлодки, способные за полчаса уничтожить мир

Pravda.Ruвчера в 23:50

NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут

РИА Новостивчера в 22:27

Названы способные уничтожить мир за 30 минут подлодки

REGNUM01:05

Названы пять подлодок, которые способны уничтожить мир за 30 минут

Ferraвчера в 09:25
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Автоматически обработано 7046 источников, обновлено в 03:12, Ашберн
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Газета.Ru вчера в 16:53
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Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин хочет разорвать контракт с клубом.
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Число жертв коронавируса 2019-nCoV в Китае стремительно растет - по состоянию на 30 января умерли 170 человек.
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