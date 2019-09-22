с чего всё началось

Ракеты с российских атомных подводных лодок проекта "Борей" способны сделать Америку "необитаемой", даже если другие ядерные силы России будут уничтожены "при первом ударе", пишет американское издание National Interest.

Армия и оружие Шойгу допустил отмену призыва в России Министр обороны Сергей Шойгу допустил возможность отмены призыва в армию.

Экономика Ученые предложили ввести Индекс самогона По словам ученого, анализ результатов исследований показал, что сегодня в городах с населением более 250 тысяч человек только 4,5 процента респондентов известны примеры самогоноварения или изготовления вина в домашних условиях.

Армия и оружие Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.

Религия Православная церковь отмечает Рождество Пресвятой Богородицы Православные христиане 21 сентября отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.

Общество Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.

Спорт Telegraph сообщила об угрозе отстранения России от Олимпиады в Токио России грозит отстранение от Олимпиады-2020 в Токио в связи с подозрениями в том, что Московская антидопинговая лаборатория подделала данные, прежде чем передать их во Всемирное антидопинговое агентство (WADA).

Шоу-бизнес СМИ назвали размер пенсий российских артистов Пенсия певицы Лолиты Милявской в 55 лет составляет 21 тыс. рублей, а 82-летнего телеведущего Николая Дроздова - 30 тыс. рублей Совсем другая сумма у российского артиста балета Николая Цискаридзе.

Игры Французский суд обязал Valve разрешить перепродажу игр Steam Запрет на перепродажу игр, которого пытаются добиться разработчики, противоречит законам Евросоюза, поскольку в этом регионе все товары, включая программное обеспечение, могут продаваться без разрешения производителя или первоначального продавца.

Политика Порошенко оценил свои шансы оказаться в тюрьме Бывший президент Украины Петр Порошенко выразил уверенность, что у нынешнего руководства страны не получится посадить его за решетку.

Происшествия Пожар в торговом центре «Максим» во Владивостоке потушен По данным МЧС, во время пожара никто не пострадал, однако порядка 160 арендаторам причинен материальный ущерб.

Армия и оружие WSJ: Иран может повторно атаковать Саудовскую Аравию В ночь на 14 сентября два крупнейших нефтеперерабатывающих завода компании Saudi Aramco были атакованы беспилотниками.

Политика Эрдоган назвал актуальным вопрос покупки у США комплексов Patriot Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что вопрос покупки у США противоракетных комплексов Patriot еще не снят с повестки.

Энергетика Главный противник «Северного потока-2» решил перейти на российский газ Дания на три года приостановила добычу газа на своем крупнейшем месторождении Тайра в Северном море для реновации объектов.

Политика Байден потребовал расследовать возможное давление Трампа на Зеленского The Wall Street Journal в пятницу сообщили, что Трамп во время него неоднократно просил Зеленского расследовать обвинения в том, что Байден, будучи вице-президентом, угрожал прекратить помощь США, если не будет уволен прокурор, который занимается расследованием в отношении украинской газовой компании, с которой был связан сын Байдена.

Происшествия Отравленный в Эймсбери британец решил отсудить у России миллион фунтов Британец Чарльз Роули, который пострадал от нервно-паралитического вещества в Эймсбери летом прошлого года, намерен подать в суд на Россию и потребовать возместить ущерб в размере около миллиона фунтов стерлингов (около 80 миллионов рублей).

Политика Новак оценил трехсторонние переговоры по газу с Украиной Третий раунд трехсторонних консультаций России, Украины и ЕК по будущему транзита российского газа через украинскую территорию в Европу завершился в четверг в Брюсселе без конкретных решений, которых, впрочем, никто и не ждал.

Автоспорт Квят стал 16-м на квалификации Гран-при Сингапура Пилот «Формулы-1» команды «Торо Россо» россиянин Даниил Квят стал шестнадцатым в квалификации Гран-при Сингапура.

Футбол Дзюба стал героем мемов из-за реакции на отмененный гол Петербуржцы разгромили гостей, казанский "Рубин", со счетом 5:0. На компенсированных минутах встречи форвард оформил несколько голов, однако они не были засчитаны из-за системы видеопомощи арбитрам (VAR), зафиксировавшей оффсайд.

Футбол «Эксклюзивный допинг» поможет «Челси» разнести «Ливерпуль» В центральном матче АПЛ сойдутся «Челси» и «Ливерпуль». В последние годы, это противостояние стало чуть ли не самым интересным в Англии.

Армия и оружие Калининградский губернатор ответил генералу США на план по прорыву ПВО Антон Алиханов, глава Калининградской области, решил ответить Джеффри ли Харригану, генералу Соединенных Штатов, рассказавшему ранее о плане прорыва российской ПВО.

Шоу-бизнес Лариса Долина устроила свалку возле загородного дома Несколько лет назад Лариса Долина приобрела загородный дом, расположенный в Славино, что в получасе езды от Москвы.