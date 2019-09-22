Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиNI оценил подлодки «Борей», способные сделать США «необитаемыми»

Ракеты с российских атомных подводных лодок проекта "Борей" способны сделать Америку "необитаемой", даже если другие ядерные силы России будут уничтожены "при первом ударе", пишет американское издание National Interest.
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National Interest назвал способное сделать США необитаемыми оружие

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Стало известно об оружии РФ, способном отразить ядерный удар США

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В США вычислили российское оружие, способное отразить ядерный удар и уничтожить целые города

URA.Ru20:45

National Interest рассказал о способном уничтожить США российском оружии

Известия16:39
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Американец погиб, делая предложение девушке

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Роструд назвал регионы, где больше всего вакансий с высокой зарплатой

В Якутии высокие зарплаты предлагают в добывающей промышленности, производстве и консалтинге, в ХМАО — в добывающей промышленности, строительстве и транспорте, в Ямало-Ненецком автономном округе — в производстве, здравоохранении, строительстве и добывающей промышленности.
РИА Новости вчера в 00:12
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Сидевший на Ямале Сенцов нашел неточности в американском сериале «Чернобыль»

Отбывавший наказание в ямальской колонии украинский кинорежиссер Олег Сенцов поделился своими впечатлениями от просмотра американского сериала «Чернобыль».
URA.Ru 14:03
Футбол

Григорян: «Могло показаться, что играл „Ливерпуль“, а не „Ростов“»

Возможно, сказалось отсутствие Норманна, но "Ростов" играет в очень сложный для того, чтобы противостоять, футбол.
Евро-футбол.ру 15:05
Общество

В Японии из-за тайфуна пострадали 19 человек

По меньшей мере 19 человек пострадали в Окинаве из-за тайфуна «Тапа», как минимум один человек погиб.
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Саша Артемова из «Дома-2» родила первенца

Бывшая участница шоу "Дом-2" Саша Артемова родила ребенка.
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Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию

Друг Анастасии Заворотнюк журналист Сергей Майоров рассказал, что актриса перенесла вторую операцию.
РИА Новости 07:48
Политика

Украина отменила участие в сессии ПАСЕ

Украинская делегация отказалась участвовать в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.
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Cоздана петиция в поддержку незасчитанного гола Дзюбы

После матча 10-го тура чемпионата России с «Рубином» Артём лично обратился к болельщикам с просьбой создать петицию и зачитать один из его двух незасчитанных голов в зачёт клуба Григория Федотова.
Чемпионат 19:25
Политика

Директор госбюро расследований Украины заявил о прослушке его кабинета

Директор государственного бюро расследований Украины Роман Труба сообщил, что в его кабинете обнаружили прослушивающую аппаратуру.
Коммерсантъ 15:22
Политика

Главред Wikileaks рассказал об условиях содержания Ассанжа в тюрьме

Главный редактор Wikileaks Кристинн Храфнссон рассказал о том, в каких условиях британские власти содержат основателя организации Джулиана Ассанжа.
Газета.Ru 19:07
Происшествия

Якутского шамана отпустили из психбольницы

Газета.Ru вчера в 09:03
Интернет

Facebook приостановил работу тысяч приложений

Как говорится в заявлении социальной сети, на первом этапе Facebook проанализировал деятельность разработчиков приложений по количеству пользователей и предоставляемой ими информации, в ходе второго этапа аналитики изучат непосредственно работу приложений и цель использования данных пользователей.
ФедералПресс вчера в 18:00
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Гуфа назвали главным героем седьмого сезона шоу «Холостяк»

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Общество

Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей

Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.
Газета.Ru вчера в 05:45
Здоровье

В Минздраве назвали регионы России с самыми больными детьми

В России самые высокие показатели общей заболеваемости среди детей до 14 лет зафиксированы в Ненецком автономном округе (343 297,1 болезни на 100 тысяч детского населения).
News.ru 19 сентября в 01:20
Транспорт

Японского бизнесмена впечатлило развитие транспорта в Москве

РИА Новости 20:45
Авто

В продаже появился 37-летний Mercedes-Benz с заводской гарантией

Невзирая на солидный возраст в 37 лет, машина проехала всего 35 000 км. Специалистами Mercedes была произведена замена глушителя, моторчиков передних ЭСП, а также они обслужили кондиционер, что дало возможность привести авто почти к изначальному состоянию.
CarsWeek.ru 18:09
Общество

Умер владелец отелей Hilton Бэррон Хилтон

Коммерсантъ 17:59
Музыка

Резник назвал Пугачеву «площадной певицей»

Поэт-песенник Илья Резник назвал звезду советской и российской эстрады Аллу Пугачеву «стадионной и площадной» певицей.
ФАН 05:16
Футбол

«Уфа» обыграла «Спартак», не нанеся ни одного удара в створ ворот

«Спартак» проиграл «Уфе» (0:1) в матче 10-го тура РПЛ.
Sports.ru вчера в 12:33
Культура

Актер Микки Рурк попросил похоронить его на Украине

Американский актер и боксер Микки Рурк попросил, чтобы после смерти его похоронили в украинском селе Загорцы Хмельницкой области.
Газета.Ru вчера в 12:54
Происшествия

Отравленный «Новичком» британец решил отсудить у России £1 млн

Британец Чарли Роули, который пострадал от нервно-паралитического вещества в Эймсбери летом прошлого года и потерял свою подругу Дон Стерджесс, нанял адвоката и планирует подать в суд на Россию, потребовав компенсации в размере до 1 млн фунтов стерлингов.
РБК 19:59
Теннис

Даниил Медведев вышел в финал турнира в Санкт-Петербурге

Россиянин увеличил отрыв в личных встречах игроков - 2:0. В финале турнира St.Petersburg Open Медведев сразится с хорватом Борной Чоричем.
GoTennis.ru 11:20
Шоу-бизнес

Раскрыты размеры пенсий российских артистов

Lenta.ru 19:26
Футбол

РФС не разрешил Кокорину участвовать в чемпионате России

Комитет РФС по статусу игроков отказал «Зениту» в регистрации нападающего Александра Кокорина для участия в чемпионате России.
Дождь вчера в 10:03
Происшествия

Госдеп осудил Россию за приговор шестерым членам «Свидетелей Иеговы»

Государственный департамент США выступил с заявлением.в котором раскритиковал российские власти за приговор, который был вынесен в отношении шестерых членов «Свидетелей Иеговы» (организация признана в России экстремистской и запрещена) в Саратове.
РБК 21:13
Футбол

Болгарский «Лудогорец» разгромил ЦСКА в Лиге Европы

Московский ЦСКА уступил болгарскому «Лудогорцу» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы по футболу со счётом 5:1.
News.ru 19 сентября в 16:52
Футбол

Ахмат — Крылья Советов 1:1

LiveSport.ru 06:15
Экономика

Россияне стали реже покупать косметику и парфюмерию

Больше всего денег россияне тратят на покупку средств по уходу за волосами: по данным GfK, на эту категорию приходится около четверти всех расходов на косметику и парфюмерию.
Ведомости 09:35
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