Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиNI оценил подлодки «Борей», способные сделать США «необитаемыми»

Ракеты с российских атомных подводных лодок проекта "Борей" способны сделать Америку "необитаемой", даже если другие ядерные силы России будут уничтожены "при первом ударе", пишет американское издание National Interest.
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с чего всё началось
Российские подводные лодки класса «Борей» способны разрушить города противника даже в случае, если ядерные силы России будут уничтожены при первом ядерном ударе, пишет американский журнал The National Interest
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Известиявчера в 16:39

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В России оценили возможности подлодок «Борей» по уничтожению городов

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РБКвчера в 21:01
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Пираты освободили российских моряков, которые были захвачены у берегов Камеруна. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.
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Шойгу назвал главную угрозу для России

Говоря о ситуации в мире, министр выразил надежду, что вопрос участия России в полномасштабной войне сейчас не стоит.
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Происшествия

В Красноярске потушили пожар на территории склада

Специалисты ликвидировали возгорание на территории складских помещений на окраине Красноярска, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Красноярскому краю.
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Армия и оружие

Неудачный запуск ракеты в Севастополе попал на видео

В сети появилось видео, на котором запечатлен момент неудачного запуска противокорабельного комплекса «Раструб-Б» с борта сторожевого корабля «Ладный» в бухте Севастополя.
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Экономика

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Ученые предложили ввести Индекс самогона

Как говорится в исследовании, производство и потребление самодельного алкоголя является одним из индикаторов экономического положения в стране.
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