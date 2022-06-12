Если рубль в предстоящие месяцы будет и дальше укрепляться, западным странам придётся нести дополнительные затраты для конвертации своих валют в рубли, чтобы расплатиться за импорт незаменимых энергоресурсов, — написал
Многие страны Азии, Африки и Южной Америки сохраняют отношения с Россией и сопротивляются призывам США присоединиться к коалиции против Москвы, пишут обозреватели Лара Джейкс и Эдвард Вонг в статье для газеты New York Times.
Президент Украины Владимир Зеленский смягчил риторику и намекнул на возможность отказаться от претензий на Крым, написал в статье для журнала Foreign Affairs бывший американский дипломат, президент Совета по международным отношениям Ричард Хаас.
Российское Министерство иностранных дел поздравило соотечественников с Днём России и опубликовало картинку, на которой изображены головные уборы исторических соперников Российского государства, поверженных в разные эпохи.
Лидер КНДР Ким Чен Ын в поздравительной телеграмме президенту РФ Владимиру Путину по случаю Дня России выразил полную поддержку российскому народу и ее лидеру, а также уверенность в дальнейшем укреплении сотрудничества двух стран на пути защиты справедливости и безопасности в мире, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).