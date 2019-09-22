Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиNI оценил подлодки «Борей», способные сделать США «необитаемыми»

Ракеты с российских атомных подводных лодок проекта "Борей" способны сделать Америку "необитаемой", даже если другие ядерные силы России будут уничтожены "при первом ударе", пишет американское издание National Interest.
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Российские подводные лодки класса «Борей» способны разрушить города противника даже в случае, если ядерные силы России будут уничтожены при первом ядерном ударе, пишет американский журнал The National Interest
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Создан лазер, который займется поиском искажений пространства-времени

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