Лидер КНДР Ким Чен Ын в поздравительной телеграмме президенту РФ Владимиру Путину по случаю Дня России выразил полную поддержку российскому народу и ее лидеру, а также уверенность в дальнейшем укреплении сотрудничества двух стран на пути защиты справедливости и безопасности в мире, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).