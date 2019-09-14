Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиNI назвал российское оружие, которое позволит «покорить весь мир»

Автор статьи выразил мнение, что так называемая суперкавитирующая торпеда готова "в одночасье покорить весь мир". Изначально "Шквал" разработали в 60-е годы как оружие для быстрого поражения ракетных подлодок НАТО, доставляющее ядерную боеголовку к цели на "неслыханных ранее скоростях".
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NI назвал российское оружие, которое позволит «покорить весь мир»

РИА Новости09:11

Радиоактивное цунами: США напугал потенциал подлодок с «Посейдонами»

Российская газета12:32

СМИ США назвали оружие России, способное «покорить весь мир»

Московский Комсомолец09:51

National Interest оценил мощь российской торпеды «Шквал»

РЕН ТВ09:41

NI назвал российское оружие, способное «покорить весь мир»

Газета.Ru14:39

У Штатов такого нет: NI назвал российское оружие, способное «в одночасье покорить весь мир»

Вести.Ru10:46

В США оценили российскую ракету, которая может «покорить весь мир»

Комсомольская правда10:05
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В Сети появилось фото с венчания Собчак и Богомолова

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В США оценили снайперскую винтовку «Винторез»

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Ранее СМИ сообщали, что у Заворотнюк начался отек мозга на фоне онкологического заболевания. Актрису срочно госпитализировали в реанимацию.
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«Локомотив» обыграл «Сочи» в матче РПЛ

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Опубликовано видео с места ДТП с автобусом в Ярославской области

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Кононов ответил на требования фанатов «Спартака» уйти в отставку

Наставник московского «Спартака» Олег Кононов отреагировал на кричалки болельщиков, в ходе матча против екатеринбургского «Урала» требовавших его отставки.
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Постпред РФ назвал противоречивым решение суда ЕС по газопроводу OPAL

Постпред России при ЕС Владимир Чижов считает противоречивым решение суда по газопроводу OPAL, в котором заявляется о якобы нарушении «принципа энергетической солидарности Евросоюза».
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Гончарук рассказал, какие отношения Киев будет выстраивать с Москвой

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в ходе форума «Ялтинская европейская стратегия» (YES) заявил, что Киев намерен выстраивать прагматичные отношения с Москвой и демонстрировать «собственный успех».
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Во Владивостоке начался кинофестиваль «Меридианы Тихого»

Во Владивостоке открылся кинофестиваль «Меридианы Тихого», передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 10:14
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Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова представителя Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы о "сговоре" против Украины.
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Из родового имения Уинстона Черчилля украли золотой унитаз

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Один из ожидаемых блокбастеров «Веном 2» начнут снимать в ноябре 2019 года. Главную роль в фильме сыграет Том Харди.
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В ПФР рассказали о случаях уменьшения пенсии

Представители Пенсионного фонда России уточнили, в каких случаях сумма пенсии может быть урезана. Об этом сообщает "Российская газета".
Газета.Ru 09:25
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Обиделись на Мединского. Посла России вызвали в МИД Чехии

Ссылаясь на Договор о дружественных отношениях и сотрудничестве между Россией и Чехией, заместитель чешского министра иностранных дел Алеш Хмеларж заявил, что Прага выполняет соглашение, а Москва — нет, и выразил в адрес РФ протест.
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News.ru 12 сентября в 10:41
Авто

В Японии нашлась полностью прозрачная Honda S2000

На мероприятии в Японии, которое посвящено юбилею модели Honda S2000, была замечена очень странная модификация родстера, которая имела полностью прозрачный кузов.
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Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак на праздновании свадьбы с Константином Богомоловым предстала перед публикой в корсете, видеозапись опубликовала в своем инстаграме Елена Мозговая (Матильда Шнурова).
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Хоккей

НХЛ дисквалифицировала Кузнецова на три матча за употребление кокаина

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Западноевропейский «Русский экзархат» присоединился к РПЦ

Московский патриархат удовлетворил просьбу главы «Русского экзархата» и присоединил Архиепископию западноевропейских приходов к Русской православной церкви (РПЦ).
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Добыча нефти в Саудовской Аравии упала вдвое после атаки дронов

Атака дронов на объекты национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco привела к сокращению уровня добычи нефти в королевстве почти вдвое.
РБК 11:59
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В Москве прошёл парад городской техники

Около 700 единиц спецтехники приняли участие в параде в Москве.
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«Спартак» – «Сочи». Кокарев подрался с Алтыбармакяном

В третьем периоде нападающий московского клуба Денис Кокарев подрался с форвардом сочинцев Андреем Алтыбармакяном.
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HBO снимет приквел «Игры престолов» о Таргариенах и драконах

Действие приквела развернется за 300 лет до событий оригинального сериала и расскажет о закате дома Таргариенов.
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Sony презентовала 8К-телевизоры за шесть миллионов рублей

Слово и Дело вчера в 21:00
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