В США призвали не делать из России государство-изгоя, так как это может привести к укреплению ее связей с Китаем. Такое мнение опубликовал исследователь Университета Кейс Вестерн Резерв Алекс Цивик в журнале The National Interest.

В США призвали не делать из России изгоя

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