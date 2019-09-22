Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиNI оценил подлодки «Борей», способные сделать США «необитаемыми»

Ракеты с российских атомных подводных лодок проекта "Борей" способны сделать Америку "необитаемой", даже если другие ядерные силы России будут уничтожены "при первом ударе", пишет американское издание National Interest.
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Российские подводные лодки класса «Борей» способны разрушить города противника даже в случае, если ядерные силы России будут уничтожены при первом ядерном ударе, пишет американский журнал The National Interest
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Стало известно об уничтожающей мощи российских подлодок «Борей»

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National Interest назвал способное сделать США необитаемыми оружие

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В США вычислили российское оружие, способное отразить ядерный удар и уничтожить целые города

URA.Ruвчера в 20:45

National Interest: Подлодки «Борей» способны сделать Америку необитаемой

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СМИ рассказали о разрушительной силе ракет с «Бореев»

Коммерсантъвчера в 20:21

NI оценил подлодки «Борей», способные сделать США «необитаемыми»

РИА Новостивчера в 19:24

National Interest рассказал о способном уничтожить США российском оружии

Известиявчера в 16:39
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Временно исполняющий обязанности начальника колонии-поселения № 14 в поселке Тамтачет Иркутской области отстранен от работы на время служебной проверки по факту публикации в интернете видеозаписи «корпоративного мероприятия» с участием его подчиненных.
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Армия и оружие

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Газета.Ru 20 сентября в 05:45
Происшествия

Отравленный в Эймсбери британец решил отсудить у России миллион фунтов

Британец Чарльз Роули, который пострадал от нервно-паралитического вещества в Эймсбери летом прошлого года, намерен подать в суд на Россию и потребовать возместить ущерб в размере около миллиона фунтов стерлингов (около 80 миллионов рублей).
РИА Новости вчера в 22:41
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Дубль Сутормина помог «Зениту» разгромить «Рубин»

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Священник написал объяснительную из-за письма о «московском деле»

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Политика

В партии Зеленского заявили о несоответствии ценностей Украины и ЕС

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Известия вчера в 18:28
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Скабеева дала отпор украинской журналистке в дискуссии о транзите газа

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Найдена самая массивная нейтронная звезда

Если масса светила больше, у него есть несколько вариантов развития после своего коллапса: стать черной дырой или нейтронной звездой.
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СМИ назвали размер пенсий российских артистов

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В текущие выходные в столице Мексики Мехико прошел турнир Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Fight Night 159.
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Денис Глушаков: Годы идут, дружба остается

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Автоспорт

Леклер занял первое место в квалификации Гран-при Сингапура

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Немецкий журналист сравнил жизнь в России и Европе

Немецкий журналист Доминик Калус в своей статье для портала Ostexperte.de рассказал о различиях в бытовой жизни россиян и европейцев.
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Политика

Порошенко отказался садиться в тюрьму

Бывший президент Украины Петр Порошенко выразил уверенность в том, что новая власть, в частности глава страны Владимир Зеленский, не сможет посадить его в тюрьму.
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Транспорт

Японский бизнесмен впечатлился развитием транспортной системы в Москве

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Девять человек погибли в результате ДТП в Одесской области

В Одесской области Украины сразу девять человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия.
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