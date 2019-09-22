с чего всё началось

Ракеты с российских атомных подводных лодок проекта "Борей" способны сделать Америку "необитаемой", даже если другие ядерные силы России будут уничтожены "при первом ударе", пишет американское издание National Interest.

Религия Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы Православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.

Политика Главред Wikileaks рассказал об условиях содержания Ассанжа в тюрьме Главный редактор Wikileaks Кристинн Храфнссон рассказал о том, в каких условиях британские власти содержат основателя организации Джулиана Ассанжа.

Общество Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.

Армия и оружие В США назвали Калининград целью удара в случае войны с Россией У Пентагона есть план, позволяющий преодолеть систему противовоздушной обороны в Калининграде, заявил журналистам командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригян.

Происшествия Экипажу аварийно севшего в Подмосковье А321 вручили ключи от квартир "Бизнесмены нашего региона не смогли остаться равнодушными и не решить вашу проблему", - сказал губернатор, вручая ключи от квартир членам экипажа.

Политика Глава МИД Японии рассчитывает обсудить с Лавровым мирный договор Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги во время планируемой на следующей неделе в Нью-Йорке встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым рассчитывает обсудить проблему мирного договора.

Авто Названы цены на новые спецверсии автомобилей Lada На днях «АвтоВАЗ» представил новую лимитированную серию #Сlub для моделей LADA Granta, LADA XRay и LADA Largus, но цены и комплектации так и не раскрыл.

Армия и оружие Российские истребители заблокировали новую атаку Израиля в Сирии По сообщению портала «Avia.pro», накануне ночью российские ВКС в Сирии сорвали очередную атаку израильских ВВС, которые планировали удар по пригороду Дамаска.

Кино Анджелина Джоли вновь стала блондинкой Известно, что для полноты образа Джоли вновь стала блондинкой.

Происшествия Крупный пожар в ТЦ «Максим» во Владивостоке локализован Представитель ГУ МЧС Приморского края не подтвердил ТАСС версию со взрывом газового баллона, что, по сообщениям СМИ, могло стать причиной пожара в торговом центре "Максим" во Владивостоке.

Экономика Чубайс продал часть офиса «Романов двор» возле Кремля Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс продал долю в бизнес-центре «Романов двор» рядом с Кремлем структуре компании Avica экс-владельца «Тройки диалог» Рубена Варданяна.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию Друг Анастасии Заворотнюк журналист Сергей Майоров рассказал, что актриса перенесла вторую операцию.

Происшествия ФСИН отстранила главу красноярской колонии после банкета со стриптизом Временно исполняющий обязанности начальника колонии-поселения № 14 в поселке Тамтачет Иркутской области отстранен от работы на время служебной проверки по факту публикации в интернете видеозаписи «корпоративного мероприятия» с участием его подчиненных.

Футбол «Урал» согласился проститься с Парфеновым Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов высказался в интервью «Спорт Экспрессу» о перспективах главного тренера команды Дмитрия Парфенова, который, по слухам, собрался в «Спартак».

Происшествия Отравленный в Эймсбери британец решил отсудить у России миллион фунтов Британец Чарльз Роули, который пострадал от нервно-паралитического вещества в Эймсбери летом прошлого года, намерен подать в суд на Россию и потребовать возместить ущерб в размере около миллиона фунтов стерлингов (около 80 миллионов рублей).

Политика Премьер Словакии напомнил о роли советской армии в освобождении страны Словацкий премьер-министр Петер Пеллегрини заявил, что наибольшую цену за освобождение Словакии заплатила советская армия.

Происшествия Украинская полиция задержала блокировавших вагоны с «российским» углем В Львовской области Украины полиция задержала 28 человек, которые пытались заблокировать движение вагонов с углем в районе железнодорожной станции Сосновка.

Политика Трамп рассказал о разговоре с Зеленским Президент США Дональд Трамп рассказал о своем телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским после обвинений в давлении на него.

Экономика «Сургутнефтегаз» ввел в Якутии Ленское месторождение ПАО "Сургутнефтегаз" ввел в эксплуатацию в Якутии новое месторождение - Ленское - с доказанными запасами нефти 40 млн тонн, говорится в сообщении компании.

Здоровье ВОЗ: новый вирус может убить 80 млн человек за 36 часов Ученые Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассказали о новом вирусе, который может убить десятки миллионов человек, об этом 21 сентября сообщается на официальном сайте организации.

Культура В Петербурге открылась панорама «Дорога через войну» Проект занимает 2 тысячи квадратных метров, на которых воссозданы события Великой Отечественной войны.

Политика Скабеева дала отпор украинской журналистке в дискуссии о транзите газа В эфире программы "60 минут" телеведущая Ольга Скабеева жестко ответила украинской журналистке Янине Соколовской, которая заявила, что Украина ждет, когда мимо нее проплывет "труп" России.