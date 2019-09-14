Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиNI назвал российское оружие, которое позволит «покорить весь мир»

Автор статьи выразил мнение, что так называемая суперкавитирующая торпеда готова "в одночасье покорить весь мир". Изначально "Шквал" разработали в 60-е годы как оружие для быстрого поражения ракетных подлодок НАТО, доставляющее ядерную боеголовку к цели на "неслыханных ранее скоростях".
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с чего всё началось
Перевернуть парадигму подводной войны с ног на голову способны уникальные показатели российской торпеды "Шквал", пишет американский эксперт Кайл Мизоками в своей статье для The National Interest
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