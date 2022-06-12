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NI: укрепление рубля приведет к затратам для Запада

Дальнейшее укрепление курса рубля приведет к дополнительным затратам Запада при покупке российских энергоресурсов.
Газета.Ru
Если рубль в предстоящие месяцы будет и дальше укрепляться, западным странам придётся нести дополнительные затраты для конвертации своих валют в рубли, чтобы расплатиться за импорт незаменимых энергоресурсов, — написал
 де Верну.
News.ru
23 марта Путин заявил, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли.
Известия
Согласно указу Путина, западные компании должны открыть счет в "Газпромбанке", на которые и будут зачисляться платежи за газ в валюте, предусмотренной контрактом.
Российская газета

Подробнее о событии

NI: продолжение укрепления рубля обернется финансовыми потерями для Запада
Экономика сегодня01:22
Обозреватель NI де Верну: дальнейшее укрепление рубля приведет к финансовым потерям Запада
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В США предрекли дополнительные затраты Запада при дальнейшем укреплении рубля
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