Политика

Lenta.ruLenta.ruВ США призвали не делать из России изгоя

В США призвали не делать из России государство-изгоя, так как это может привести к укреплению ее связей с Китаем. Такое мнение опубликовал исследователь Университета Кейс Вестерн Резерв Алекс Цивик в журнале The National Interest.
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National Interest объяснил, почему опасно делать из России «изгоя»

РИА Новости08:36

В США призвали не делать из России страну-изгоя

Взгляд.ру09:16

В США призвали не делать из России изгоя

Lenta.ru12:26

NI предупредил об опасности попыток изоляции России

Вести.Ru12:01

Попытки изолировать Россию толкают ее в объятия Китая — National Interest

Красная весна10:08

National Interest: из России опасно делать «изгоя»

Аргументы недели08:53

National Interest призвал Запад пересмотреть отношение к РФ

Радио Sputnik09:39
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Политика

ЦИК разрешил увеличивать срок досрочного голосования по Конституции

ЦИК России увеличит срок проведения досрочного голосования по поправкам в Конституцию РФ с 3 до 7 дней из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.
Газета.Ru 07:08
Общество

Из-за коронавируса в Венеции очистилась вода в каналах

Как сообщают, вода стала чище из-за того, что в город прекратили прибывать путешественники.
Замана 08:14
Происшествия

В Москве задержали более 10 протестующих против строительства хорды

В Москве полиция начала задерживать участников акции против строительства Юго-Восточной хорды.
РБК вчера в 16:59
Общество

Генпрокуратура: политологу Соловью грозит штраф за фейк о коронавирусе

По информации Генпрокуратуры, господин Соловей заявил, что «в РФ имеется порядка 1,6 тыс. подтвержденных случаев смерти людей от коронавируса с середины января 2020 года, а количество инфицированных оценивается в 130–180 тыс.».
Коммерсантъ 12:01
Финансы

Банк России допустил повышение ключевой ставки

20 марта Банк России решил сохранить ключевую ставку на уровне 6% годовых, тем самым прервав 9-месячный цикл ее снижения.
Российская газета 09:12
Общество

Лукашенко заявил о вступлении мира «одной ногой» в финансовый кризис

Что касается финансово-экономического кризиса, мы уже туда одной ногой вступили.
Rambler News Service 08:08
Армия и оружие

Еще один украинский военный погиб в Донбассе

Украинские военные сообщили о новом нарушении перемирия в зоне конфликта в Донбассе.
Росбалт 12:43
Общество

Путин подписал указ о выплатах на детей от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выплат для семей с детьми от 3 до 7 лет. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:38
Футбол

Ари: в Москве, если у тебя есть деньги, девушки сами падают в объятия

Нападающий «Краснодара» Ари признался, что в России, особенно в Москве, девушки сами падают в объятия мужчин, если у тех есть деньги.
Metaratings 12:52
Общество

В России обнаружили 54 новых случая заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 54 случая заражения COVID-2019, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оперативный штаб.
Газета.Ru 11:09
Происшествия

Новые случаи коронавируса в Петербург «завезены» из Европы и США

Санкт-Петербург, 20 марта 2020, 19:33 — REGNUM Четыре новых случая заражения коронавирусом в Петербурге зафиксированы у немолодых женщин.
REGNUM 12:33
Политика

Лукашенко рассказал анекдот про коронавирус и Жириновского

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания о ситуации в стране с коронавирусом рассказал анекдот о лидере партии ЛДПР Владимире Жириновском, сообщает в четверг, 19 марта, Белта.
Известия вчера в 07:37
Общество

Bloomberg: Россия не сдастся в нефтяной войне с Саудовской Аравией

Россия не планирует сдаваться в нефтяной войне с Саудовской Аравией, сообщает Bloomberg со ссылкой на близкие к правительству источники.
Газета.Ru 11:08
Общество

«Победа» вернула в Москву всех своих пассажиров из Черногории

17 марта стало известно, что авиакомпания "Аэрофлот" и ее "дочка" "Победа", а также S7 не могут вернуть в РФ своих пассажиров из-за отсутствия разрешения на вывоз от властей Черногории.
ТАСС 11:10
Политика

