Армия и оружие
РИА НовостиNI оценил подлодки «Борей», способные сделать США «необитаемыми»
Ракеты с российских атомных подводных лодок проекта "Борей" способны сделать Америку "необитаемой", даже если другие ядерные силы России будут уничтожены "при первом ударе", пишет американское издание National Interest.
Читать в источнике
Оценить442
с чего всё началось
Российские подводные лодки класса «Борей» способны разрушить города противника даже в случае, если ядерные силы России будут уничтожены при первом ядерном ударе, пишет американский журнал The National Interest.Известиявчера в 16:39
Подробнее о событии
Показать все источники
National Interest: Подлодки «Борей» способны сделать Америку необитаемой
Российская газетавчера в 20:59
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 06:36, Вашингтон
Здоровье
В России могут начать бесплатно выдавать назначенные врачом лекарства
Минздрав готовит проект, согласно которому пациенты смогут бесплатно или со скидкой получать жизненно необходимые лекарства, назначенные врачом.
РИА Новости 05:45
Происшествия
В Петербурге возбудили дело из-за фотографий политиков на кладбище
Как сообщил изданию «Фонтанка» адвокат одного из задержанных Андрея Жексимбаева Максим Камакин, его подзащитный был допрошен в качестве свидетеля по уголовному делу, которое возбуждено по ст.244 УК России (надругательство над телами умерших и местами их захоронения группой лиц по предварительному сговору).
РБК вчера в 14:18
Политика
Скабеева дала отпор украинской журналистке в дискуссии о транзите газа
В эфире программы "60 минут" телеведущая Ольга Скабеева жестко ответила украинской журналистке Янине Соколовской, которая заявила, что Украина ждет, когда мимо нее проплывет "труп" России.
Газета.Ru вчера в 10:36
Происшествия
Американец погиб, делая предложение девушке
Газета.Ru вчера в 10:30
Футбол
«Ахмат» сыграл вничью с «Крыльями Советов»
Последнюю победу "Ахмат" одержал 5 августа в матче четвертого тура чемпионата России, обыграв на своем поле клуб "Оренбург" со счетом 2:1. Встреча "Ахмата" с "Крыльями Советов" завершилась в 15.51 мск, следует из текстовой трансляции матча на сайте "Комсомольской правды".
Кавказский узел вчера в 09:42
Политика
Порошенко заявил об отсутствии «формулы Штайнмайера» по Донбассу
Экс-глава Украины Петр Порошенко заявил, что так называемой формулы Штайнмайера - плана по выборам в Донбассе не существует в принципе.
РЕН ТВ 06:18
Политика
В партии Зеленского указали на разные ценности ЕС и Украины
Украина должна сохранять свои аутентичные ценности, а не перенимать форму организации всех европейских институтов без разбора, зачастую чуждых украинцам, заявила депутат Верховной рады от партии главы государства "Слуга народа" Ирина Верещук.
Газета.Ru 03:27
Здоровье
В Индии родился ребенок с четырьмя ногами и тремя руками
В индийском городе Тонка на свет появилась девочка с четырьмя ногами и тремя руками, пишет The Mirror.
Известия вчера в 20:20
Происшествия
Пилот севшего в кукурузном поле самолета вернулся к полетам
Пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов, который в августе посадил самолет Airbus А321 в кукурузном поле и спас более 230 человек, вернулся к полетам.
Lenta.ru 05:23
Культура
Рэпер Гуф может стать героем нового сезона шоу «Холостяк»
В Сети появились слухи о том, что героем нового сезона популярного реалити-шоу «Холостяк», которое выходит в эфире телеканала «ТНТ» может стать Алексей Долматов, более известный как Гуф.
Дни24 вчера в 01:55
Общество
Дженнифер Лопес стала главной звездой показа Versace
Главной звездой показа Versace в рамках миланской Недели моды стала Дженнифер Лопес, пишет storinka.com.ua.
