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Космос Опубликованы самые детальные в истории науки снимки Солнца Национальный научный фонд Соединенных Штатов (NSF) опубликовал на своей странице в Twitter самые детальные снимки поверхности Солнца в истории. https: / / twitter.com / NSF / status / 1222609934698893312 "( Наземный космический телескоп) Inouye Solar Telescope дает беспрецедентно крупные планы поверхности Солнца", — написано в комментарии под фотографией.

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