Армия и оружие
РИА НовостиNI оценил подлодки «Борей», способные сделать США «необитаемыми»
Ракеты с российских атомных подводных лодок проекта "Борей" способны сделать Америку "необитаемой", даже если другие ядерные силы России будут уничтожены "при первом ударе", пишет американское издание National Interest.
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Происшествия
Американец погиб, делая предложение девушке
Газета.Ru 10:30
Общество
Роструд назвал регионы, где больше всего вакансий с высокой зарплатой
В Якутии высокие зарплаты предлагают в добывающей промышленности, производстве и консалтинге, в ХМАО — в добывающей промышленности, строительстве и транспорте, в Ямало-Ненецком автономном округе — в производстве, здравоохранении, строительстве и добывающей промышленности.
РИА Новости вчера в 00:12
Кино
Сидевший на Ямале Сенцов нашел неточности в американском сериале «Чернобыль»
Отбывавший наказание в ямальской колонии украинский кинорежиссер Олег Сенцов поделился своими впечатлениями от просмотра американского сериала «Чернобыль».
URA.Ru 14:03
Футбол
Григорян: «Могло показаться, что играл „Ливерпуль“, а не „Ростов“»
Возможно, сказалось отсутствие Норманна, но "Ростов" играет в очень сложный для того, чтобы противостоять, футбол.
Евро-футбол.ру 15:05
Общество
В Японии из-за тайфуна пострадали 19 человек
По меньшей мере 19 человек пострадали в Окинаве из-за тайфуна «Тапа», как минимум один человек погиб.
RT на русском 20:16
Шоу-бизнес
Саша Артемова из «Дома-2» родила первенца
Бывшая участница шоу "Дом-2" Саша Артемова родила ребенка.
ТВ Центр вчера в 03:48
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию
Друг Анастасии Заворотнюк журналист Сергей Майоров рассказал, что актриса перенесла вторую операцию.
РИА Новости 07:48
Политика
Украина отменила участие в сессии ПАСЕ
Украинская делегация отказалась участвовать в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.
РИА Новости 04:32
Футбол
Cоздана петиция в поддержку незасчитанного гола Дзюбы
После матча 10-го тура чемпионата России с «Рубином» Артём лично обратился к болельщикам с просьбой создать петицию и зачитать один из его двух незасчитанных голов в зачёт клуба Григория Федотова.
Чемпионат 19:25
Политика
Директор госбюро расследований Украины заявил о прослушке его кабинета
Директор государственного бюро расследований Украины Роман Труба сообщил, что в его кабинете обнаружили прослушивающую аппаратуру.
Коммерсантъ 15:22
Политика
Главред Wikileaks рассказал об условиях содержания Ассанжа в тюрьме
Главный редактор Wikileaks Кристинн Храфнссон рассказал о том, в каких условиях британские власти содержат основателя организации Джулиана Ассанжа.
Газета.Ru 19:07
Происшествия
Якутского шамана отпустили из психбольницы
Газета.Ru вчера в 09:03
Интернет
Facebook приостановил работу тысяч приложений
Как говорится в заявлении социальной сети, на первом этапе Facebook проанализировал деятельность разработчиков приложений по количеству пользователей и предоставляемой ими информации, в ходе второго этапа аналитики изучат непосредственно работу приложений и цель использования данных пользователей.
ФедералПресс вчера в 18:00
Шоу-бизнес
Гуфа назвали главным героем седьмого сезона шоу «Холостяк»
Вечерний курьер 01:47
Общество
Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей
Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.
Газета.Ru вчера в 05:45
Здоровье
В Минздраве назвали регионы России с самыми больными детьми
В России самые высокие показатели общей заболеваемости среди детей до 14 лет зафиксированы в Ненецком автономном округе (343 297,1 болезни на 100 тысяч детского населения).
News.ru 19 сентября в 01:20
Авто
В продаже появился 37-летний Mercedes-Benz с заводской гарантией
Невзирая на солидный возраст в 37 лет, машина проехала всего 35 000 км. Специалистами Mercedes была произведена замена глушителя, моторчиков передних ЭСП, а также они обслужили кондиционер, что дало возможность привести авто почти к изначальному состоянию.
CarsWeek.ru 18:09
Общество
Умер владелец отелей Hilton Бэррон Хилтон
Коммерсантъ 17:59
Музыка
Резник назвал Пугачеву «площадной певицей»
Поэт-песенник Илья Резник назвал звезду советской и российской эстрады Аллу Пугачеву «стадионной и площадной» певицей.
ФАН 05:16
Футбол
«Уфа» обыграла «Спартак», не нанеся ни одного удара в створ ворот
«Спартак» проиграл «Уфе» (0:1) в матче 10-го тура РПЛ.
Sports.ru вчера в 12:33
Культура
Актер Микки Рурк попросил похоронить его на Украине
Американский актер и боксер Микки Рурк попросил, чтобы после смерти его похоронили в украинском селе Загорцы Хмельницкой области.
Газета.Ru вчера в 12:54
Происшествия
Отравленный «Новичком» британец решил отсудить у России £1 млн
Британец Чарли Роули, который пострадал от нервно-паралитического вещества в Эймсбери летом прошлого года и потерял свою подругу Дон Стерджесс, нанял адвоката и планирует подать в суд на Россию, потребовав компенсации в размере до 1 млн фунтов стерлингов.
РБК 19:59
Теннис
Даниил Медведев вышел в финал турнира в Санкт-Петербурге
Россиянин увеличил отрыв в личных встречах игроков - 2:0. В финале турнира St.Petersburg Open Медведев сразится с хорватом Борной Чоричем.
GoTennis.ru 11:20
Шоу-бизнес
Раскрыты размеры пенсий российских артистов
Lenta.ru 19:26
Футбол
РФС не разрешил Кокорину участвовать в чемпионате России
Комитет РФС по статусу игроков отказал «Зениту» в регистрации нападающего Александра Кокорина для участия в чемпионате России.
Дождь вчера в 10:03
Происшествия
Госдеп осудил Россию за приговор шестерым членам «Свидетелей Иеговы»
Государственный департамент США выступил с заявлением.в котором раскритиковал российские власти за приговор, который был вынесен в отношении шестерых членов «Свидетелей Иеговы» (организация признана в России экстремистской и запрещена) в Саратове.
РБК 21:13
Футбол
Болгарский «Лудогорец» разгромил ЦСКА в Лиге Европы
Московский ЦСКА уступил болгарскому «Лудогорцу» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы по футболу со счётом 5:1.
News.ru 19 сентября в 16:52
Футбол
Ахмат — Крылья Советов 1:1
LiveSport.ru 06:15
Экономика
Россияне стали реже покупать косметику и парфюмерию
Больше всего денег россияне тратят на покупку средств по уходу за волосами: по данным GfK, на эту категорию приходится около четверти всех расходов на косметику и парфюмерию.
Ведомости 09:35