Srnsk вчера в 14:27
Политика
Госдеп обвинил Россию в неподобающем обращении со «Свидетелями Иеговы»
Ортэгус от лица США призвала российских властей уважать права людей на свободу вероисповедания и не обвинять "Свидетелей Иеговы" в экстремизме.
Газета.Ru вчера в 22:33
Интернет
Специалисты назвали самый легкий для взлома пароль
Специалисты из компании Avira, которая специализируется на безопасности в киберсфере, назвали самое простое сочетание из букв и цифр в качестве пароля к учетным записям.
РЕН ТВ 02:13
Политика
Пушков объяснил трудность отправки Порошенко в тюрьму
Российский сенатор Алексей Пушков объяснил, почему бывший президент Украины Петр Порошенко уверен в том, что новой власти не удастся отправить его в тюрьму.
Известия 04:47
Футбол
«Барселона» показала худший старт за последние 25 лет
Газета.Ru вчера в 18:07
Армия и оружие
Минобороны показало видео стрельб из «Кинжалов» в Баренцевом море
Минобороны России опубликовало видео стрельб из зенитно-ракетных комплексов «Кинжал» во время учений арктической группировки Северного флота.
Известия 05:41
Космос
Запуск японского грузового корабля отложили ради безопасности «Союза»
Запуск японского беспилотного грузового корабля HTV8 (Kounotori-8) на тяжелой ракете H-2B к Международной космической станции (МКС) перенесен на один день.
РБК вчера в 07:04
Спорт
ОКР считает слухами информацию о возможном отстранении России от ОИ
Олимпийский комитет России называет слухами информацию о том, что отечественную сборную могут отстранить от Олимпийских игр 2020 года в Токио, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря организации.
Газета.Ru 05:20
Единоборства
Сборная России заняла второе место в медальном зачёте ЧМ по боксу
Сборная России по боксу заняла второе место в командном зачете на чемпионате мира, который прошёл в Екатеринбурге.
RT на русском вчера в 14:25
Космос
Разработчики допустили возвращение робота «Федор» на МКС
Робот «Федор», который уже успел побывать на Международной космической станции (МКС), может вернуться туда в будущем.
Известия 03:40
Происшествия
Сотруднику спецсвязи в Брянске предъявлено обвинение в убийстве коллег
СКР по Брянской области предъявлено обвинение водителю-фельдъегерю спецсвязи в совершении убийства своих коллег, после которого он похитил из служебного помещения более семи миллионов рублей.
Пятый канал вчера в 12:34
Религия
Православная церковь отмечает Рождество Пресвятой Богородицы
Православные христиане 21 сентября отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.
Газета.Ru вчера в 03:19
Шоу-бизнес
Раскрыт размер пенсии Аллы Пугачевой
"Примадона российской эстрады" Алла Пугачева ежемесячно получает от государства пенсию в 47 тысяч рублей.
Уралинформбюро 03:02
Гаджеты
Раскладной Samsung Galaxy Fold проверили на прочность
Прошел раскладной смартфон и тест на изгиб.
Astera 20 сентября в 15:14
Армия и оружие
Шойгу: ракету «Калибр» модернизировали после Сирии
Ряд систем были модернизированы с учетом опыта боевого применения, другие сняты с производства - Высокоточные крылатые ракеты "Калибр" после их применения в Сирии были модернизированы.
Российская газета 03:49
Кино
Сталлоне рассказал, кто из актеров претендовал на роль Рэмбо
РИА Новости 05:23
Армия и оружие
Шойгу допустил отмену призыва в армию
Министр обороны Сергей Шойгу допустил отмену призыва в армию, но добавил, что в России должен быть мобилизационный резерв на случай войны.
Газета.Ru 04:42
Общество
Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей
Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.
Газета.Ru 20 сентября в 05:45
Политика
В США двух человек задержали у секретной «Зоны 51»
РИА Новости 20 сентября в 11:46