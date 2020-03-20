Политика

Вести.RuВести.RuNI предупредил об опасности попыток изоляции России

Западу лучше укреплять отношения с РФ, открывать для себя российскую культуру, а не опускаться до старых обид, добавляет NI.
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National Interest объяснил, почему опасно делать из России «изгоя»

РИА Новости08:36

В США призвали не делать из России страну-изгоя

Взгляд.ру09:16

В США призвали не делать из России изгоя

Lenta.ru12:26

NI предупредил об опасности попыток изоляции России

Вести.Ru12:01

Попытки изолировать Россию толкают ее в объятия Китая — National Interest

Красная весна10:08

National Interest: из России опасно делать «изгоя»

Аргументы недели08:53

National Interest призвал Запад пересмотреть отношение к РФ

Радио Sputnik09:39
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Политика

Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Газета.Ru вчера в 16:07
Происшествия

Актера Кирилла Емельянова задержали за избиение врача в Москве

ТАСС 18 марта в 17:03
Общество

Bloomberg: Россия не попросит саудитов перемирия в нефтяной войне

Президент Владимир Путин не станет просить Эр-Рияд "о перемирии" в нефтяной войне, пишет Bloomberg.
РИА Новости 10:38
Общество

«Победа» вывезла всех своих пассажиров из Черногории в Россию

Российская авиакомпания-лоукостер «Победа» сообщила, что все пассажиры-россияне, которых она ранее перевезла в Черногорию, возвращены обратно на родину.
Инфо24 12:51
Общество

52 новых случая коронавируса зарегистрировано в России за сутки

По данным Роспотребнадзора, в течение минувших суток у россиян зарегистрированы 52 случая коронавирусной инфекции.
SM News 02:40
Общество

Путин подписал указ о выплатах на детей от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выплат для семей с детьми от 3 до 7 лет. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:38
Общество

Захарова рассказала об ожидающих возвращения на родину россиянах

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала, что порядка 9 тыс. российских граждан ожидают разрешения вопроса с возвращением в Россию из других стран.
RT на русском 12:25
Общество

В Польше объявили режим эпидемии из-за коронавируса

Режим эпидемии вводится в Польше в связи с коронавирусом, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.
РИА Новости 13:50
Политика

Экс-депутат Рады рассказала о риске «гибели Украины как государства»

Бывший депутат Верховной рады Анна Герман предупредила об опасности «вируса ненависти» на Украине, который может привести к тому, что страна «погибнет как государство».
RT на русском 00:49
Общество

Агентство ТАСС приостановило выход серии интервью с Владимиром Путиным

Как говорится на сайте ТАСС, главная цель сериала «20 вопросов Владимиру Путину» - оценить вместе с ним перемены за два десятилетия, а не события текущего момента.
Эхо Москвы 04:05
Экономика

Бизнесу могут дать возможность отсрочить усиливающие нагрузку законы

Минэкономразвития ожидает от деловых объединений списки законов, постановлений и других регулятивных норм, чье вступление в силу увеличит финансовую или административную нагрузку на бизнес, пишет издание.
Forbes 10:42
Политика

ЦИК утвердил порядок голосования по поправкам в Конституцию

Центризбирком 20 марта утвердил порядок общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
Ведомости 11:56
Общество

По всей России ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса

Режим повышенной готовности из-за коронавируса начал действовать на всей территории России, последней присоединилась Ингушетия.
РИА Новости 10:02
Общество

В регионах Украины ввели режим чрезвычайной ситуации

Правительство Украины на экстренном заседании приняло решение ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в ряде регионов страны для противодействия распространению коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 13:34
Политика

Роман Путин решил создать партию

Бывший сотрудник ФСБ и предприниматель Роман Путин, являющийся двоюродным племянником президента России, объявил о создании своей собственной партии.
Вести.Ru 12:51
Финансы

ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%

Центробанк РФ сохранил ключевую ставку на уровне 6% годовых, говорится в сообщении регулятора.
BFM.ru 06:36
Здоровье

Общественники требуют усилить меры по борьбе с коронавирусом

Врачи, писатели, экономисты, актеры и журналисты выступили с обращением к российскому лидеру Владимиру Путину и правительству страны с требованием принять экстренные меры по предотвращению эпидемии коронавируса.
Газета.Ru 07:04
Энергетика

Цену на нефть назвали катастрофой для России и победой США

Совладелец «Лукойла» признал, что ценовая война серьезно ударит по сланцу и отбросит назад на шесть-семь лет отрасль сланцевой нефти в США, но в России при дешевой нефти (ниже 35 долларов за баррель) с 2022-2023 годов добыча нефти сократится.
Lenta.ru вчера в 06:32
Космос

Роскосмос начал сборку деталей новой сверхтяжелой ракеты «Енисей»

РЕН ТВ 18 марта в 16:48
Общество

Супруги Скабеева и Попов отказались видеться из-за коронавируса

На прошлой неделе ВОЗ признала вспышку коронавируса пандемией.
РИА Новости 12:18
Политика

Помпео обвинил Россию, КНР и Иран в дезинформации по коронавирусу

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Россия, Китай и Иран якобы причастны к распространению дезинформации о коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 13:48
Киберспорт

ForZe распустила состав по Dota 2

CyberSport.ru вчера в 13:28
Происшествия

Житель Дагестана насмерть избил раввина

Жителю Буйнакского района Дагестана предъявлено обвинение в убийстве по неосторожности, сообщает СК РФ по республике, скончавшийся после избиения житель Буйнакска являлся раввином городской синагоги, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
РИА Новости 12:39
Общество

В Италии за сутки из-за коронавируса умерли 627 человек

627 человек умерли в Италии за последние сутки от заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа.
ТАСС 14:34
Политика

Захарова рассказала о подготовке Украиной провокации в Крыму

Киев готовит третьего мая провокацию по прорыву в Крым через российскую границу, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
РИА Новости вчера в 14:01
Происшествия

Прилетевшие из-за границы красноярцы штурмом взяли выход из аэропорта

РИА Новости 04:35
Происшествия

В Серпухове нашли брошенного двухлетнего ребенка с запиской

Газета.Ru 12:44
Шоу-бизнес

Новая любовница Шаляпина оформила на него четыре квартиры в Москве

Как сообщает «Комсомольская правда», женщина купила в Москве четыре квартир. Общая стоимость объектов недвижимости – 70 млн рублей.
RuNews24.ru 09:56
Гаджеты

Из-за коронавируса Apple ограничила продажу iPhone

Продажа смартфонов iPhone была ограничена компанией-производителем. Теперь гаджет реализовывают не больше двух штук на руки, сообщает ТАСС.
Псковское агентство информации 07:08
Общество

В Венеции из-за карантина по коронавирусу очистилась вода в каналах

Городовой 18 марта в 06:02
Как работают Яндекс.Новости?
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