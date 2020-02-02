Армия и оружие
RT на русскомNI рассказал об опасности огнемётной системы «Солнцепёк»
Военный эксперт Майкл Пек в материале для The National Interest рассказал об опасности российской тяжёлой огнемётной системы «Солнцепёк», которая, как считает автор, призвана зачищать укреплённые объекты противника, в том числе бункеры.
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с чего всё началось
Целью российских тяжелых огнеметных система (ТОС) залпового огня на базе танка Т-72 является зачистка городов, бункеров и тоннелей от сил противника, сообщает журнал The National Interest.Коммерсантъ13:40
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Экономика
Дедолларизация российского экспорта в Китай приостановилась
Экспорта в евро все равно больше Еще в начале 2018 года российские экспортеры в Китай получали почти 88% выручки в долларах и лишь 0,7% в евро.
Космос
Камеры сняли первый метеор 2020 года в Испании
Недвижимость
Приморье лидирует по количеству заявок на «Дальневосточную ипотеку»
Губернатор отметил, что по количеству заявок на «Дальневосточную ипотеку» Приморье опережает другие дальневосточные регионы: из почти 1800 заявок одобрено 84%.
Здоровье
Китаянка, излечившаяся от коронавируса, рассказала о болезни
Общество
За пределами Китая зафиксировали первую смерть от коронавируса
Как сообщает местное отделение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), это также первая смерть от коронавируса за пределами Китая.
Шоу-бизнес
Дочь Успенской обвинила мать в угрозах и насилии
Татьяна Плаксина, дочь певицы Любови Успенской, рассказала об отношениях со звездной мамой.
Гаджеты
Корпус SilverStone SETA A1 весит 8,84 кг
Наряду с корпусом FARA R1, передняя панель которого почти полностью изготовлена из сетки, каталог SilverStone недавно пополнила еще одна новинка — корпус SETA A1.
Политика
Россия приостановила безвизовые туристические поездки в Китай
Правительство России временно приостановило безвизовые туристические поездки в КНР из-за вспышки в этой стране нового типа коронавируса.
Происшествия
72-летняя южносахалинка получила травмы, упав в автобусе
В результате ДТП 72-летняя женщина получила телесные повреждения.
Шоу-бизнес
Милла Йовович родила третьего ребенка
Милла Йовович родила третьего ребенка.
Происшествия
В Новокузнецке задержали сбежавшего из зала суда осуждённого
Здоровье
Больной коронавирусом китаец выразил недовольство больницей в Чите
Находящийся со своей двухлетней дочкой и женой в больнице Читы китаец Ван Юньбинь узнал о том, что болен коронавирусом 2019-nCoV из новостей, а местные врачи результаты анализов ему так и не показали.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова выступила на закрытом корпоративе в Ростове
Издание пишет, что Бузова потребовала для передвижения Maybach с водителем, который должен хорошо знать историю города.
Футбол
Дубль Фати принес победу «Барселоне» над «Леванте»
Общество
В День сурка сурок Фил предсказал американцам раннюю весну
Сурок по кличке Фил, ежегодно предсказывающий в США время наступления весны, нагадал американцам скорое окончание зимы.
Шоу-бизнес
Директор МакSим рассказала о состоянии здоровья певицы
Концертный директор певицы МакSим Маргарита Соколова поделилась информацией о ее состоянии здоровья. Об этом сообщает телеканал "360".
Общество
Через юристов в Чите потребуют от маршрутчиков данные для приложения
Администрация Читы намерена с помощью юристов добиться от предпринимателей, осуществляющих маршрутные перевозки, предоставления информации для внесения в мобильное онлайн-приложение «Умный транспорт».
Гаджеты
Цены на новейшие процессоры AMD рухнули вниз. А 24-ядерный Threadripper 2970WX можно взять всего за 700 долларов
Особенно впечатляет Ryzen 7 3700X всего за 280 долларов. Или монструозный 24-яденый Threadripper 2970WX за 700 долларов.
Гаджеты
WhatsApp перестал работать на устаревших смартфонах
С сегодняшнего дня WhatsApp перестал работать на устройствах с устаревшими версиями операционных систем.
Футбол
Испанские болельщики оценили дебют Смолова в «Сельте»
В общем, фанаты команды из Виго положительно оценили дебют россиянина. Ранее экс-игрок "Сельты" Александр Мостовой оценил дебют Смолова.
Политика
Путин начал выметать чиновников за «совсем некрасивые события»
Патриарх Кирилл предложил упомянуть Бога в Конституции.
Здоровье
В Амурской области зарегистрированы случаи распространения фейков о коронавирусе
Как отметил Василий Александрович, зарегистрированы случаи распространения недостоверной информации.
Происшествия
Гараж-мастерская горит в Холмске
Гараж-мастерская горит в Холмске. Происшествие случилось в районе 11 часов утра.
Происшествия
У 20 прибывших во Францию из Китая нашли симптомы коронавируса
Около 20 пассажиров, прилетевших во Францию из охваченного коронавирусом Китая, оставлены под наблюдением врачей из-за симптомов заболевания, сообщила министр здравоохранения республики Аньес Бузен.
Общество
В РФ вступили в силу новые правила увольнения
Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
Политика
Захарова ответила на заявление президента Эстонии о Тартуском мире
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что Тартуский мирный договор 1920 года продолжает действовать.
Политика
Трамп обвинил Блумберга в желании казаться выше ростом
Президент США Дональд Трамп обвинил бывшего мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга в желании скрыть свой настоящий рост, об этом 2 февраля сообщает Fox News.