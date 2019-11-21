Армия и оружие
Газета.RuNI счел новый автомат ШАК-12 «ужасом на поле боя»
Новый российский штурмовой автоматический комплекс ШАК-12 вызывает ужас у соперников. Такой реакцией поделился журналист американского здания National Interest.
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Политика
Моралес признался в желании вернуться в Боливию
Бывший лидер Боливии Эво Моралес заявил, что хочет вернуться домой в Боливию, но боится, что с ним может что-то случиться.
Политика
На Украине обвинили Россию в краже унитазов с возвращенных кораблей
Шоу-бизнес
Стало известно о тяжелых осложнениях у беременной Самойловой
Происшествия
Попытка историка Соколова схватить кортик попала на видео
Появилось видео попытки бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова схватить кортик во время проведения следственного эксперимента.
Экономика
Новак заявил, что Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа
Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа с 2020 года в объеме порядка 15 млрд кубометров в год, сказал журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.
Политика
Раскрыто закулисье телешоу «России 1» после нокаута участника
Ранее, 20 ноября, сообщалось, что Вакаров и Вайнер на повышенных тонах обсуждали отношения США и Украины в связи с процедурой импичмента в отношении американского президента Дональда Трампа.
Общество
На космодроме Восточный вскрылись новые хищения
Следственное управление Следственного комитета России по Амурской области возбудило сразу два уголовных дела о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК России) при строительстве объектов космодрома Восточный.
Хоккей
«Ренджерс» Панарина обыграли «Вашингтон» Овечкина
Происшествия
Задержан экс-глава петербургского «Водоканала»
После следственных действий в ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" задержан его бывший руководитель Евгений Целиков, сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник.
Политика
ВЦИОМ обнаружил запрос россиян на сменяемость партии власти
Что россияне ждут от "партии власти" Большинство россиян, а именно 63%, считают, что в стране есть такой институт, как "партия власти", — только 24% не согласны с этим тезисом.
Общество
Космонавт Рязанский рассказал, почему россиянки не летают в космос
Российские женщины не часто летают в космос из-за действующих в РФ сугубо мужских требований к работе на орбите.
Наука
Медитацию с электростимуляцией испытали на людях
Для тестирования новой технологии ученые провели испытания на 31 человеке, каждый из которых мог самостоятельно управлять устройством для электрической стимуляции мозга до двух раз в день во время практики медитации.
Политика
Российский адмирал оценил слова об «угробленных» украинских кораблях
Бывший командующий Балтийским флотом России адмирал Владимир Валуев оценил слова командующего ВМС Украины адмирала Игоря Воронченко о якобы угробленных украинских кораблях, возвращенных в страну после задержания в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
Общество
Михайлов день: что запрещено делать 21 ноября
Происшествия
В Сибири пресекли контрабанду древесины на 600 млн рублей
Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк 21 ноября, ущерб может превышать 600 млн рублей.
Происшествия
Стало известно о казни сирийского солдата бойцами ЧВК Вагнера
Общество
Амурчане спешат пройти медкомиссию «на права» до 22 ноября
С 22 ноября ужесточаются правила проведения обязательного медосвидетельствования водителей.
Политика
Зеленский приехал на границу с ЛНР
Шоу-бизнес
Собчак поспорила с Гай Германикой из-за права женщин на аборт
Валерия Гай Германика дала большое интервью для передачи «Осторожно, Собчак!». Ведущая поспорила с режиссером из-за права женщин на аборт.
Политика
Кремль ответил на территориальные претензии Эстонии
Заявления спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса с территориальными претензиями к России являются неприемлемыми, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Политика
Путин рассказал о тревоге после первых санкций США
Владимир Путин добавил, что антироссийские санкции носят эффект бумеранга.
Технологии
Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp
Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров назвал приложение WhatsApp небезопасным.
Технологии
В России готовят быстрый интернет для поездов и самолетов
Российские поезда и самолеты планируют обеспечить высокоскоростным интернетом.
Общество
В Карском море всплыли две нитки трубопровода «Газпрома»
Общество
Васильев доложил Путину о проблемах с рабочими местами в Дагестане
Наука
Слепоту невнимания ограничили полуторами секундами
В своей новой работе Дэниел Симонс совместно с коллегами из Иллинойского университета в Урабана-Шампейне решили проверить, можно ли ограничить слепоту невнимания во времени — то есть через сколько секунд после предъявления нерелевантного стимула его уже невозможно будет обнаружить.
Транспорт
Началась перекодировка карт «Тройка» для бесплатной пересадки на МЦД
До запуска Московских центральных диаметров остается не так много времени и уже сегодня пассажирам советуют перекодировать имеющиеся карты "Тройка".
Футбол
Черчесов высказался об оскорблениях болельщиков в адрес Дзюбы
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал игру капитана команды Артема Дзюбы в отборочном матче на чемпионат Европы с Сан-Марино.
Общество
В Гидрометцентре рассказали о регионах с теплой погодой в декабре
Ранее в Росгидромете рассказали, что в январе температура будет соответствовать норме во всех регионах, кроме Якутии.