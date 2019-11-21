Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuNI счел новый автомат ШАК-12 «ужасом на поле боя»

Новый российский штурмовой автоматический комплекс ШАК-12 вызывает ужас у соперников. Такой реакцией поделился журналист американского здания National Interest.
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NI счел новый автомат ШАК-12 «ужасом на поле боя»

Газета.Ruвчера в 23:12

Журнал National Interest назвал автомат АШ-12 «ужасом на поле боя»

РБКвчера в 22:43

Американские военные эксперты назвали новый автомат из РФ «ужасом на поле боя»

Life.ruвчера в 19:10

Восторг и трепет: российский штурмовой автомат оценили на Западе

РЕН ТВвчера в 19:27

Американский эксперт высоко оценил новый российский автомат

Известиявчера в 20:39

Новый российский автомат назвали в США «ужасом на поле боя»

News.ruвчера в 18:59

«Ужас на поле боя»: американский эксперт оценил новый российский автомат

РИА Новостивчера в 18:16
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Политика

Моралес признался в желании вернуться в Боливию

Бывший лидер Боливии Эво Моралес заявил, что хочет вернуться домой в Боливию, но боится, что с ним может что-то случиться.
Газета.Ru вчера в 19:24
Политика

На Украине обвинили Россию в краже унитазов с возвращенных кораблей

Gazeta.SPb вчера в 09:18
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Стало известно о тяжелых осложнениях у беременной Самойловой

Дни.ру вчера в 05:32
Происшествия

Попытка историка Соколова схватить кортик попала на видео

Появилось видео попытки бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова схватить кортик во время проведения следственного эксперимента.
Известия вчера в 16:55
Экономика

Новак заявил, что Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа

Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа с 2020 года в объеме порядка 15 млрд кубометров в год, сказал журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.
ТАСС вчера в 07:58
Политика

Раскрыто закулисье телешоу «России 1» после нокаута участника

Ранее, 20 ноября, сообщалось, что Вакаров и Вайнер на повышенных тонах обсуждали отношения США и Украины в связи с процедурой импичмента в отношении американского президента Дональда Трампа.
Lenta.ru вчера в 19:53
Общество

На космодроме Восточный вскрылись новые хищения

Следственное управление Следственного комитета России по Амурской области возбудило сразу два уголовных дела о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК России) при строительстве объектов космодрома Восточный.
Lenta.ru вчера в 21:16
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«Ренджерс» Панарина обыграли «Вашингтон» Овечкина

Российская газета вчера в 23:40
Происшествия

Задержан экс-глава петербургского «Водоканала»

После следственных действий в ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" задержан его бывший руководитель Евгений Целиков, сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник.
Интерфакс вчера в 14:16
Происшествия

В Нижнем Тагиле из-за ошибки врачей погиб кардиолог

Вестник 00:20
Политика

ВЦИОМ обнаружил запрос россиян на сменяемость партии власти

Что россияне ждут от "партии власти" Большинство россиян, а именно 63%, считают, что в стране есть такой институт, как "партия власти", — только 24% не согласны с этим тезисом.
РБК вчера в 16:00
Общество

Космонавт Рязанский рассказал, почему россиянки не летают в космос

Российские женщины не часто летают в космос из-за действующих в РФ сугубо мужских требований к работе на орбите.
ТАСС 00:01
Наука

Медитацию с электростимуляцией испытали на людях

Для тестирования новой технологии ученые провели испытания на 31 человеке, каждый из которых мог самостоятельно управлять устройством для электрической стимуляции мозга до двух раз в день во время практики медитации.
Naked Science вчера в 09:07
Политика

Российский адмирал оценил слова об «угробленных» украинских кораблях

Бывший командующий Балтийским флотом России адмирал Владимир Валуев оценил слова командующего ВМС Украины адмирала Игоря Воронченко о якобы угробленных украинских кораблях, возвращенных в страну после задержания в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
Газета.Ru вчера в 10:59
Общество

Михайлов день: что запрещено делать 21 ноября

Волгоградская правда вчера в 22:18
Происшествия

В Сибири пресекли контрабанду древесины на 600 млн рублей

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк 21 ноября, ущерб может превышать 600 млн рублей.
Известия 00:01
Происшествия

Стало известно о казни сирийского солдата бойцами ЧВК Вагнера

Lenta.ru вчера в 15:07
Общество

Амурчане спешат пройти медкомиссию «на права» до 22 ноября

С 22 ноября ужесточаются правила проведения обязательного медосвидетельствования водителей.
Амур.инфо вчера в 20:02
Политика

Зеленский приехал на границу с ЛНР

Rusvesna.su вчера в 09:36
Шоу-бизнес

Собчак поспорила с Гай Германикой из-за права женщин на аборт

Валерия Гай Германика дала большое интервью для передачи «Осторожно, Собчак!». Ведущая поспорила с режиссером из-за права женщин на аборт.
Актуальные Новости вчера в 08:06
Политика

Кремль ответил на территориальные претензии Эстонии

Заявления спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса с территориальными претензиями к России являются неприемлемыми, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ведомости вчера в 04:37
Политика

Путин рассказал о тревоге после первых санкций США

Владимир Путин добавил, что антироссийские санкции носят эффект бумеранга.
Говорит Москва вчера в 06:57
Технологии

Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров назвал приложение WhatsApp небезопасным.
РИА Новости вчера в 21:06
Технологии

В России готовят быстрый интернет для поездов и самолетов

Российские поезда и самолеты планируют обеспечить высокоскоростным интернетом.
РИА Новости вчера в 16:56
Общество

В Карском море всплыли две нитки трубопровода «Газпрома»

Общая газета.RU вчера в 16:35
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Васильев доложил Путину о проблемах с рабочими местами в Дагестане

Вести Агула вчера в 13:31
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Слепоту невнимания ограничили полуторами секундами

В своей новой работе Дэниел Симонс совместно с коллегами из Иллинойского университета в Урабана-Шампейне решили проверить, можно ли ограничить слепоту невнимания во времени — то есть через сколько секунд после предъявления нерелевантного стимула его уже невозможно будет обнаружить.
N+1 вчера в 11:40
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Началась перекодировка карт «Тройка» для бесплатной пересадки на МЦД

До запуска Московских центральных диаметров остается не так много времени и уже сегодня пассажирам советуют перекодировать имеющиеся карты "Тройка".
Комсомольская правда вчера в 14:30
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Черчесов высказался об оскорблениях болельщиков в адрес Дзюбы

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал игру капитана команды Артема Дзюбы в отборочном матче на чемпионат Европы с Сан-Марино.
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В Гидрометцентре рассказали о регионах с теплой погодой в декабре

Ранее в Росгидромете рассказали, что в январе температура будет соответствовать норме во всех регионах, кроме Якутии.
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