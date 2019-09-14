Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиNI назвал российское оружие, которое позволит «покорить весь мир»

Автор статьи выразил мнение, что так называемая суперкавитирующая торпеда готова "в одночасье покорить весь мир". Изначально "Шквал" разработали в 60-е годы как оружие для быстрого поражения ракетных подлодок НАТО, доставляющее ядерную боеголовку к цели на "неслыханных ранее скоростях".
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NI назвал российское оружие, которое позволит «покорить весь мир»

РИА Новости09:11

Радиоактивное цунами: США напугал потенциал подлодок с «Посейдонами»

Российская газета12:32

СМИ США назвали оружие России, способное «покорить весь мир»

Московский Комсомолец09:51

National Interest оценил мощь российской торпеды «Шквал»

РЕН ТВ09:41

У Штатов такого нет: NI назвал российское оружие, способное «в одночасье покорить весь мир»

Вести.Ru10:46

СМИ назвали способное покорить весь мир российское оружие

Газета.Ru09:40

В США оценили российскую ракету, которая может «покорить весь мир»

Комсомольская правда10:05
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 13:17, Вашингтон
Футбол

Кононов не планирует подавать в отставку после поражения от «Урала»

Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов высказался после поражения от екатеринбургского "Урала" в рамках девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru 12:33
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Пассажирское судно «Метеор» село на мель в Югре

Судно "Метеор" село на мель на реке Оби в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального МЧС.
ТАСС 04:32
Политика

Глава МИД Украины призвал Раду изменить закон о статусе Донбасса

Верховная рада Украины должна изменить существующий закон об особом статусе Донбасса, который теряет силу 31 декабря, или принять новый, заявил глава министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко в субботу на 16-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве.
РИА Новости 11:43
Армия и оружие

Вашингтон одобрил продажу Польше 32 самолетов F-35

В Пентагоне сообщили, что Вашингтон одобрил продажу Польше 32 новейших военных самолетов F-35 на сумму 6,5 млрд долларов.
Суть событий 11 сентября в 13:12
Шоу-бизнес

Кураев о венчании Собчак и Богомолова: Жаль, красивый был храм

Протодьякон Андрей Кураев прокомментировал сообщения о венчании телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова в храме Вознесения Господня у Никитских ворот.
Росбалт вчера в 15:30
Политика

В Министерстве внутренней безопасности США появилась свастика

Внутри министерства внутренней безопасности США неизвестные нарисовали свастику, хотя в министерстве нет и не может быть места символам ненависти, сообщил главный помощник замминистра Брайан Мерфи.
Вести.Ru 11:22
Шоу-бизнес

Нейрохирург оценил шансы Заворотнюк на выздоровление

РИА Новости вчера в 18:44
Политика

Российского посла вызвали в МИД Чехии из-за слов Мединского

Российского посла в Чехии Александра Змеевского вызвали в МИД республики из-за высказывания министра культуры Владимира Мединского о старосте одного из районов Праги.
РИА Новости вчера в 09:21
Общество

Историк сообщил о подходах к установлению истории рода по фамилии

Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин объяснил, как по фамилии узнать историю своего рода.
РБК 03:40
Шоу-бизнес

Эксперт по языку тела проанализировал отношения Собчак и Богомолова

Анищенко считает, что в этой паре вся инициатива исходит со стороны телеведущей, что особенно, по его мнению, было заметно в выпуске программы «Осторожно, Собчак!» с участием Богомолова.
ФАН вчера в 12:56
Политика

Беглов выдвинет Матвиенко сенатором от Санкт-Петербурга

Избранный губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил в субботу, что кандидатура представителя города в Совете Федерации Валентины Матвиенко вновь будет предложена на этот пост.
Вести.Ru 08:10
Происшествия

В Подмосковье электричка сбила насмерть двух человек

Электричка сбила двух людей в районе станции Тайнинской под Москвой, они умерли от полученных травм.
ТАСС 12:50
Гаджеты

Sony презентовала 8К-телевизоры за шесть миллионов рублей

Слово и Дело вчера в 21:00
Шоу-бизнес

В Сети появились видео со свадьбы Собчак и Богомолова

В Сети появились видео со свадьбы телеведущей Ксении Собчак и кинорежиссера Константина Богомолова.
Экономика сегодня вчера в 17:44
Кино

Внебрачная дочь Евгения Осина сыграет Юлию Началову в кино

Роль юной Юлии сыграет 13-летняя Настя Годунова, внебрачная дочь Евгения Осина.
StarHit.ru 12 сентября в 13:00
Кино

Режиссеры «Мстителей» хотят перезапустить Людей Икс

Режиссеры Энтони и Джо Руссо, известные как авторы самого кассового фильма современности «Мстители: Финал», хотят перезапустить Людей Икс.
Культуромания вчера в 08:19
Футбол

«Реал» победил «Леванте» в дебютном матче Азара

ТАСС 09:10
Происшествия

Волки напали на трех человек в Крыму

Газета.Ru 10:11
Политика

«Нафтогаз» предложил «Газпрому» вместо Opal использовать ГТС Украины

Доставка газа, которую «Газпром» осуществлял через газопровод Opal, может быть организована через газотранспортные системы Украины и Словакии.
РБК 06:15
Происшествия

Появилось видео с места ДТП с девятью погибшими в Ярославской области

В Сети появилось видео с места аварии в Ярославской области, где лоб в лоб столкнулись пассажирский автобус и грузовик.
Известия 06:03
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк сделает заявление о своём состоянии здоровья

Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов сделал заявление журналистам, что в ближайшее время его подопечная актриса выступит с официальным интервью по поводу своего состояния здоровья.
Регион online вчера в 09:00
Общество

Актриса Фелисити Хаффман приговорена к 14 дням тюрьмы за взятку

Газета.Ru 11:34
Политика

Премьер Гончарук считает успешную Украину лучшим ответом России

По словам премьер-министра, взгляды России и Украины со времен Майдана не изменились.
Коммерсантъ 10:56
Политика

Пушков прокомментировал высказывание Кучмы о сговоре против Украины

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова представителя Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы о "сговоре" против Украины.
РИА Новости 03:05
Космос

Телескоп WFIRST поможет раскрыть судьбу Вселенной и темной материи

Новая миссия продвинет исследование тайны темной энергии способами, недоступными для других телескопов, путем картирования структуры материи и ее распределения по всему космосу, а также путем измерения большого количества отдаленных сверхновых.
AstroNews.ru 12:41
Происшествия

Один человек погиб при пожаре в жилом здании на юго-востоке Москвы

РБК 12:14
Футбол

Лэмпард: «Канте пропустит матч с „Вулверхэмптоном“»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард рассказал о состоянии игроков команды перед матчем 5-го тура АПЛ с «Вулверхэмптоном».
Бомбардир.ру вчера в 17:28
Культура

Queen и Nirvana включили в «Культурный норматив школьника»

Bash.News 12:43
Спорт

Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника

На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия вчера в 05:33
Политика

Премьер Украины хочет соединить Балтийское и Черное моря водным путем

РИА Новости 04:33
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