Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомNI рассказал об опасности огнемётной системы «Солнцепёк»

Военный эксперт Майкл Пек в материале для The National Interest рассказал об опасности российской тяжёлой огнемётной системы «Солнцепёк», которая, как считает автор, призвана зачищать укреплённые объекты противника, в том числе бункеры.
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с чего всё началось
Целью российских тяжелых огнеметных система (ТОС) залпового огня на базе танка Т-72 является зачистка городов, бункеров и тоннелей от сил противника, сообщает журнал The National Interest
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