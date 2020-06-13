с чего всё началось

У России есть основания опасаться вторжения НАТО, ведь на протяжении последних столетий страна подвергалась нападениям со стороны Германии, Швеции, Польши, Франции и даже США. Такое мнение в статье для The National Interest высказал американский публицист Питер Сучиу.

NI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО

Общество Мурашко призвал жителей РФ быть готовыми поменять планы на отдых Мурашко отметил, что ситуация с коронавирусом меняется, однако нельзя со стопроцентной гарантией сказать, что в выбранном гражданами месте для летнего отдыха будет стабильная и спокойная обстановка. 44

Общество Аксенов запустил новый водовод для снабжения Симферополя Глава Крыма Сергей Аксенов дал старт подачи дополнительного водоснабжения от артезианских скважин в Симферополь, столкнувшийся с проблемой обмеления водохранилищ. 195

Общество В Гидрометцентре прогнозируют жару в европейской части России Москва, 13 июня 2020, 03:13 — REGNUM С 16 июня, на европейской части страны вновь прогнозируется повышенная температура воздуха на 2—4°С. Об этом информирует научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, передает ТАСС. 185

Общество Правительство расширило меры поддержки безработных В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу. 1,9K

Общество Amazon запретила полиции использовать технологию распознавания лиц Компания Amazon заявила, что ближайши год полиция не будет использовать программное обеспечение для распознавания лиц. 25

Общество Российские выпускники получат аттестаты без экзаменов В постановлении отмечено, что выпускники будут зачисляться в техникумы и колледжи по результатам аттестатов. 1,7K

Здоровье Перечислены скрытые симптомы коронавируса Доктор биологических наук Анча Баранова перечислила скрытые симптомы коронавируса в разговоре с РИА Новости. 256

Происшествия Запашный прокомментировал видеообращение Михаила Ефремова Дрессировщик Эдгард Запашный высказался по поводу видеообращения артиста Михаила Ефремова. 41

Общество Декретные пособия и больничные с 19 июня начисляются по новым правилам Если застрахованное лицо на момент наступления страхового случая работает на условиях неполной рабочей недели или неполного рабочего дня, то средний заработок, исходя из которого исчисляются пособия, определяется пропорционально продолжительности рабочего времени застрахованного лица.

Футбол «Ювентус» вышел в финал Кубка Италии Туринский футбольный клуб «Ювентус» в пятницу, 12 июня, сыграл вничью с «Миланом» и вышел в финал Кубка Италии.

Общество Во Владимирской области коронавирусом заразились еще 63 человека На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 63 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией: 16 сл. в Гусь-Хрустальном, 13 сл. в Собинском, 8 сл. в Петушинском, 7 сл. в о. Муром, 6 сл. в Юрьев-Польском, 4 сл. в г. Владимире, 3 сл. в Александровском, 2 сл. в Суздальском, 2 сл. в Киржачском, 1 сл. в Радужном, 1 сл. в Ковровском. 765

Политика Абхазия продлила до 1 июля запрет на въезд через границу с Россией Президент Абхазии Аслан Бжания подписал распоряжение о продлении до 1 июля ограничения на въезд в республику через государственную границу с РФ по реке Псоу, сообщает пресс-служба главы Абхазии. 13

Происшествия Молния убила мужчину в Новосибирской области 25-летний житель поселка Коченево в Новосибирской области погиб от удара молнией. Как рассказали сайту kp.ru в полиции, он умер мгновенно. 6

Общество Супруга президента Украины заразилась коронавирусом Киев, 12 июня 2020, 15:50 — REGNUM Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена Зеленская заразилась коронавирусом. 720

Общество Кабмин обсудил меру против разрыва в зарплатах бюджетников Регионы, в свою очередь, не всегда придерживаются отраслевых рекомендаций по зарплатам, которые направляются Российской трехсторонней комиссии по социально-трудовым отношениям при правительстве РФ. 32