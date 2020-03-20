Западу лучше укреплять отношения с РФ, открывать для себя российскую культуру, а не опускаться до старых обид, добавляет NI.

Политика Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.

Общество Захарова рассказала об ожидающих возвращения на родину россиянах Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала, что порядка 9 тыс. российских граждан ожидают разрешения вопроса с возвращением в Россию из других стран.

Общество Агентство ТАСС приостановило выход серии интервью с Владимиром Путиным Как говорится на сайте ТАСС, главная цель сериала «20 вопросов Владимиру Путину» - оценить вместе с ним перемены за два десятилетия, а не события текущего момента.

Экономика Бизнесу могут дать возможность отсрочить усиливающие нагрузку законы Минэкономразвития ожидает от деловых объединений списки законов, постановлений и других регулятивных норм, чье вступление в силу увеличит финансовую или административную нагрузку на бизнес, пишет издание.

Общество В регионах Украины ввели режим чрезвычайной ситуации Правительство Украины на экстренном заседании приняло решение ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в ряде регионов страны для противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Политика Роман Путин решил создать партию Бывший сотрудник ФСБ и предприниматель Роман Путин, являющийся двоюродным племянником президента России, объявил о создании своей собственной партии.

Здоровье Общественники требуют усилить меры по борьбе с коронавирусом Врачи, писатели, экономисты, актеры и журналисты выступили с обращением к российскому лидеру Владимиру Путину и правительству страны с требованием принять экстренные меры по предотвращению эпидемии коронавируса.

Энергетика Цену на нефть назвали катастрофой для России и победой США Совладелец «Лукойла» признал, что ценовая война серьезно ударит по сланцу и отбросит назад на шесть-семь лет отрасль сланцевой нефти в США, но в России при дешевой нефти (ниже 35 долларов за баррель) с 2022-2023 годов добыча нефти сократится.

Происшествия Житель Дагестана насмерть избил раввина Жителю Буйнакского района Дагестана предъявлено обвинение в убийстве по неосторожности, сообщает СК РФ по республике, скончавшийся после избиения житель Буйнакска являлся раввином городской синагоги, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

Политика Захарова рассказала о подготовке Украиной провокации в Крыму Киев готовит третьего мая провокацию по прорыву в Крым через российскую границу, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.