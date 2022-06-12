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NI: укрепление рубля приведет к затратам для Запада

Дальнейшее укрепление курса рубля приведет к дополнительным затратам Запада при покупке российских энергоресурсов.
Газета.Ru
"Если рубль в предстоящие месяцы будет и дальше укрепляться, западным странам придется нести дополнительные затраты для конвертации своих валют в рубли, чтобы расплатиться за импорт незаменимых энергоресурсов", - пояснил автор.
Российская газета
23 марта Владимир Путин заявил, что РФ будет принимать оплату по газу только в рублях.
Москва 24
Согласно указу Путина, западные компании должны открыть счет в "Газпромбанке", на которые и будут зачисляться платежи за газ в валюте, предусмотренной контрактом.
Российская газета

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