с чего всё началось

Уникальные скоростные показатели подводной торпеды "Шквал" способны перевернуть с ног на голову образ боевых действий в море, считают эксперты американского издания National Interest. О "Шквале" стало известно только в середине 1990-х годов, хотя торпеду изобрели еще в советское время.

Общество В ПФР назвали основания для уменьшения пенсии В ПФР рассказали, в каких случаях пенсионные выплаты могут прийти в меньших, чем обычно, размерах. Об этом пишет "Российская газета".

Энергетика Добыча нефти в Саудовской Аравии упала вдвое после атаки дронов Атака дронов на объекты национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco привела к сокращению уровня добычи нефти в королевстве почти вдвое.

Шоу-бизнес Разин: Заворотнюк осталось жить несколько дней Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин сообщил, что тяжело больной актрисе Анастасии Заворотнюк осталось жить всего несколько дней.

Шоу-бизнес Собчак станцевала перед гостями на свадьбе в корсете и чулках Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак на праздновании свадьбы с Константином Богомоловым предстала перед публикой в корсете, видеозапись опубликовала в своем инстаграме Елена Мозговая (Матильда Шнурова).

Религия В РПЦ назвали зарплаты священников Зарплаты столичных священников Русской православной церкви составляют от 20 до 40 тысяч рублей в месяц, а в регионах - еще меньше, сообщил в субботу в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24" председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Общество Историк сообщил о подходах к установлению истории рода по фамилии Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин объяснил, как по фамилии узнать историю своего рода.

Армия и оружие В Британии разрабатывают катер, способный плыть и под водой В Британии начата разработка новейшего скоростного катера VICTA, способного погружаться в воду и некоторое время двигаться там.

Политика Кремль оценил призыв Зеленского сохранять санкции против России В Кремле негативно оценивают слова президента Украины Владимира Зеленского в поддержку сохранения санкций против РФ за Крым и отмечают, что такие меры - обоюдоострое оружие, которое не приносит ничего хорошего ни одной из сторон, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Фигурное катание Медведева выиграла серебро на турнире в Канаде Российская фигуристка Евгения Медведева стала второй на турнире Autumn Classic International, который проходит в канадском городе Оквилл.

Политика Сноуден заявил о желании получить убежище во Франции Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден попросил предоставить ему убежище во Франции.

Происшествия Золотой унитаз, украденный из британского дворца, стоил 6 млн долларов Ранее британские СМИ писали о том, что стоимость унитаза, полностью отлитого из 18-каратного золота, составляет 1,25 млн долларов, однако по словам управляющего дворца, в действительности эта цифра почти в пять раз больше, сообщает ТАСС.

Шоу-бизнес Кураев о венчании Собчак и Богомолова: Жаль, красивый был храм Протодьякон Андрей Кураев прокомментировал сообщения о венчании телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова в храме Вознесения Господня у Никитских ворот.

Политика ЦРУ рассекретило документы о подготовке голубей и кошек для шпионажа Центральное разведывательное управление США рассекретило ряд документов об использовании животных, включая дельфинов, птиц и даже кошек, для шпионажа в годы "холодной войны".

Энергетика США распечатают нефтяные резервы в случае ухудшения ситуации на рынке Министр энергетики Рик Перри заявил, что в случае ухудшения ситуации будут задействованы стратегические нефтяные резервы, которые на данный момент составляют 645 миллионов баррелей нефти.

Здоровье Главный онколог назвал доказанные факторы развития рака На развитие рака влияют несколько факторов, опасность которых можно минимизировать.

Здоровье В США планируют ограничить продажу вейпов Министерство здравоохранения США планирует ограничить продажу смесей для электронных сигарет (вейпов).

Авто Новая Toyota RAV4 провалила «лосиный тест» Toyota RAV4 нового поколения продемонстрировал плохие показатели при объезде внезапных препятствий.

Единоборства Серроне и Гэтжи показали одинаковый вес, Крылов тяжелее Тейшейры В преддверии противостояния соперники прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам соперники показали одинаковый вес — 70,5 кг.

Шоу-бизнес Вера Брежнева поразила поклонников снимком в прозрачном черном платье Российская певица Вера Брежнева опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram фотографию.

Экономика Конфликт в Ормузском проливе угрожает рынку алюминия Обострение ситуации в зоне Ормузского пролива ставит под угрозу стабильность мирового рынка алюминия и химической продукции.