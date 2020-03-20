Страны Запада должны искать дружбы с Россией, «коллективные связи должны взять верх над старыми обидами», написано в материале National Interest. В Белом доме должны понять: Москва не несет военную угрозу США, о чем говорил еще дипломат Джордж Кеннан во времена Второй мировой войны.

National Interest: США не должны делать из России «изгоя»

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Гаджеты Пользователи Samsung просят компанию отказаться от процессоров Exynos Пользователи смартфонов Samsung Galaxy требуют от производителя отказаться от установки в смартфоны собственных процессоров Exynos в пользу Snapdragon.

Политика Госдеп США: Россия использовала энергетику во враждебных целях Вашингтон, 21 марта 2020, 05:08 — REGNUM Конгресс США приводил множество примеров, когда Россия использовала энергетику, как враждебный игрок, заявил 20 марта журналистам представитель Госдепартамента США, отвечая на вопрос, готов ли Вашингтон вводить новые санкции против Москвы.

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Музыка На «Евровидение-2021» не допустят с песнями этого года "Совет конкурса принял решение, что в соответствии с правилами конкурса песни этого года не будут допущены к участию в конкурсе в 2021 году", - говорится в сообщении организаторов.

Шоу-бизнес Лана Дель Рей рассталась со своим бойфрендом Полицейский намекнул на причину расставания со звездой. Как стало известно, Лана Дель Рей и Шон Ларкин больше не вместе.