Армия и оружие
РИА НовостиNI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут
Журнал National Interest перечислил пять подлодок, способных уничтожить мир за 30 минут. Три из этих военных машин — российские, остальные две — американские.
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Общество
Мишустин подписал распоряжение о закрытии границы на Дальнем Востоке
Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что подписал распоряжение о закрытии российской границы на Дальнем Востоке в качестве меры по нераспространению коронавируса.
Общество
В Крыму чиновницы подарили блокадникам по батону хлеба
Жителей Крыма возмутило то, как две местные чиновницы вместо того, чтобы полноценно отблагодарить проживающих в Керчи блокадников, подарили им по батону хлеба и медали в годовщину полного снятия блокады Ленинграда.
Общество
С 1 февраля выплаты и пособия в РФ вырастут на 3%
Ежемесячные денежные выплаты льготным категориям граждан РФ повысятся в феврале на 3% в рамках ежегодной плановой индексации.
Шоу-бизнес
Вдова Коби Брайанта впервые высказалась после гибели мужа и дочери
Ванесса Брайант, вдова легендарного баскетболиста Коби Брайанта, сделала первое заявление после гибели мужа и дочери Джианны.
Наука
В крови человека найдены дышащие митохондрии
Здоровье
В «Смекте» нашли свинец, средство может навредить детям и беременным
Французский производитель препарата "Смекта" предупредил врачей, что в связи с новым данными не советует его применение в практике педиатров.В составе может содержаться глина.
Здоровье
Власти Китая выявили зараженных коронавирусом во всех регионах страны
Тибетский автономный район стал последним регионом в Китае, где подтвердился случай заражения новым коронавирусом.
Космос
Опубликованы самые детальные в истории науки снимки Солнца
Национальный научный фонд Соединенных Штатов (NSF) опубликовал на своей странице в Twitter самые детальные снимки поверхности Солнца в истории. https: / / twitter.com / NSF / status / 1222609934698893312 "( Наземный космический телескоп) Inouye Solar Telescope дает беспрецедентно крупные планы поверхности Солнца", — написано в комментарии под фотографией.
Культура
В Москве открывается выставка Сальвадора Дали
Уникальная экспозиция станет продолжением цикла выставок известных художников XX века, который организовали столичный департамент культуры, фонд "Связь времен" и Музей Фаберже.
Армия и оружие
СМИ сообщили о гибели мирных жителей при авиаударе по Идлибу
Десять мирных жителей погибли в результате авиаудара по сирийской провинции Идлиб, пишет агентство AFP, по данным которого удар нанесли российские ВКС.
Культура
Макаревич заявил о срыве съемок фильма о «Машине времени»
Политика
Европейский парламент одобрил соглашение о выходе Великобритании из ЕС
Европарламент одобрил соглашение о выходе Великобритании из Европейского союза. Голосованию предшествовали бурные дебаты.
Происшествия
Суд в Петербурге арестовал двух мигрантов за призывы к убийству Путина
Как установлено следствием, на фасады шести жилых домов в Петроградском и Центральном районах Петербурга эти лица с помощью трафарета нанесли изображение президента РФ и призыв к его убийству.
Здоровье
Минздрав рекомендовал три препарата для лечения от коронавируса
Минздрав России опубликовал временные рекомендации по профилактике, диагностике и лечению китайского коронавируса 2019-nCoV.
Шоу-бизнес
В Сети появились слухи о беременности Ольги Бузовой
Только узнав о романе Ольги Бузовой и Давида Манукяна, фанаты телеведущей начали обсуждать возможную свадьбу и будущее новоиспеченной пары.
Политика
Оператор железнодорожных перевозок в Крым ответил на санкции США
Накануне Минфин США внес «Гранд Сервис Экспресс» в санкционный список. Компания осуществляет пассажирские железнодорожные перевозки в Крым.
Общество
Интернет-магазины пригрозили отказаться от распродаж
Интернет-ритейлеры пригрозили отказаться от проведения распродаж из-за планов Госдумы принять законопроект, который регулирует процесс проведения таких акций в стране.
Политика
Первые шаги Мишустина на посту премьера одобрили 48% россиян
Около половины россиян (48%) с одобрением восприняли первые действия нового глава правительства РФ Михаила Мишустина, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".
Политика
Путин уволил Игнатьева с поста главы Чувашии
Происшествия
В Екатеринбурге задержали хозяина пермского отеля, где погибли люди
Предприниматель Сергей Щербаков, которому принадлежит пермский мини-отель "Карамель", где из-за прорыва трубы погибли пять человек, задержан в екатеринбургском аэропорту Кольцово, сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах региона.
Политика
В интервью Daily Mail советские фото из Освенцима назвали подделкой
В британском издании Daily Mail решили выдать очередную порцию «своей правды» об освобождении узников лагеря Освенцим.
Футбол
«Краснодар» продал Татаева в «Младу Болеслав»
Чешский клуб выкупил трансфер 21-летнего российского футболиста. Татаев выступал за «Младу» на правах аренды с января 2019 года.