Армия и оружие
РИА НовостиNI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО
У России есть основания опасаться вторжения НАТО, ведь на протяжении последних столетий страна подвергалась нападениям со стороны Германии, Швеции, Польши, Франции и даже США. Такое мнение в статье для The National Interest высказал американский публицист Питер Сучиу.
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с чего всё началось
Так, в статье для National Interest 9 июня эксперт напоминает, что в 1918 году американские военные оказались в России и сражались против большевиков, хотя изначально должны были мешать наступлению немцев в ходе Первой мировой войны.Известиявчера в 19:45
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Экономика
Северный поток-2 заработает на полную мощность – как Германия обошла ограничения ЕС
Программа правительства Германии фактически нивелирует ограничения газовой директивы ЕС, открывая перспективные возможности использования российского газопровода.
Новостной фронт вчера в 08:30
Происшествия
Семья Сергея Захарова сочла извинения Ефремова запоздалыми
Фактически извинения семьей погибшего не приняты, рассказал ТАСС адвокат Захаровых Александр Добровинский.
Вести.Ru 07:00
Происшествия
Михаил Ефремов записал видеообращение по поводу ДТП
Заслуженный артист России Михаил Ефремов, помещенный под домашний арест после смертельного ДТП, записал видеообращение.
Газета.Ru 02:08
Политика
Власти ФРГ опасаются, что санкции США против «СП-2» затронут госслужбы
Берлин, 13 июня 2020, 09:33 — REGNUM Новые санкции США, которые могут быть введении в отношении газопровода «Северный поток — 2» («СП-2»), впервые смогут затронуть немецкие госслужбы, в какой-либо степени связанные с данным проектом и компании из Германии.
REGNUM 02:33
Происшествия
Упавшим под Самарой самолетом управлял курсант
Легкомоторным самолетом Як-52, который упал утром 13 июня под Самарой, управлял курсант второго года обучения.
Российская газета 08:46
Здоровье
В Свердловской области рассказали о ситуации с коронавирусом
В региональном оперативном штабе по борьбе с пандемией прокомментировали ситуацию с коронавирусом в Свердловской области.
RT на русском вчера в 09:04
Общество
Глава Минздрава призвал россиян быть готовыми изменить планы на отпуск
Россияне должны быть готовы изменить планы на отдых в любое время, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
ПолитРоссия 03:31
Происшествия
Людей эвакуируют из «Афимолл Сити» из-за возгорания
"До прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания были эвакуированы около 400 человек", - уточнили в МЧС.
Газета.Ru 08:23
Политика
Посол России заявил об отсутствии позитивных сигналов от США по СНВ-3
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) остаётся единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений, его действие истекает в феврале 2021 года.
Парламентская газета 08:41
Здоровье
Росстат: в апреле умерли 2712 человек с коронавирусом
В апреле общее число зарегистрированных умерших с коронавирусом COVID-19 составило 2712 человек, следует из данных Росстата.
Коммерсантъ 07:19
Политика
На Украине отменили запрет на въезд иностранцев
Как сообщает Государственная пограничная служба Украины, утратило силу распоряжение правительства о временном запрете въезда на Украину иностранцев.
News.ru 08:08
Общество
Петербург с 15 июня снимает часть ограничений
Санкт-Петербург с 15 июня снимает часть ограничений.
BFM.ru 06:40
Общество
Ограничительные меры снимают в 49 российских регионах — Голикова
Москва, 13 июня 2020, 12:58 — REGNUM В настоящее время 49 российских регионов смягчают ограничительные карантинные меры, которые связаны с пандемией коронавируса, причем 43 из них — на первом этапе.
REGNUM 05:58
Происшествия
В Тульской области нарушено энергоснабжение из-за непогоды
В Тульской области нарушено электроснабжение в десяти населённых пунктах региона после прохождения грозового фронта.
RT на русском 07:13
Авто
Появились первые «живые» фото нового кроссовера Haval
Марка Haval опубликовала первые "живые" фотографии нового брутального кроссовера под заводским индексом B06.
Новые автомобили 00:21
Космос
Красноярцы первыми в «Союзе» запустили в космос прототип ракеты
Частная Национальная космическая компания (НКК), которая базируется в Красноярске, запустила в космос прототип суборбитальной ракеты.
Sibnovosti.ru 11 июня в 02:30
Происшествия
В Подмосковье поймали маньяка-сантехника
Газета.Ru вчера в 10:03
Общество
Путин вручил медали Героев Труда на Поклонной горе
Медали Героев Труда вручил президент России Владимир Путин 12 июня в рамках празднования Дня России.
ИА Красная Весна вчера в 09:01
Авто
Стало известно, почему АвтоВАЗ не выпускает минивэны Lada
"Компания намерена заниматься производством лишь тех моделей, которые востребованы у покупателей и приносят прибыль", - сообщили в пресс-службе "АвтоВАЗа", отреагировав на слухи о появлении минивэнов в модельной линейке Lada.
Новые автомобили 01:02
Кино
Опубликован трейлер финального сезона сериала «Тьма» от Netflix
Сегодня, 12 июня, на официальном YouTube-канале стримингового сервиса Netflix вышел трейлер третьего и последнего сезона сериала «Тьма».
RuNews24.ru вчера в 07:23
Здоровье
Врач назвал способы избежать болезней почек
Специалист отметил, что основной причиной проблем с этими органами является не инфекционные поражения мочеполовой системы, а так называемые болезни цивилизации: диабет, мочекаменная болезнь, артериальная гипертония.
Известия 00:27
Наука
В США опубликовали новые результаты испытаний вакцины от коронавируса
Предварительные результаты испытания вакцины от коронавируса на мышах, проведенные американской компанией Moderna, показали, что препарат не увеличивает риск более тяжелого течения болезни и что даже одна его доза может защитить от COVID-19.
РБК вчера в 20:49
Игры
Анонсирован ремейк Demon’s Souls
Игромания.ру 11 июня в 16:56
Армия и оружие
В Грузии установили французские системы ПВО — министр обороны
Установка в Грузии французских систем противовоздушной обороны завершена.
ИА Красная Весна вчера в 11:56
Политика
На Парад Победы приедут 12 зарубежных лидеров
Москва получила подтверждения от 12 глав государств, в основном, СНГ, о намерении посетить Парад Победы 24 июня.
Российская газета 11 июня в 09:59
Общество
Самый высокий небоскреб в мире окрасился в российский триколор
Самая высокая башня мира - Бурдж-Халифа в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) окрасилась в цвета российского флага, сообщается на странице администрации башни в Twitter.
Московский Комсомолец вчера в 15:41