Армия и оружие
РИА НовостиNI оценил подлодки «Борей», способные сделать США «необитаемыми»
Ракеты с российских атомных подводных лодок проекта "Борей" способны сделать Америку "необитаемой", даже если другие ядерные силы России будут уничтожены "при первом ударе", пишет американское издание National Interest.
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Политика
Главред Wikileaks рассказал об условиях содержания Ассанжа в тюрьме
Главный редактор Wikileaks Кристинн Храфнссон рассказал о том, в каких условиях британские власти содержат основателя организации Джулиана Ассанжа.
Газета.Ru 19:07
Политика
Директор госбюро расследований Украины заявил о прослушке его кабинета
Директор государственного бюро расследований Украины Роман Труба сообщил, что в его кабинете обнаружили прослушивающую аппаратуру.
Коммерсантъ 15:22
Происшествия
В Саратове вынесен приговор шестерым «Свидетелям Иеговы»
Шестеро мужчин были признаны виновными в участии в экстремистской организации (часть 1 статьи 282.2 УК РФ) и приговорены к реальным срокам: Константин Баженов и Алексей Буденчук получили по 3,5 года колонии, Феликс Махаммадиев - три года колонии, Роман Гридасов, Геннадий Герман и Алексей Мирецкий — по два года колонии.
FreeNews-Volga вчера в 07:28
Общество
Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей
Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.
Газета.Ru вчера в 05:45
Происшествия
Число пострадавших при землетрясении в Албании возросло до 52
В результате двойного землетрясения в Албании пострадали 52 человека. Об этом сообщает Albanian Daily News со ссылкой на медиков.
RT на русском 14:45
Происшествия
Во Владивостоке ликвидировали открытое горение в ТЦ «Максим»
Открытое горение в торговом центре "Максим" во Владивостоке ликвидировано, идет дальнейшая проливка конструкций здания.
ТАСС 01:37
Политика
Байден призвал Трампа опубликовать стенограмму разговора с Зеленским
Президент США Дональд Трамп должен обнародовать расшифровку телефонного разговора со своим коллегой из Украины Владимиром Зеленским, считает бывший вице-президент США Джо Байден.
Интерфакс вчера в 22:35
Политика
В Белом доме заявили об оккупации Украиной части России
Крым является законной частью Украины и он был незаконно оккупирован Россией.
РИА Новости вчера в 15:01
Политика
В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»
REGNUM вчера в 04:42
Наука
Эффективность половины одобренных в ЕС за два года лекарств от рака поставили под сомнение
В новом исследовании ученые проанализировали доказательную базу, на основании которой EMA одобрило новые противораковые препараты в 2014-2016 годах, и фокусировались на дизайне исследований и риске систематических ошибок.
N+1 19 сентября в 14:47
Игры
Sony планирует к выпуску сразу две игровые консоли PS5 и PS5 Pro
По мнению японского репортера Сендза Нисикавы, Sony планирует к выпуску сразу две игровые консоли PS5 и PS5 Pro.
OAnews вчера в 11:20
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию
Друг Анастасии Заворотнюк журналист Сергей Майоров рассказал, что актриса перенесла вторую операцию.
РИА Новости 07:48
Происшествия
В Таиланде возле мертвого питбуля нашли тело россиянина
По некоторым данным тело погибшего обнаружили в кровати, возле которой также находилась клетка с мертвым псом пороты питбуль внутри.
Дни24 09:33
Происшествия
ФСИН отстранила главу красноярской колонии после банкета со стриптизом
Известия вчера в 06:46
Общество
Тайфун «Тапа» принесет штормовой ветер к побережью Приморья
Если тайфун окажется ближе к Японии, то в Приморье не будет сильных дождей. Но в любом случае обеспечен сильный ветер.
Российская газета вчера в 02:53
Шоу-бизнес
Гоша Куценко возмутился парковкой в центре Москвы за 17 тысяч рублей
По словам Куценко, 23 часа парковки в центре города обошлись в 17,4 тысячи рублей.
Lenta.ru 09:37
Футбол
«Зенит» обыграл «Рубин» в матче РПЛ со счетом 5:0
Коммерсантъ 14:04
Футбол
«Уфа» обыграла «Спартак» на своем поле
МедиаКорСеть 00:45
Армия и оружие
В Сети появилось видео уникальных маневров Су-27 между скалами в Крыму
В Сети появилось видео, как истребитель Су-27 совершает маневры над плато Мангуп в Крыму. Видеоролик опубликован в Instagram.
Sputnik Литва вчера в 12:05
Наука
OpenAI обучает ИИ командной работе в игре в прятки
В своей новой статье, опубликованной исследователями из некоммерческой организации OpenAI, занимающейся исследованиями в области искусственного интеллекта и прославившейся победой над чемпионами мира в компьютерной игре Dota 2, учёные описывают как агенты, контролируемые искусственным интеллектом, обучались как изощрённее искать и прятаться друг от друга в виртуальной среде.
3DNews 19 сентября в 13:33
Политика
Скабеева дала отпор украинской журналистке в дискуссии о транзите газа
Телеведущая Ольга Скабеева в эфире передачи "60 минут" на канале "Россия 1" поставила на место украинскую журналистку Янину Соколовскую в ходе обсуждения вопроса о транзите российского газа в ЕС.
Российская газета 07:21
Футбол
РФС не разрешил Кокорину участвовать в чемпионате России
Комитет РФС по статусу игроков отказал «Зениту» в регистрации нападающего Александра Кокорина для участия в чемпионате России.
Дождь вчера в 10:03
Происшествия
Экипажу аварийно севшего в Подмосковье А321 вручили ключи от квартир
"Бизнесмены нашего региона не смогли остаться равнодушными и не решить вашу проблему", - сказал губернатор, вручая ключи от квартир членам экипажа.
РИА Новости 14:03
Музыка
Резник назвал Пугачеву «площадной певицей»
Поэт-песенник Илья Резник назвал звезду советской и российской эстрады Аллу Пугачеву «стадионной и площадной» певицей.
ФАН 05:16
Общество
Немецкий журналист сравнил жизнь в России и Европе
Немецкий журналист Доминик Калус в своей статье для портала Ostexperte.de рассказал о различиях в бытовой жизни россиян и европейцев.
РИА Новости вчера в 19:13
Политика
Украина отменила участие в сессии ПАСЕ
Украинская делегация отказалась участвовать в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.
РИА Новости 04:32
Футбол
Григорян: «Могло показаться, что играл „Ливерпуль“, а не „Ростов“»
Возможно, сказалось отсутствие Норманна, но "Ростов" играет в очень сложный для того, чтобы противостоять, футбол.
Евро-футбол.ру 15:05
Общество
Астрономическая осень придет в столицу 23 сентября
Астрономическая осень в Москве придет 23 сентября. Об этом заявили в Московском планетарии.
Вечерняя Москва вчера в 10:23