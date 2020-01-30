Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиNI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут

Журнал National Interest перечислил пять подлодок, способных уничтожить мир за 30 минут. Три из этих военных машин — российские, остальные две — американские.
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«Сам по себе рейтинг глупость». Военный эксперт — о списке подлодок, способных уничтожить мир за полчаса

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СМИ назвало способные уничтожить мир за 30 минут подлодки

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NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут

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NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут

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Названы способные уничтожить мир за 30 минут подлодки

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3+2 = пустота: названы подлодки, способные за полчаса уничтожить мир

Pravda.Ruвчера в 23:50

Военный эксперт назвал глупостью список подлодок, способных уничтожить мир за 30 минут

URA.Ru02:13
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Жителей Крыма возмутило то, как две местные чиновницы вместо того, чтобы полноценно отблагодарить проживающих в Керчи блокадников, подарили им по батону хлеба и медали в годовщину полного снятия блокады Ленинграда.
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Тибетский автономный район стал последним регионом в Китае, где подтвердился случай заражения новым коронавирусом.
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Опубликованы самые детальные в истории науки снимки Солнца

Национальный научный фонд Соединенных Штатов (NSF) опубликовал на своей странице в Twitter самые детальные снимки поверхности Солнца в истории. https: / / twitter.com / NSF / status / 1222609934698893312 "( Наземный космический телескоп) Inouye Solar Telescope дает беспрецедентно крупные планы поверхности Солнца", — написано в комментарии под фотографией.
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Найден пропавший 95 лет назад в Бермудском треугольнике корабль

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Десять мирных жителей погибли в результате авиаудара по сирийской провинции Идлиб, пишет агентство AFP, по данным которого удар нанесли российские ВКС.
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Европейский парламент одобрил соглашение о выходе Великобритании из ЕС

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Как установлено следствием, на фасады шести жилых домов в Петроградском и Центральном районах Петербурга эти лица с помощью трафарета нанесли изображение президента РФ и призыв к его убийству.
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В Сети появились слухи о беременности Ольги Бузовой

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Оператор железнодорожных перевозок в Крым ответил на санкции США

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В британском издании Daily Mail решили выдать очередную порцию «своей правды» об освобождении узников лагеря Освенцим.
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