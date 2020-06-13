Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиNI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО

У России есть основания опасаться вторжения НАТО, ведь на протяжении последних столетий страна подвергалась нападениям со стороны Германии, Швеции, Польши, Франции и даже США. Такое мнение в статье для The National Interest высказал американский публицист Питер Сучиу.
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с чего всё началось
Так, в статье для National Interest
 9 июня эксперт напоминает, что в 1918 году американские военные оказались в России и сражались против большевиков, хотя изначально должны были мешать наступлению немцев в ходе Первой мировой войны.
Известиявчера в 19:45

Подробнее о событии

Журналист объяснил опасения России о возможном вторжении НАТО

РБК01:53

В США объяснили, почему Россия должна опасаться нападения НАТО

Газета.Ru02:53

Американский эксперт объяснил причину опасений России из-за НАТО

Известиявчера в 19:45

В NI объяснили, почему Россия может опасаться вторжения НАТО

РЕН ТВвчера в 21:29

NI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО

РИА Новостивчера в 21:10

Эксперт объяснил причину опасений России из-за НАТО

Комсомольская правдавчера в 20:27

The National Interest: Россия должна опасаться вторжения НАТО

URA.Ruвчера в 22:46
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Экономика

Северный поток-2 заработает на полную мощность – как Германия обошла ограничения ЕС

Программа правительства Германии фактически нивелирует ограничения газовой директивы ЕС, открывая перспективные возможности использования российского газопровода.
Новостной фронт вчера в 08:30
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Происшествия

Семья Сергея Захарова сочла извинения Ефремова запоздалыми

Фактически извинения семьей погибшего не приняты, рассказал ТАСС адвокат Захаровых Александр Добровинский.
Вести.Ru 07:00
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Происшествия

Михаил Ефремов записал видеообращение по поводу ДТП

Заслуженный артист России Михаил Ефремов, помещенный под домашний арест после смертельного ДТП, записал видеообращение.
Газета.Ru 02:08
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Политика

Власти ФРГ опасаются, что санкции США против «СП-2» затронут госслужбы

Берлин, 13 июня 2020, 09:33 — REGNUM Новые санкции США, которые могут быть введении в отношении газопровода «Северный поток — 2» («СП-2»), впервые смогут затронуть немецкие госслужбы, в какой-либо степени связанные с данным проектом и компании из Германии.
REGNUM 02:33
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Происшествия

Упавшим под Самарой самолетом управлял курсант

Легкомоторным самолетом Як-52, который упал утром 13 июня под Самарой, управлял курсант второго года обучения.
Российская газета 08:46
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Здоровье

В Свердловской области рассказали о ситуации с коронавирусом

В региональном оперативном штабе по борьбе с пандемией прокомментировали ситуацию с коронавирусом в Свердловской области.
RT на русском вчера в 09:04
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Общество

Глава Минздрава призвал россиян быть готовыми изменить планы на отпуск

Россияне должны быть готовы изменить планы на отдых в любое время, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
ПолитРоссия 03:31
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Происшествия

Людей эвакуируют из «Афимолл Сити» из-за возгорания

"До прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания были эвакуированы около 400 человек", - уточнили в МЧС.
Газета.Ru 08:23
Политика

Посол России заявил об отсутствии позитивных сигналов от США по СНВ-3

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) остаётся единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений, его действие истекает в феврале 2021 года.
Парламентская газета 08:41
Здоровье

Росстат: в апреле умерли 2712 человек с коронавирусом

В апреле общее число зарегистрированных умерших с коронавирусом COVID-19 составило 2712 человек, следует из данных Росстата.
Коммерсантъ 07:19
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Политика

На Украине отменили запрет на въезд иностранцев

Как сообщает Государственная пограничная служба Украины, утратило силу распоряжение правительства о временном запрете въезда на Украину иностранцев.
News.ru 08:08
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Общество

Петербург с 15 июня снимает часть ограничений

Санкт-Петербург с 15 июня снимает часть ограничений.
BFM.ru 06:40
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Общество

Ограничительные меры снимают в 49 российских регионах — Голикова

Москва, 13 июня 2020, 12:58 — REGNUM В настоящее время 49 российских регионов смягчают ограничительные карантинные меры, которые связаны с пандемией коронавируса, причем 43 из них — на первом этапе.
REGNUM 05:58
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Армия и оружие

Украина намерена произвести более 2500 ракет «Ольха-М»

Газета.Ru 08:25
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Происшествия

В Рязани подозреваемый в хищении денег протаранил машину Росгвардии

Известия 08:12
Происшествия

В Тульской области нарушено энергоснабжение из-за непогоды

В Тульской области нарушено электроснабжение в десяти населённых пунктах региона после прохождения грозового фронта.
RT на русском 07:13
Авто

Появились первые «живые» фото нового кроссовера Haval

Марка Haval опубликовала первые "живые" фотографии нового брутального кроссовера под заводским индексом B06.
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Космос

Красноярцы первыми в «Союзе» запустили в космос прототип ракеты

Частная Национальная космическая компания (НКК), которая базируется в Красноярске, запустила в космос прототип суборбитальной ракеты.
Sibnovosti.ru 11 июня в 02:30
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Армия и оружие

Военные из Казахстана прибыли в Москву для участия в параде Победы

Газета.Ru 08:02
Происшествия

В Подмосковье поймали маньяка-сантехника

Газета.Ru вчера в 10:03
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Общество

Путин вручил медали Героев Труда на Поклонной горе

Медали Героев Труда вручил президент России Владимир Путин 12 июня в рамках празднования Дня России.
ИА Красная Весна вчера в 09:01
Происшествия

Бастрыкин поручил проверить дело калининградских врачей

Известия 00:16
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Авто

Стало известно, почему АвтоВАЗ не выпускает минивэны Lada

"Компания намерена заниматься производством лишь тех моделей, которые востребованы у покупателей и приносят прибыль", - сообщили в пресс-службе "АвтоВАЗа", отреагировав на слухи о появлении минивэнов в модельной линейке Lada.
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Кино

Опубликован трейлер финального сезона сериала «Тьма» от Netflix

Сегодня, 12 июня, на официальном YouTube-канале стримингового сервиса Netflix вышел трейлер третьего и последнего сезона сериала «Тьма».
RuNews24.ru вчера в 07:23
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Здоровье

Врач назвал способы избежать болезней почек

Специалист отметил, что основной причиной проблем с этими органами является не инфекционные поражения мочеполовой системы, а так называемые болезни цивилизации: диабет, мочекаменная болезнь, артериальная гипертония.
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Наука

В США опубликовали новые результаты испытаний вакцины от коронавируса

Предварительные результаты испытания вакцины от коронавируса на мышах, проведенные американской компанией Moderna, показали, что препарат не увеличивает риск более тяжелого течения болезни и что даже одна его доза может защитить от COVID-19.
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Анонсирован ремейк Demon’s Souls

Игромания.ру 11 июня в 16:56
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Армия и оружие

В Грузии установили французские системы ПВО — министр обороны

Установка в Грузии французских систем противовоздушной обороны завершена.
ИА Красная Весна вчера в 11:56
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Политика

На Парад Победы приедут 12 зарубежных лидеров

Москва получила подтверждения от 12 глав государств, в основном, СНГ, о намерении посетить Парад Победы 24 июня.
Российская газета 11 июня в 09:59
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Общество

Самый высокий небоскреб в мире окрасился в российский триколор

Самая высокая башня мира - Бурдж-Халифа в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) окрасилась в цвета российского флага, сообщается на странице администрации башни в Twitter.
Московский Комсомолец вчера в 15:41
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