На Украине дали прогноз по коронавирусу

Министр здравоохранения Украины Илья Емец обратился к украинцам и дал прогноз относительно распространения коронавируса в стране.
Lenta.ru 12:22
Здоровье

Ученые установили новые симптомы коронавируса

Исследователи установили новые симптомы коронавируса. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 11:30
Наука

В России начаты испытания вакцины от коронавируса

Роспотребнадзор России сообщает, что государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» разрабатываются прототипы вакцин от коронавируса.
Темирхан-Шура 04:51
Общество

Стабильным назвали состояние главного инфекциониста Ставрополья

Представители краевого Минздрава рассказали о том, что состояние находящейся в реанимации главного инфекциониста Ставрополья Ирины Санниковой можно назвать стабильным Есть вероятность, что женщина, прилетевшая из Испании, заражена коронавирусом.
КМВ Новости 04:43
Общество

В МВД назвали фейком сообщения об ограничении въезда в Москву

Подмосковная полиция назвала фейком сообщения об ограничении въезда в город в связи с угрозой распространения коронавируса, сообщает РИА Новости.
Москва 24 10:50
Кино

Опубликован трейлер второго сезона мультсериала «Харли Квинн»

iReactor 04:54
Общество

Памятник маршалу Жукову заменили на Манежной площади в Москве

Памятник маршалу Жукову заменили на Манежной площади в Москве, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
РИА Новости 07:05
Политика

Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Газета.Ru вчера в 16:07
Автоспорт

Все пилоты «Формулы-1» приглашены на виртуальную гонку в Бахрейне

Глава отдела киберспорта "Формулы-1" Джулиан Тан заявил, что все гонщики чемпионата приглашены принять участие в виртуальной гонке в Бахрейне, которая пройдет 22 марта.
Газета.Ru 10:19
Авто

В Geely назвали рублевые цены на кроссовер Geely Coolray

Компания Geely назвала российские цены и комплектации нового кроссовера Geely Coolray.
Автоновости дня 18 марта в 06:12
Общество

США приостановили выдачу виз во всём мире

Соединённые Штаты приостанавливают выдачу виз во всех странах из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает пресс-служба Госдепартамента.
RT на русском 11:50
Общество

ФСБ выявила ячейку финансистов ИГ в трех регионах России

ФСБ обнаружила в Крыму, Ростовской области и Республике Коми ячейку финансистов ИГ1 (запрещена в РФ), сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) службы.
Народные новости 04:45
Здоровье

Российские ученые расшифровали геном коронавируса

В свою очередь президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что российские ученые оперативно завершат разработку препаратов для предупреждения и лечения коронавируса.
Интерфакс вчера в 07:03
Авто

Новый Nissan Qashqai станет гибридным

В основу будущего Qashqai ляжет усовершенствованная платформа CMF от Renault-Nissan, которая будет поддерживать не только привычные ДВС, но и передовые силовые установки на электрической или гибридной тяге.
Автоновости дня 03:42
Гаджеты

Рассекречена конфигурация шести камер смартфона Huawei P40 Pro PE

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Происшествия

На Мадагаскаре выявили первый случай заражения коронавирусом

Президент Мадагаскара сообщил о первом случае заражения новым коронавирусом в стране - Рейтер.
ТАСС 12:47
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Рапалльский договор
Договор между РСФСР и Веймарской республикой о восстановлении между ними дипломатических отношений и урегулировании всех спорных вопросов, заключённый 16 апреля 1922 года во время Генуэзской конференции в городе Рапалло. Обе договаривающиеся стороны взаимно отказались от возмещения военных расходов, военных и невоенных убытков, расходов на военнопленных, ввели принцип наибольшего благоприятствования при осуществлении взаимных торговых и хозяйственных отношений; помимо этого Германия признала национализацию немецкой частной и государственной собственности в РСФСР и аннулирование царских долгов Советским правительством.
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