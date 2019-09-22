Армия и оружие
РИА НовостиNI оценил подлодки «Борей», способные сделать США «необитаемыми»
Ракеты с российских атомных подводных лодок проекта "Борей" способны сделать Америку "необитаемой", даже если другие ядерные силы России будут уничтожены "при первом ударе", пишет американское издание National Interest.
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с чего всё началось
Российские подводные лодки класса «Борей» способны разрушить города противника даже в случае, если ядерные силы России будут уничтожены при первом ядерном ударе, пишет американский журнал The National Interest.Известиявчера в 16:39
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National Interest: Подлодки «Борей» способны сделать Америку необитаемой
Российская газетавчера в 20:59
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Армия и оружие
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Министр обороны Сергей Шойгу допустил возможность отмены призыва в армию.
РИА Новости 02:50
Экономика
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По словам ученого, анализ результатов исследований показал, что сегодня в городах с населением более 250 тысяч человек только 4,5 процента респондентов известны примеры самогоноварения или изготовления вина в домашних условиях.
Российская газета 02:22
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Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию
Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
Московский Комсомолец 02:00
Религия
Православная церковь отмечает Рождество Пресвятой Богородицы
Православные христиане 21 сентября отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.
Газета.Ru вчера в 03:19
Общество
Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
РБК 20 сентября в 08:26
Спорт
Telegraph сообщила об угрозе отстранения России от Олимпиады в Токио
России грозит отстранение от Олимпиады-2020 в Токио в связи с подозрениями в том, что Московская антидопинговая лаборатория подделала данные, прежде чем передать их во Всемирное антидопинговое агентство (WADA).
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СМИ назвали размер пенсий российских артистов
Пенсия певицы Лолиты Милявской в 55 лет составляет 21 тыс. рублей, а 82-летнего телеведущего Николая Дроздова - 30 тыс. рублей Совсем другая сумма у российского артиста балета Николая Цискаридзе.
Газета.Ru вчера в 21:58
Игры
Французский суд обязал Valve разрешить перепродажу игр Steam
Запрет на перепродажу игр, которого пытаются добиться разработчики, противоречит законам Евросоюза, поскольку в этом регионе все товары, включая программное обеспечение, могут продаваться без разрешения производителя или первоначального продавца.
News.ru 20 сентября в 10:33
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Порошенко оценил свои шансы оказаться в тюрьме
Бывший президент Украины Петр Порошенко выразил уверенность, что у нынешнего руководства страны не получится посадить его за решетку.
Lenta.ru 01:53
Происшествия
Пожар в торговом центре «Максим» во Владивостоке потушен
По данным МЧС, во время пожара никто не пострадал, однако порядка 160 арендаторам причинен материальный ущерб.
ТАСС 00:48
Авто
Российский автопром сокращает производство, готовясь к кризису
32CARS.ru вчера в 07:15
Армия и оружие
WSJ: Иран может повторно атаковать Саудовскую Аравию
В ночь на 14 сентября два крупнейших нефтеперерабатывающих завода компании Saudi Aramco были атакованы беспилотниками.
Говорит Москва 01:13
Политика
Эрдоган назвал актуальным вопрос покупки у США комплексов Patriot
Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что вопрос покупки у США противоракетных комплексов Patriot еще не снят с повестки.
РБК 00:52
Энергетика
Главный противник «Северного потока-2» решил перейти на российский газ
Дания на три года приостановила добычу газа на своем крупнейшем месторождении Тайра в Северном море для реновации объектов.
Lenta.ru 19 сентября в 09:46
Общество
Врачи рассказали, как человек может проверить, доживет ли он до 80 лет
Российская газета 19 сентября в 21:20
Политика
Байден потребовал расследовать возможное давление Трампа на Зеленского
The Wall Street Journal в пятницу сообщили, что Трамп во время него неоднократно просил Зеленского расследовать обвинения в том, что Байден, будучи вице-президентом, угрожал прекратить помощь США, если не будет уволен прокурор, который занимается расследованием в отношении украинской газовой компании, с которой был связан сын Байдена.
РБК вчера в 22:24
Футбол
«Барселона» выдала худший старт чемпионата Испании за 25 лет
ProstoProSport вчера в 17:30
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ФСИН отстранила главу красноярской колонии после банкета со стриптизом
Известия 20 сентября в 06:46
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Скончался экс-владелец сети отелей Hilton
Вести.Ru вчера в 21:35
Происшествия
Отравленный в Эймсбери британец решил отсудить у России миллион фунтов
Британец Чарльз Роули, который пострадал от нервно-паралитического вещества в Эймсбери летом прошлого года, намерен подать в суд на Россию и потребовать возместить ущерб в размере около миллиона фунтов стерлингов (около 80 миллионов рублей).
РИА Новости вчера в 22:41
Футбол
Валерий Карпин: «Все решили индивидуальные ошибки. Двигаемся дальше»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал итоги игры с «Тамбовом» в эфире телеканала «Матч Премьер».
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Происшествия
В Таджикистане ранили двух российских военных
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В Мехико турнир UFC завершился беспорядками
Российская газета 00:51
Политика
Новак оценил трехсторонние переговоры по газу с Украиной
Третий раунд трехсторонних консультаций России, Украины и ЕК по будущему транзита российского газа через украинскую территорию в Европу завершился в четверг в Брюсселе без конкретных решений, которых, впрочем, никто и не ждал.
РИА Новости 19 сентября в 16:18
Автоспорт
Квят стал 16-м на квалификации Гран-при Сингапура
Пилот «Формулы-1» команды «Торо Россо» россиянин Даниил Квят стал шестнадцатым в квалификации Гран-при Сингапура.
МК-Спорт вчера в 10:39
Футбол
Дзюба стал героем мемов из-за реакции на отмененный гол
Петербуржцы разгромили гостей, казанский "Рубин", со счетом 5:0. На компенсированных минутах встречи форвард оформил несколько голов, однако они не были засчитаны из-за системы видеопомощи арбитрам (VAR), зафиксировавшей оффсайд.
Газета.Ru 02:22
Футбол
«Эксклюзивный допинг» поможет «Челси» разнести «Ливерпуль»
В центральном матче АПЛ сойдутся «Челси» и «Ливерпуль». В последние годы, это противостояние стало чуть ли не самым интересным в Англии.
Версия.Инфо вчера в 13:01
Армия и оружие
Калининградский губернатор ответил генералу США на план по прорыву ПВО
Антон Алиханов, глава Калининградской области, решил ответить Джеффри ли Харригану, генералу Соединенных Штатов, рассказавшему ранее о плане прорыва российской ПВО.
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Несколько лет назад Лариса Долина приобрела загородный дом, расположенный в Славино, что в получасе езды от Москвы.
StarHit.ru вчера в 00:00
Политика
WP: Трамп считает бессмысленными действия США на Украине
Американский президент Дональд Трамп считает бессмысленными действия США на Украине, которые усугубляют отношения с Россией, сообщает The Washington Post со ссылкой на бывшего высокопоставленного сотрудника Белого дома.
RT на русском вчера в 02:25