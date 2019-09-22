с чего всё началось

Ракеты с российских атомных подводных лодок проекта "Борей" способны сделать Америку "необитаемой", даже если другие ядерные силы России будут уничтожены "при первом ударе", пишет американское издание National Interest.

Здоровье В России могут начать бесплатно выдавать назначенные врачом лекарства Минздрав готовит проект, согласно которому пациенты смогут бесплатно или со скидкой получать жизненно необходимые лекарства, назначенные врачом.

Происшествия В Петербурге возбудили дело из-за фотографий политиков на кладбище Как сообщил изданию «Фонтанка» адвокат одного из задержанных Андрея Жексимбаева Максим Камакин, его подзащитный был допрошен в качестве свидетеля по уголовному делу, которое возбуждено по ст.244 УК России (надругательство над телами умерших и местами их захоронения группой лиц по предварительному сговору).

Политика Скабеева дала отпор украинской журналистке в дискуссии о транзите газа В эфире программы "60 минут" телеведущая Ольга Скабеева жестко ответила украинской журналистке Янине Соколовской, которая заявила, что Украина ждет, когда мимо нее проплывет "труп" России.

Футбол «Ахмат» сыграл вничью с «Крыльями Советов» Последнюю победу "Ахмат" одержал 5 августа в матче четвертого тура чемпионата России, обыграв на своем поле клуб "Оренбург" со счетом 2:1. Встреча "Ахмата" с "Крыльями Советов" завершилась в 15.51 мск, следует из текстовой трансляции матча на сайте "Комсомольской правды".

Политика Порошенко заявил об отсутствии «формулы Штайнмайера» по Донбассу Экс-глава Украины Петр Порошенко заявил, что так называемой формулы Штайнмайера - плана по выборам в Донбассе не существует в принципе.

Политика В партии Зеленского указали на разные ценности ЕС и Украины Украина должна сохранять свои аутентичные ценности, а не перенимать форму организации всех европейских институтов без разбора, зачастую чуждых украинцам, заявила депутат Верховной рады от партии главы государства "Слуга народа" Ирина Верещук.

Здоровье В Индии родился ребенок с четырьмя ногами и тремя руками В индийском городе Тонка на свет появилась девочка с четырьмя ногами и тремя руками, пишет The Mirror.

Происшествия Пилот севшего в кукурузном поле самолета вернулся к полетам Пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов, который в августе посадил самолет Airbus А321 в кукурузном поле и спас более 230 человек, вернулся к полетам.

Культура Рэпер Гуф может стать героем нового сезона шоу «Холостяк» В Сети появились слухи о том, что героем нового сезона популярного реалити-шоу «Холостяк», которое выходит в эфире телеканала «ТНТ» может стать Алексей Долматов, более известный как Гуф.

Общество Дженнифер Лопес стала главной звездой показа Versace Главной звездой показа Versace в рамках миланской Недели моды стала Дженнифер Лопес, пишет storinka.com.ua.

Политика Госдеп обвинил Россию в неподобающем обращении со «Свидетелями Иеговы» Ортэгус от лица США призвала российских властей уважать права людей на свободу вероисповедания и не обвинять "Свидетелей Иеговы" в экстремизме.

Интернет Специалисты назвали самый легкий для взлома пароль Специалисты из компании Avira, которая специализируется на безопасности в киберсфере, назвали самое простое сочетание из букв и цифр в качестве пароля к учетным записям.

Политика Пушков объяснил трудность отправки Порошенко в тюрьму Российский сенатор Алексей Пушков объяснил, почему бывший президент Украины Петр Порошенко уверен в том, что новой власти не удастся отправить его в тюрьму.

Армия и оружие Минобороны показало видео стрельб из «Кинжалов» в Баренцевом море Минобороны России опубликовало видео стрельб из зенитно-ракетных комплексов «Кинжал» во время учений арктической группировки Северного флота.

Космос Запуск японского грузового корабля отложили ради безопасности «Союза» Запуск японского беспилотного грузового корабля HTV8 (Kounotori-8) на тяжелой ракете H-2B к Международной космической станции (МКС) перенесен на один день.

Спорт ОКР считает слухами информацию о возможном отстранении России от ОИ Олимпийский комитет России называет слухами информацию о том, что отечественную сборную могут отстранить от Олимпийских игр 2020 года в Токио, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря организации.

Единоборства Сборная России заняла второе место в медальном зачёте ЧМ по боксу Сборная России по боксу заняла второе место в командном зачете на чемпионате мира, который прошёл в Екатеринбурге.

Космос Разработчики допустили возвращение робота «Федор» на МКС Робот «Федор», который уже успел побывать на Международной космической станции (МКС), может вернуться туда в будущем.

Происшествия Сотруднику спецсвязи в Брянске предъявлено обвинение в убийстве коллег СКР по Брянской области предъявлено обвинение водителю-фельдъегерю спецсвязи в совершении убийства своих коллег, после которого он похитил из служебного помещения более семи миллионов рублей.

Религия Православная церковь отмечает Рождество Пресвятой Богородицы Православные христиане 21 сентября отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.

Шоу-бизнес Раскрыт размер пенсии Аллы Пугачевой "Примадона российской эстрады" Алла Пугачева ежемесячно получает от государства пенсию в 47 тысяч рублей.

Армия и оружие Шойгу: ракету «Калибр» модернизировали после Сирии Ряд систем были модернизированы с учетом опыта боевого применения, другие сняты с производства - Высокоточные крылатые ракеты "Калибр" после их применения в Сирии были модернизированы.

Армия и оружие Шойгу допустил отмену призыва в армию Министр обороны Сергей Шойгу допустил отмену призыва в армию, но добавил, что в России должен быть мобилизационный резерв на случай войны.