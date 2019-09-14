Армия и оружие
РИА НовостиNI назвал российское оружие, способное «покорить весь мир»
Уникальные скоростные показатели подводной торпеды "Шквал" способны перевернуть с ног на голову образ боевых действий в море, считают эксперты американского издания National Interest. О "Шквале" стало известно только в середине 1990-х годов, хотя торпеду изобрели еще в советское время.
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с чего всё началось
Перевернуть парадигму подводной войны с ног на голову способны уникальные показатели российской торпеды "Шквал", пишет американский эксперт Кайл Мизоками в своей статье для The National Interest.Вести.Ru10:46
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