Lenta.ruNI: укрепление рубля приведет к затратам для Запада при покупке российских энергоресурсовДальнейшее укрепление курса рубля приведет к дополнительным затратам Запада при покупке российских энергоресурсов, заявил в колонке для National Interest Аксель де Верну.РИА НовостиПо мнению де Верну, причиной укрепления рубля стало решение президента России Владимира Путина принимать плату за газ в национальной валюте.Lenta.ruЕсли рубль в предстоящие месяцы будет и дальше укрепляться, западным странам придётся нести дополнительные затраты для конвертации своих валют в рубли, чтобы расплатиться за импорт незаменимых энергоресурсов, — написал де Верну.News.ruСогласно указу Путина, западные компании должны открыть счет в "Газпромбанке", на которые и будут зачисляться платежи за газ в валюте, предусмотренной контрактом.Российская газетаЧитать далееСвернутьNewInformNewInformРЕН ТВYakutsk.ruИзвестияREGNUMКомсомольская правдаФАНТК ЗвездаЭкономика сегодняПолитическая ЭкспертизаГазета.RuLife.ruPravda.RuНародные новостиFBM.ruТелеканал 360°PetrogradРоссийская газетаПодробнее о событииВ США признали, что дальнейшее укрепление рубля нанесет сильный удар по ЗападуРЕН ТВ23:57National Interest: Дальнейшее укрепление рубля приведет к финансовым потерям ЗападаКомсомольская правда01:06NI: продолжение укрепления рубля приведёт к финансовым потерям ЗападаNews.ru00:51National Interest: Укрепление рубля приведет к финансовым потерям ЗападаРоссийская газета00:47NI: продолжение укрепления рубля обернется финансовыми потерями для ЗападаЭкономика сегодня01:22NI: укрепление рубля приведет к затратам для Запада при покупке российских энергоресурсовLenta.ru23:33Обозреватель NI де Верну: дальнейшее укрепление рубля приведет к финансовым потерям ЗападаРИА Новости23:05Показать ещёОценить1KПоделиться