Политика
Вести.RuNI предупредил об опасности попыток изоляции России
Западу лучше укреплять отношения с РФ, открывать для себя российскую культуру, а не опускаться до старых обид, добавляет NI.
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Политика
Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Происшествия
Актера Кирилла Емельянова задержали за избиение врача в Москве
Общество
Bloomberg: Россия не попросит саудитов перемирия в нефтяной войне
Президент Владимир Путин не станет просить Эр-Рияд "о перемирии" в нефтяной войне, пишет Bloomberg.
Общество
«Победа» вывезла всех своих пассажиров из Черногории в Россию
Российская авиакомпания-лоукостер «Победа» сообщила, что все пассажиры-россияне, которых она ранее перевезла в Черногорию, возвращены обратно на родину.
Общество
52 новых случая коронавируса зарегистрировано в России за сутки
По данным Роспотребнадзора, в течение минувших суток у россиян зарегистрированы 52 случая коронавирусной инфекции.
Общество
Путин подписал указ о выплатах на детей от 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выплат для семей с детьми от 3 до 7 лет. Об этом сообщает РИА "Новости".
Общество
Захарова рассказала об ожидающих возвращения на родину россиянах
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала, что порядка 9 тыс. российских граждан ожидают разрешения вопроса с возвращением в Россию из других стран.
Общество
В Польше объявили режим эпидемии из-за коронавируса
Режим эпидемии вводится в Польше в связи с коронавирусом, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.
Политика
Экс-депутат Рады рассказала о риске «гибели Украины как государства»
Бывший депутат Верховной рады Анна Герман предупредила об опасности «вируса ненависти» на Украине, который может привести к тому, что страна «погибнет как государство».
Общество
Агентство ТАСС приостановило выход серии интервью с Владимиром Путиным
Как говорится на сайте ТАСС, главная цель сериала «20 вопросов Владимиру Путину» - оценить вместе с ним перемены за два десятилетия, а не события текущего момента.
Экономика
Бизнесу могут дать возможность отсрочить усиливающие нагрузку законы
Минэкономразвития ожидает от деловых объединений списки законов, постановлений и других регулятивных норм, чье вступление в силу увеличит финансовую или административную нагрузку на бизнес, пишет издание.
Политика
ЦИК утвердил порядок голосования по поправкам в Конституцию
Центризбирком 20 марта утвердил порядок общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
Общество
По всей России ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса
Режим повышенной готовности из-за коронавируса начал действовать на всей территории России, последней присоединилась Ингушетия.
Общество
В регионах Украины ввели режим чрезвычайной ситуации
Правительство Украины на экстренном заседании приняло решение ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в ряде регионов страны для противодействия распространению коронавирусной инфекции.
Политика
Роман Путин решил создать партию
Бывший сотрудник ФСБ и предприниматель Роман Путин, являющийся двоюродным племянником президента России, объявил о создании своей собственной партии.
Финансы
ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%
Центробанк РФ сохранил ключевую ставку на уровне 6% годовых, говорится в сообщении регулятора.
Здоровье
Общественники требуют усилить меры по борьбе с коронавирусом
Врачи, писатели, экономисты, актеры и журналисты выступили с обращением к российскому лидеру Владимиру Путину и правительству страны с требованием принять экстренные меры по предотвращению эпидемии коронавируса.
Энергетика
Цену на нефть назвали катастрофой для России и победой США
Совладелец «Лукойла» признал, что ценовая война серьезно ударит по сланцу и отбросит назад на шесть-семь лет отрасль сланцевой нефти в США, но в России при дешевой нефти (ниже 35 долларов за баррель) с 2022-2023 годов добыча нефти сократится.
Космос
Роскосмос начал сборку деталей новой сверхтяжелой ракеты «Енисей»
Общество
Супруги Скабеева и Попов отказались видеться из-за коронавируса
На прошлой неделе ВОЗ признала вспышку коронавируса пандемией.
Политика
Помпео обвинил Россию, КНР и Иран в дезинформации по коронавирусу
Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Россия, Китай и Иран якобы причастны к распространению дезинформации о коронавирусной инфекции COVID-19.
Киберспорт
ForZe распустила состав по Dota 2
Происшествия
Житель Дагестана насмерть избил раввина
Жителю Буйнакского района Дагестана предъявлено обвинение в убийстве по неосторожности, сообщает СК РФ по республике, скончавшийся после избиения житель Буйнакска являлся раввином городской синагоги, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
Общество
В Италии за сутки из-за коронавируса умерли 627 человек
627 человек умерли в Италии за последние сутки от заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа.
Политика
Захарова рассказала о подготовке Украиной провокации в Крыму
Киев готовит третьего мая провокацию по прорыву в Крым через российскую границу, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Шоу-бизнес
Новая любовница Шаляпина оформила на него четыре квартиры в Москве
Как сообщает «Комсомольская правда», женщина купила в Москве четыре квартир. Общая стоимость объектов недвижимости – 70 млн рублей.
Гаджеты
Из-за коронавируса Apple ограничила продажу iPhone
Продажа смартфонов iPhone была ограничена компанией-производителем. Теперь гаджет реализовывают не больше двух штук на руки, сообщает ТАСС.
Общество