Политика

RuNews24.ruRuNews24.ruNational Interest: США не должны делать из России «изгоя»

Страны Запада должны искать дружбы с Россией, «коллективные связи должны взять верх над старыми обидами», написано в материале National Interest. В Белом доме должны понять: Москва не несет военную угрозу США, о чем говорил еще дипломат Джордж Кеннан во времена Второй мировой войны.
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