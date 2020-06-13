с чего всё началось

У России есть основания опасаться вторжения НАТО, ведь на протяжении последних столетий страна подвергалась нападениям со стороны Германии, Швеции, Польши, Франции и даже США. Такое мнение в статье для The National Interest высказал американский публицист Питер Сучиу.

NI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО

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