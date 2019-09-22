с чего всё началось

Ракеты с российских атомных подводных лодок проекта "Борей" способны сделать Америку "необитаемой", даже если другие ядерные силы России будут уничтожены "при первом ударе", пишет американское издание National Interest.

Футбол Кононов о поражении «Спартака»: Черная полоса всегда проходит Всегда черная полоса проходит, наступает белая. Я верю, что при соответствующей работе будут успехи, победы.

Армия и оружие Иран назвал «позерством» планы США направить войска на Ближний Восток Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф раскритиковал решение США отправить дополнительные войска и вооружение в Саудовскую Аравию в ответ на нападение на нефтяные месторождения.

Происшествия Главу колонии в Красноярске отстранили после банкета со стриптизом Временно исполняющий обязанности начальника колонии-поселения № 14 в поселке Тамтачет Иркутской области отстранен от работы на время служебной проверки.

Шоу-бизнес Больная раком Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию Друг российской актрисы Анастасии Заворотнюк журналист Сергей Майоров рассказал, что больная раком артистка перенесла вторую операцию, сообщает НТВ.

Происшествия В Рыбинске подросток нашел под мостом изуродованное тело матери В Ярославской области несовершеннолетний подросток обнаружил на улице изуродованное тело матери.

Происшествия Пожар в ТЦ «Максим» во Владивостоке полностью потушили Спасатели полностью ликвидировали пожар во владивостокском торговом центре «Максим», сообщает главк МЧС России по Приморскому краю в воскресенье, 22 сентября.

Происшествия Экипажу севшего в кукурузном поле А321 подарили квартиры Экипаж аварийно севшего в Подмосковье самолета А321 «Уральских авиалиний» получил ключи от квартир.

Хоккей Защитнику «Салавата» Лисовцу сломали нос жёстким силовым приёмом Защитнику уфимского «Салавата Юлаева» Евгению Лисовцу сломали нос в матче с нижнекамским «Нефтехимиком» (2:0). Хоккеист «Салавата» получил травму в результате силового приёма со стороны нападающего нижнекамцев Тимура Хафизова.

Общество Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.

Политика Глава МИД Японии заявил о планах обсудить с Лавровым мирный договор Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги на предстоящей встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым рассчитывает провести обмен мнениями по мирному договору.

Общество В Японии из-за тайфуна пострадали 19 человек По меньшей мере 19 человек пострадали в Окинаве из-за тайфуна «Тапа», как минимум один человек погиб.

Гаджеты Компания Xiaomi показала смартфон Xiaomi Mi Mix Alpha Китайская компания Xiaomi опубликовала изображение своего нового смартфона Xiaomi Mi Mix Alpha, презентация которого пройдет уже на следующей неделе.

Происшествия Число пострадавших при землетрясении в Албании возросло до 52 В результате двойного землетрясения в Албании пострадали 52 человека. Об этом сообщает Albanian Daily News со ссылкой на медиков.

Футбол РФС подтвердил отказ «Зениту» в регистрации Кокорина Российский футбольный союз (РФС) подтвердил информацию о решении отказать петербургскому клубу «Зенит» в регистрации нападающего команды Александра Кокорина.

Происшествия Отравленный в Эймсбери британец решил отсудить у России миллион фунтов Британец Чарльз Роули, который пострадал от нервно-паралитического вещества в Эймсбери летом прошлого года, намерен подать в суд на Россию и потребовать возместить ущерб в размере около миллиона фунтов стерлингов (около 80 миллионов рублей).

Кино Шварценеггер продемонстрировал Сталлоне свой нож Шварценеггер снял видеоролик, держа в руках подставку с ножом, который был подписан Сталлоне для благотворительного аукциона.

Шоу-бизнес 46-летняя беременная Мария Миронова рассекретила своего мужа Три недели назад 46-летняя Мария Миронова рассекретила свою беременность. Актриса опубликовала фото и видео с отдыха.

Политика Депутат Рады высказалась о саммите в нормандском формате Депутат Верховной рады Ирина Верещук заявила, что если встреча в нормандском формате состоится, то она будет очень сложной для президента Украины Владимира Зеленского.

Происшествия Ребенок с четырьмя ногами и тремя руками родился в Индии Девочка родилась с четырьмя ногами и тремя руками в индийском городе Тонка. Об этом пишет The Mirror, прикрепляя фотографии.

Фигурное катание Александра Трусова побила два мировых рекорда Российская фигуристка Александра Трусова на турнире Nepela Memorial побила два мировых рекорда - в произвольной программе и по сумме двух программ.

Армия и оружие Российские истребители заблокировали новую атаку Израиля в Сирии По сообщению портала «Avia.pro», накануне ночью российские ВКС в Сирии сорвали очередную атаку израильских ВВС, которые планировали удар по пригороду Дамаска.

Политика МИД Украины признал деградацию антироссийских санкций Глава МИД Украины Вадим Пристайко признал деградацию антироссийских санкций. Об этом сообщил телеканал RT со ссылкой на украинские СМИ.

Общество В Ставрополе разгромили слона из яблок, установленного на День города В Ставрополе разгромили ряд арт-объектов, установленных на Александровской площади в честь Дня города.

Космос Рядом с Петербургом нашли пыль, вызвавшую ледниковый период В окрестностях Петербурга и в Швеции обнаружили следы космической пыли, которая сыграла важную роль в глобальном ледниковом периоде.