Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиNI оценил подлодки «Борей», способные сделать США «необитаемыми»

Ракеты с российских атомных подводных лодок проекта "Борей" способны сделать Америку "необитаемой", даже если другие ядерные силы России будут уничтожены "при первом ударе", пишет американское издание National Interest.
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СМИ назвали российское оружие, способное пережить ядерный удар

Life.ru19:39

NI оценил подлодки «Борей», способные сделать США «необитаемыми»

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Названо способное уничтожить США российское оружие

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Стало известно об оружии РФ, способном отразить ядерный удар США

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The National Interest (США): новое российское атомное оружие может превратить США в необитаемую пустыню (The National Interest)

ИноСМИ11:37
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Директор государственного бюро расследований Украины Роман Труба сообщил, что в его кабинете обнаружили прослушивающую аппаратуру.
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Шестеро мужчин были признаны виновными в участии в экстремистской организации (часть 1 статьи 282.2 УК РФ) и приговорены к реальным срокам: Константин Баженов и Алексей Буденчук получили по 3,5 года колонии, Феликс Махаммадиев - три года колонии, Роман Гридасов, Геннадий Герман и Алексей Мирецкий — по два года колонии.
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Число пострадавших при землетрясении в Албании возросло до 52

В результате двойного землетрясения в Албании пострадали 52 человека. Об этом сообщает Albanian Daily News со ссылкой на медиков.
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Происшествия

Во Владивостоке ликвидировали открытое горение в ТЦ «Максим»

Открытое горение в торговом центре "Максим" во Владивостоке ликвидировано, идет дальнейшая проливка конструкций здания.
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Байден призвал Трампа опубликовать стенограмму разговора с Зеленским

Президент США Дональд Трамп должен обнародовать расшифровку телефонного разговора со своим коллегой из Украины Владимиром Зеленским, считает бывший вице-президент США Джо Байден.
Интерфакс вчера в 22:35
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В Белом доме заявили об оккупации Украиной части России

Крым является законной частью Украины и он был незаконно оккупирован Россией.
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В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»

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Эффективность половины одобренных в ЕС за два года лекарств от рака поставили под сомнение

В новом исследовании ученые проанализировали доказательную базу, на основании которой EMA одобрило новые противораковые препараты в 2014-2016 годах, и фокусировались на дизайне исследований и риске систематических ошибок.
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Sony планирует к выпуску сразу две игровые консоли PS5 и PS5 Pro

По мнению японского репортера Сендза Нисикавы, Sony планирует к выпуску сразу две игровые консоли PS5 и PS5 Pro.
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Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию

Друг Анастасии Заворотнюк журналист Сергей Майоров рассказал, что актриса перенесла вторую операцию.
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В Таиланде возле мертвого питбуля нашли тело россиянина

По некоторым данным тело погибшего обнаружили в кровати, возле которой также находилась клетка с мертвым псом пороты питбуль внутри.
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Если тайфун окажется ближе к Японии, то в Приморье не будет сильных дождей. Но в любом случае обеспечен сильный ветер.
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Гоша Куценко возмутился парковкой в центре Москвы за 17 тысяч рублей

По словам Куценко, 23 часа парковки в центре города обошлись в 17,4 тысячи рублей.
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В Сети появилось видео уникальных маневров Су-27 между скалами в Крыму

В Сети появилось видео, как истребитель Су-27 совершает маневры над плато Мангуп в Крыму. Видеоролик опубликован в Instagram.
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OpenAI обучает ИИ командной работе в игре в прятки

В своей новой статье, опубликованной исследователями из некоммерческой организации OpenAI, занимающейся исследованиями в области искусственного интеллекта и прославившейся победой над чемпионами мира в компьютерной игре Dota 2, учёные описывают как агенты, контролируемые искусственным интеллектом, обучались как изощрённее искать и прятаться друг от друга в виртуальной среде.
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Скабеева дала отпор украинской журналистке в дискуссии о транзите газа

Телеведущая Ольга Скабеева в эфире передачи "60 минут" на канале "Россия 1" поставила на место украинскую журналистку Янину Соколовскую в ходе обсуждения вопроса о транзите российского газа в ЕС.
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РФС не разрешил Кокорину участвовать в чемпионате России

Комитет РФС по статусу игроков отказал «Зениту» в регистрации нападающего Александра Кокорина для участия в чемпионате России.
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Экипажу аварийно севшего в Подмосковье А321 вручили ключи от квартир

"Бизнесмены нашего региона не смогли остаться равнодушными и не решить вашу проблему", - сказал губернатор, вручая ключи от квартир членам экипажа.
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Заблокировавшие вагоны с углем во Львовской области избили полицейских

Газета.Ru 16:27
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Резник назвал Пугачеву «площадной певицей»

Поэт-песенник Илья Резник назвал звезду советской и российской эстрады Аллу Пугачеву «стадионной и площадной» певицей.
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Немецкий журналист сравнил жизнь в России и Европе

Немецкий журналист Доминик Калус в своей статье для портала Ostexperte.de рассказал о различиях в бытовой жизни россиян и европейцев.
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Григорян: «Могло показаться, что играл „Ливерпуль“, а не „Ростов“»

Возможно, сказалось отсутствие Норманна, но "Ростов" играет в очень сложный для того, чтобы противостоять, футбол.
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Серия российских атомных подводных лодок класса «ракетный подводный крейсер стратегического назначения» четвёртого поколения. По данным на апрель 2019 года, 3 корабля серии находятся в строю, один проходит испытания, еще 4 строятся. В июне 2019 года на форуме «Армия-2019» было объявлено о подписании контракта Министерства обороны РФ и Объединённой судостроительной корпорации на строительство ещё двух подлодок этого типа в дополнение к уже законтрактованным, т. е. всего в составе ВМФ будет десять «Бореев» и «Бореев-А». Основное вооружение - 16 БРПЛ Р-30 «Булава».
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