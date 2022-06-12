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NI: укрепление рубля приведет к затратам для Запада при покупке российских энергоресурсов

Дальнейшее укрепление курса рубля приведет к дополнительным затратам Запада при покупке российских энергоресурсов, заявил
 в колонке для National Interest Аксель де Верну.
РИА Новости
По мнению де Верну, причиной укрепления рубля стало решение президента России Владимира Путина принимать плату за газ в национальной валюте.
Lenta.ru
Если рубль в предстоящие месяцы будет и дальше укрепляться, западным странам придётся нести дополнительные затраты для конвертации своих валют в рубли, чтобы расплатиться за импорт незаменимых энергоресурсов, — написал де Верну.
News.ru
Согласно указу Путина, западные компании должны открыть счет в "Газпромбанке", на которые и будут зачисляться платежи за газ в валюте, предусмотренной контрактом.
Российская газета

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